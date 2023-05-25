外媒揭英國在中國設國際學校接受洗腦教育，學生穿軍服自稱「小軍娃」長大後要守護祖國
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美國的非營利組織人道中國主席周鋒鎖對這些畫面感到震驚，表示即使是中國的學校，對這些孩子進行軍事化教育、奴性教育，都是難以接受的，何況這是國際學校？研究國際學校的ISC研究所的數據顯示，目前在中國經營的英國品牌私校約有77家。這些英國學校透過授權合作夥伴在中國辦學，賺取鉅額收益。
（中央社）外媒報導，大批英國學府在中國開設國際學校，每年人民幣20萬學費（約新台幣90萬元），卻讓學生接受中國式的愛國洗腦教育，例如穿軍服朗誦愛國詩歌，稱小軍娃長大後要守護祖國。
美國《自由亞洲電台》23日報導，近年來大批英國知名學府在中國開設國際學校，但英國媒體發現，這些打著英國學府招牌的私校，卻讓學生接受中國式的洗腦教育。
報導引述英國《每日郵報》（Daily Mail）近日披露，英國私立名校「賽德伯學校」（Sedbergh School）在中國福州合作開辦的「賽德文學校」，每年學費索價2.3萬英鎊（折合人民幣20萬元），學校向家長收取高昂學費，但在教育上卻緊跟中共意識形態。
自由亞洲電台指出，「賽德文學校」在網路發布的影片中不乏小學生爲中國國慶唱讚歌、還有幼童穿著迷彩軍服、持槍瞄準敵人演習的，甚至一名幼兒園學生穿著軍服朗誦愛國詩歌，說自己是小軍娃，長大後要守護祖國。
英國「克雷格公學」（Cranleigh School）在武漢開辦的「康禮高級中學」發布的另一條影片中，十多個高中生從青春活潑的青少年搖身一變成爲身穿筆挺軍服的持槍護衛隊，穿著筆挺軍服，手持步槍和五星紅旗踢正步。
美國的非營利組織人道中國主席周鋒鎖對這些畫面感到震驚，表示即使是中國的學校，對這些孩子進行軍事化教育、奴性教育，都是難以接受的，何況這是國際學校？當然這是中共一貫的洗腦教育的延伸。
報導引述周鋒鎖說，這些本應教育學生普世價值的國際學校可能被中共視爲意識形態的缺口，迫使它們成爲中共洗腦教育的幫兇，使中國學童無處可逃。
總部設於倫敦的人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）認爲，英國學府即使是在中國辦學，也應該像在英國一樣，教導學生言論自由、民主和人權等價值；如果被中國政府迫令妥協，而必須跟從中共的教育模式，就應該退出中國市場。
他擔心這些英國學府在經濟上過於依賴中國業務，或讓中國合作方影響其決策後，長遠甚至可能影響這些學府在英國本土的教育。
研究國際學校的ISC研究所的數據顯示，目前在中國經營的英國品牌私校約有77家。這些英國學校透過授權合作夥伴在中國辦學，賺取鉅額收益。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。