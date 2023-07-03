檢警搜索要求炎亞綸到案說明，性侵和偷拍未成年者影片將面臨什麼法律後果？
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依照《兒少性剝削防制法》相關規定，製作兒童少年性私密影像，最輕的刑責是有期徒刑1年以上，最重可以到10年以上。另外針對未滿18歲的兒童少年性私密影像散布、販賣，法律也都有額外加重的罰則。
台灣的MeToo運動延燒，演人炎亞綸也遭抖音網紅耀樂指控，在2018年時偷拍性愛片且影片後來遭到外流，還曾不管他的感受執意進入。炎亞綸公開道歉並稱沒有強迫對方，影像外流原因是手機送修；不過由於事發當時，耀樂年僅16歲，假如非合意性交，炎亞綸恐觸犯妨害性自主罪且因耀樂未成年加重刑期，最重15年；而拍攝未成年者的性私密影像，則屬非告訴乃論，假如犯罪行為成立，最重可判刑7年。士林地檢署今（3） 日指揮婦幼警察隊搜索並請炎亞綸到案說明。
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士林地檢署婦幼隊通知炎亞綸到案說明
士檢今天指揮台北市警察局婦幼警察隊搜索，並通知炎亞綸到案說明，士林地檢署6月就涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》等部分主動分案，由婦幼專組檢察官指揮市警局婦幼警察隊蒐證。
據了解，耀樂原本表示還在和律師討論，不過目前證實已於6月底到婦幼隊報案，在士檢指揮下，婦幼隊通知炎亞綸今天到案說明，炎也在2名律師陪同下，於上午9時30分抵達並製作筆錄。婦幼隊偵防組長蘇文紹接受媒體聯訪時表示，此案是奉檢察官指示通知炎亞綸到案，警方有聲請搜索票但無拘票。
蘇文紹說，由於被害人已報案，所以依其證述進行了解，至於相關搜索行動和地點涉及偵查不公開，所以不便說明，後續偵辦罪名則要請示檢察官。筆錄進行長達約3小時，炎亞綸隨後搭乘警方偵防車離去，媒體追訪時，問炎是否要向耀樂道歉、是否涉及多案，炎並未正面回應僅說「不要胡亂臆測」，並一路提醒媒體小心不要推擠跌倒。
據了解，士林地檢署同步指揮婦幼隊發動搜索，針對炎亞綸所使用平板、筆電、手機等相關3C物品進行過濾、查證，以進一步釐清相關案情。早上已經對炎亞綸的住處和工作室進行搜索，下午則將繼續進行相關複訊。
耀樂當時未成年，炎亞綸可能觸犯妨害性自主和兒少性剝削
耀樂日前曾經表示，是否對炎亞綸提告還在和律師討論，並表示「拍攝未成年私密影片就是違法的」。根據媒體報導，耀樂的媽媽知情後也親赴警局報案。當時台北士林地檢署已展開偵辦，耀樂媽媽則堅持提告要「一罪一罰」，強調「要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息」。
耀樂21日召開記者會時，炎亞綸突然現身，並且當場鞠躬道歉，離場後痛哭強調都是雙方合意，「絕對沒有做違反意願的事情」；耀樂一度情緒崩潰離場，回到現場後則表示，炎亞綸第一次違反他意願的性行為是在2018年的橫店，當時炎亞綸有拍攝工作，都會早起做拍照準備，那天炎亞綸一樣早起，卻轉過身掀開棉被，「把他的生殖器放入到我的身體裡，我整個人很惶恐、受驚，我驚醒，我堅定說不要這樣行為，但礙於體型、身材、力量，就有後續行為發生。」針對炎亞綸「雙方合意」的說法，耀樂則表示「他說的沒有強迫是無稽之談，都是有發生的。」
根據法律規定，滿16歲男女有性自主權，是否要與他人發生性行為可由自己決定，所以假如耀樂和炎亞綸當時是合意發生性行為，就沒有法律問題，不過耀樂主張炎亞綸是未經同意的強迫，已違反其意願，這可能觸犯《刑法》妨害性自主，刑度是3到10年，另外因為耀樂當時未成年，可依法加重其刑責1/2，最重可判15年。
而在私密影像的部分，按照《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第1項「拍攝兒童及少年性影像罪」規範，拍攝、製造兒童或少年之性影像，可處1年以上7年以下有期徒刑，屬非告訴乃論，也就是即使耀樂不提告不追究，檢警如果知道此事也需要主動介入調查偵辦，且可以對炎亞綸提起公訴，炎亞綸還是要面對可能的法律責任。
至於「散布或播送未成年人性影像罪」涉及第38條規定，最重判7年，炎亞綸聲稱影片會外流是因為手機送修，這點也待檢警後續偵辦調查。
性私密影像一般泛指私下非公開的裸露、性行為照片、影片。以被拍攝的人是否滿18歲為區分，對未滿18歲的兒童少年製作性私密影像，因為法律設定兒童少年心智尚未完全成熟，所以不論有沒有得到對方的同意、是不是對方自己製作再傳送，譬如說叫未滿18歲的女朋友拍裸照傳給自己看，或在視訊過程中，直接截圖對方裸露的身體，都是會觸犯兒童及少年性剝削防制條例的行為。
而如果是用違背對方意願的方式，例如偷拍性行為過程、用暴力或言語脅迫，刑責會有相當高程度的加重。依照《兒少性剝削防制法》相關規定，製作兒童少年性私密影像，最輕的刑責是有期徒刑1年以上，最重可以到10年以上。另外針對未滿18歲的兒童少年性私密影像散布、販賣，法律也都有額外加重的罰則。
如果已經年滿18歲以上，假如得到對方同意而拍攝、製作，則是屬於合法的個人行為，但如果是偷拍方，可能涉及《刑法》中的妨害秘密、個人資料保護法的刑事責任。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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