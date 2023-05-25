北京清華發布「中國人的國際安全觀」民調，民眾最關注美國的影響，對俄羅斯好感度最高
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《澎湃新聞》報導，對於民調結果，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍受訪時指出，中國民眾有一種樂觀的慣性，或可稱為是一種「樂觀儲蓄」，這是因中國在過去的40年裡享受了和平發展紅利，因此民眾對雙邊關係、世界安全、全球化發展較為樂觀。
（中央社）北京清華大學戰略與安全研究中心24日發布首份「中國人的國際安全觀」民意調查報告。當中指出，受訪的中國民眾最關注的國際安全問題為傳染病，以及領土與大國關係。
根據民調發布有幾個主要發現，包含中國民眾高度關注國際安全問題；對國際安全的整體狀況比較樂觀；對中國的國際安全處境比較樂觀；對全球化和國際合作持相當積極的態度；最關注傳染病、領土與大國關係；對中國的全球影響⼒高度自信；希望中國採取更加積極進取的外交姿態；最關注美國的影響，對俄羅斯好感度最高。
民調結果指出，近半數（49.8%）的受訪者認為當今世界是「安全」的，遠超認為世界「不安全」和「不太安全」的比例（19.99%）。有近4成受訪者認為，在當前國際環境中，中國是「安全」的；近7成人認為中國的安全狀況在改善並將在未來5年持續下去。
總體而言，學歷越高，對中國的國際處境的安全感越低。從年齡層次看，青年群體的安全感較高。與其他年齡段相比，18到44歲的民眾相對樂觀，認為中國的國際安全狀況「非常安全」或「比較安全」的比例高達73%；其他年齡段群體持同樣觀點的人數比例均未超過65%。
調查結果也顯示，在中國民眾多種國際安全顧慮中，全球大流行病高居首位；國際勢力介入台灣問題和中美對抗衝突則在其後。
民調也顯示，儘管中美對抗衝突是中國民眾最擔心的國際安全問題之一，但仍有近5成的受訪民眾認為中美關係未來會有所改善，判斷中美關係將繼續走低的受訪者比例不高（24.76%）。
有近4成人認為中美關係面臨當前困難的主要原因是美國單方面的因素；但也有近4成的人認為是由於中美雙方客觀存在的利益衝突。
據陸媒《澎湃新聞》報導，對於民調結果，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍受訪時指出，中國民眾有一種樂觀的慣性，或可稱為是一種「樂觀儲蓄」，這是因中國在過去的40年裡享受了和平發展紅利，因此民眾對雙邊關係、世界安全、全球化發展較為樂觀。
不過，他也指出，一個國家內外政策不能完全按照民意去制定，專業人員的觀點至少與普通民眾的意見同等重要，政策不能被民調「牽著鼻子走」。
此次民調為通過線上問卷的方式進行分層隨機抽樣。調查對象為18歲以上中國大陸公民，在99%的置信水準、2.5%的置信區間下，共需2662份樣本。
調查過程中，根據第七次全國人口普查結果，按照性別、年齡、城鄉、地區控制樣本比例。實際回收樣本2661份，其中男性樣本1331份，女性樣本1330份；18到44歲樣本1543份，45到60歲樣本932份，60歲以上樣本186份。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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