這張「防空避難」誰貼的？立委批「演習變演戲」，新版標誌標示不清、比舊版還差

不少民眾應該發現，近期路上紛紛出現A4大小的「防空避難」標誌，不過立委質疑標誌上沒有緊急電話、沒有避難地點，也不知道張貼的主管機關為何，為此國防部全民防衛動員署（全動署）今（25）日表示，業管單位為內政部，近兩個月發出公文要各地方政府張貼新版標誌；不過這與全動署《全民國防手冊》上的避難標誌不同，也遭立委痛批「演習變成在演戲，人民沒有手冊變成在看戲」。

國防部上午赴立法院外交國防委員會專案報告「國防產業發展條例執行狀況」，並備質詢。立委江啟臣質詢時指出，監察委員王幼玲日前在臉書上指出，防空避難告示出現在住家附近，第一個念頭閃過「戰爭真的逼近，開始預為準備」，但王幼玲指出，沒有揭示那個單位貼的，再來是告示「黏著力不夠持久，不耐風吹雨打」。

江啟臣質疑，這個避難標誌與立法院的標誌不同，立法院的標誌還是舊版的，上面有編號、張貼單位、避難設備可以容納多少人、也有電話，但目前新版的這一張，「連一個主管機關的名字也沒有」，要打緊急電話也不知道打給誰，「如果民眾連一個最基本的標示都看不到，你要叫他去哪裡躲啊？」然後用一張A4的紙到處貼，「請問那張紙可以貼多久？」

Photo Credit: 臺北市政府警察局文山第二分局

江啟臣痛批，新的標誌跟舊的標誌無法整合，也跟去年的《全民國防手冊》上的標誌不同，「要叫大家如何備戰？」

Photo Credit: 國防部全民防衛動員署 國防部2022年4月出版的《全民國防手冊》。

為此全動署長白捷隆回應，去年和今年的《全民國防手冊》的防空避難標誌都有提及容納多少人、避難地點，各方面的資料都有，但根據《防空疏散避難設施建檔作業要點》業管單位為內政部，內政部近兩個月發出公文要更新圖示，也就是現在張貼各地的版本，公文裡面請各地方政府轉換避難標誌，《全民國防手冊》未來也會依循這個新版標誌。

根據台東縣警察局今年3月16日公告，將配合警政署規劃，更新施轄內既有黃色防空避難設備標誌牌，取而代之為A4大小白底貼紙或壓克力板，上面繪製防空避難icon、防空避難中英文標示及紅色方向指引，能讓一般大眾能更容易了解標示意義。

Photo Credit: 台東縣政府

截至2022年，全國各縣市共有10萬5000多處防空避難設施，可容納人數約8665萬餘人，約為戶籍人口之3.7倍。民眾可上「警政服務APP」（App Store下載、Google Play下載）及民防指揮管制所官網的資訊公開欄位「警政署防空疏散避難專區」，查詢離住家最近的避難設施。

全動法什麼時候要修？國防部：沒有時間表

另外應於今年4月出版的《全民國防手冊》至今仍未出現，全動署表示，現在已經呈報到行政院做最後的確認；針對延宕狀況，國防部長邱國正表示，去年頒布的手冊版本有很多部會、立法委員或者民間團體給很多意見，國防部也是從長計議，動員各部會資訊，並且手冊的內容「平常不管萬安、民安（演習）都有在演練」。

至於今年3月要修正的《全民防衛動員準備法》，日前預告後引發極大爭議，草案已下架、待整合各界意見再提出，全動署表示「這個修法我們現在並沒有時間表，因為有20年沒有修，所以一定要很審慎去修」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航