檢警搜索要求炎亞綸到案說明，性侵和偷拍未成年者影片將面臨什麼法律後果？

台灣的MeToo運動延燒，演人炎亞綸也遭抖音網紅耀樂指控，在2018年時偷拍性愛片且影片後來遭到外流，還曾不管他的感受執意進入。炎亞綸公開道歉並稱沒有強迫對方，影像外流原因是手機送修；不過由於事發當時，耀樂年僅16歲，假如非合意性交，炎亞綸恐觸犯妨害性自主罪且因耀樂未成年加重刑期，最重15年；而拍攝未成年者的性私密影像，則屬非告訴乃論，假如犯罪行為成立，最重可判刑7年。士林地檢署今（3） 日指揮婦幼警察隊搜索並請炎亞綸到案說明。

士林地檢署婦幼隊通知炎亞綸到案說明

士檢今天指揮台北市警察局婦幼警察隊搜索，並通知炎亞綸到案說明，士林地檢署6月就涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》等部分主動分案，由婦幼專組檢察官指揮市警局婦幼警察隊蒐證。

據了解，耀樂原本表示還在和律師討論，不過目前證實已於6月底到婦幼隊報案，在士檢指揮下，婦幼隊通知炎亞綸今天到案說明，炎也在2名律師陪同下，於上午9時30分抵達並製作筆錄。婦幼隊偵防組長蘇文紹接受媒體聯訪時表示，此案是奉檢察官指示通知炎亞綸到案，警方有聲請搜索票但無拘票。

蘇文紹說，由於被害人已報案，所以依其證述進行了解，至於相關搜索行動和地點涉及偵查不公開，所以不便說明，後續偵辦罪名則要請示檢察官。筆錄進行長達約3小時，炎亞綸隨後搭乘警方偵防車離去，媒體追訪時，問炎是否要向耀樂道歉、是否涉及多案，炎並未正面回應僅說「不要胡亂臆測」，並一路提醒媒體小心不要推擠跌倒。

據了解，士林地檢署同步指揮婦幼隊發動搜索，針對炎亞綸所使用平板、筆電、手機等相關3C物品進行過濾、查證，以進一步釐清相關案情。早上已經對炎亞綸的住處和工作室進行搜索，下午則將繼續進行相關複訊。

耀樂當時未成年，炎亞綸可能觸犯妨害性自主和兒少性剝削

耀樂日前曾經表示，是否對炎亞綸提告還在和律師討論，並表示「拍攝未成年私密影片就是違法的」。根據媒體報導，耀樂的媽媽知情後也親赴警局報案。當時台北士林地檢署已展開偵辦，耀樂媽媽則堅持提告要「一罪一罰」，強調「要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息」。

耀樂21日召開記者會時，炎亞綸突然現身，並且當場鞠躬道歉，離場後痛哭強調都是雙方合意，「絕對沒有做違反意願的事情」；耀樂一度情緒崩潰離場，回到現場後則表示，炎亞綸第一次違反他意願的性行為是在2018年的橫店，當時炎亞綸有拍攝工作，都會早起做拍照準備，那天炎亞綸一樣早起，卻轉過身掀開棉被，「把他的生殖器放入到我的身體裡，我整個人很惶恐、受驚，我驚醒，我堅定說不要這樣行為，但礙於體型、身材、力量，就有後續行為發生。」針對炎亞綸「雙方合意」的說法，耀樂則表示「他說的沒有強迫是無稽之談，都是有發生的。」

根據法律規定，滿16歲男女有性自主權，是否要與他人發生性行為可由自己決定，所以假如耀樂和炎亞綸當時是合意發生性行為，就沒有法律問題，不過耀樂主張炎亞綸是未經同意的強迫，已違反其意願，這可能觸犯《刑法》妨害性自主，刑度是3到10年，另外因為耀樂當時未成年，可依法加重其刑責1/2，最重可判15年。

而在私密影像的部分，按照《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第1項「拍攝兒童及少年性影像罪」規範，拍攝、製造兒童或少年之性影像，可處1年以上7年以下有期徒刑，屬非告訴乃論，也就是即使耀樂不提告不追究，檢警如果知道此事也需要主動介入調查偵辦，且可以對炎亞綸提起公訴，炎亞綸還是要面對可能的法律責任。

至於「散布或播送未成年人性影像罪」涉及第38條規定，最重判7年，炎亞綸聲稱影片會外流是因為手機送修，這點也待檢警後續偵辦調查。

性私密影像一般泛指私下非公開的裸露、性行為照片、影片。以被拍攝的人是否滿18歲為區分，對未滿18歲的兒童少年製作性私密影像，因為法律設定兒童少年心智尚未完全成熟，所以不論有沒有得到對方的同意、是不是對方自己製作再傳送，譬如說叫未滿18歲的女朋友拍裸照傳給自己看，或在視訊過程中，直接截圖對方裸露的身體，都是會觸犯兒童及少年性剝削防制條例的行為。



而如果是用違背對方意願的方式，例如偷拍性行為過程、用暴力或言語脅迫，刑責會有相當高程度的加重。依照《兒少性剝削防制法》相關規定，製作兒童少年性私密影像，最輕的刑責是有期徒刑1年以上，最重可以到10年以上。另外針對未滿18歲的兒童少年性私密影像散布、販賣，法律也都有額外加重的罰則。 如果已經年滿18歲以上，假如得到對方同意而拍攝、製作，則是屬於合法的個人行為，但如果是偷拍方，可能涉及《刑法》中的妨害秘密、個人資料保護法的刑事責任。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航