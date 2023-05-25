外媒揭英國在中國設國際學校接受洗腦教育，學生穿軍服自稱「小軍娃」長大後要守護祖國

（中央社）外媒報導，大批英國學府在中國開設國際學校，每年人民幣20萬學費（約新台幣90萬元），卻讓學生接受中國式的愛國洗腦教育，例如穿軍服朗誦愛國詩歌，稱小軍娃長大後要守護祖國。

美國《自由亞洲電台》23日報導，近年來大批英國知名學府在中國開設國際學校，但英國媒體發現，這些打著英國學府招牌的私校，卻讓學生接受中國式的洗腦教育。

報導引述英國《每日郵報》（Daily Mail）近日披露，英國私立名校「賽德伯學校」（Sedbergh School）在中國福州合作開辦的「賽德文學校」，每年學費索價2.3萬英鎊（折合人民幣20萬元），學校向家長收取高昂學費，但在教育上卻緊跟中共意識形態。

自由亞洲電台指出，「賽德文學校」在網路發布的影片中不乏小學生爲中國國慶唱讚歌、還有幼童穿著迷彩軍服、持槍瞄準敵人演習的，甚至一名幼兒園學生穿著軍服朗誦愛國詩歌，說自己是小軍娃，長大後要守護祖國。

英國「克雷格公學」（Cranleigh School）在武漢開辦的「康禮高級中學」發布的另一條影片中，十多個高中生從青春活潑的青少年搖身一變成爲身穿筆挺軍服的持槍護衛隊，穿著筆挺軍服，手持步槍和五星紅旗踢正步。

美國的非營利組織人道中國主席周鋒鎖對這些畫面感到震驚，表示即使是中國的學校，對這些孩子進行軍事化教育、奴性教育，都是難以接受的，何況這是國際學校？當然這是中共一貫的洗腦教育的延伸。

報導引述周鋒鎖說，這些本應教育學生普世價值的國際學校可能被中共視爲意識形態的缺口，迫使它們成爲中共洗腦教育的幫兇，使中國學童無處可逃。

總部設於倫敦的人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）認爲，英國學府即使是在中國辦學，也應該像在英國一樣，教導學生言論自由、民主和人權等價值；如果被中國政府迫令妥協，而必須跟從中共的教育模式，就應該退出中國市場。

他擔心這些英國學府在經濟上過於依賴中國業務，或讓中國合作方影響其決策後，長遠甚至可能影響這些學府在英國本土的教育。

研究國際學校的ISC研究所的數據顯示，目前在中國經營的英國品牌私校約有77家。這些英國學校透過授權合作夥伴在中國辦學，賺取鉅額收益。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺