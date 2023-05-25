台積電高層：歐洲設廠協商順利預計8月決定，新廠將專攻28奈米車用晶片
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台積電業務開發資深副總經理張曉強於24日表示，汽車工業對晶片的需求相當龐大，台積電想盡可能離客戶近一點，歐洲是汽車製造的核心地區，值得在此設廠，預計8月做出決定。
（中央社）德國媒體報導，台積電高層表示，與歐洲各級政府協商順利，預計8月做出設廠決定，未來新廠將專攻車用晶片。
《法蘭克福廣訊報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）25日報導，台積電業務開發資深副總經理張曉強24日於荷蘭阿姆斯特丹舉行的論壇表示，汽車工業對晶片的需求相當龐大，台積電想盡可能離客戶近一點，歐洲是汽車製造的核心地區，值得在此設廠，預計8月做出決定。
外傳台積電在歐洲的第一個生產基地將落腳德國東部的德勒斯登（Dresden），張曉強不願證實，不過他指出，歐洲設廠案目前已經在盡職調查（due diligence）、即簽約前的評估階段。
他說，「我們與從地方到歐盟不同層級的政府協商，進行非常順利」。
張曉強還分析在歐洲設廠的優缺點，其中龐大的人才庫、專業人才和頂尖的研發機構是歐洲的優勢，但在歐洲建廠費用高昂，而且營運時將負擔更多的薪資和能源成本。
在車用晶片領域，台積電原本就與意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）等歐洲半導體廠關係密切，張曉強表示，歐洲新廠將專攻車用晶片、例如以28奈米製程為基礎的車用微控制器。
德勒斯登是德國東部薩克森邦（Sachsen）的首府，當地有400家半導體相關廠商，晶片產量占全歐盟的1/3，公認是歐洲最大的半導體聚落。
德國官員5月初證實，台積電正規劃與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）等廠商在德勒斯登興建晶圓廠，總投資金額可能達100億歐元（約新台幣3300億元），不過尚未定案。
台積電美日全球布局擴廠，面臨10大挑戰
（中央社）台積電擴大全球布局，在美國及日本投資建廠，並針對歐洲設廠進行評估。台積電預期全球擴廠可能面臨成本增加、工人短缺、工業用地不足及工作文化差異等多達10項挑戰，並積極研擬對策應對。
隨著地緣政治緊張局勢升溫，台積電客戶開始更加重視製造基地在不同國家地區的分布。台積電為此根據客戶要求，擴大全球製造版圖，增加客戶信任。
台積電預計在美國亞利桑那州建造2期晶圓廠，第1期晶圓廠已經開始移入設備，將在2024年開始生產4奈米；第2期晶圓廠正在興建中，計劃生產3奈米。台積電日本熊本廠預計2024年量產16、12和28奈米。
台積電在年報中指出，全球性擴廠將對管理、財務及其他資源有相當程度的需求，並預期可能面臨一定的挑戰，包含成本增加、工人短缺、天然或人為災害、工業用地不足、外國法規、網路攻擊、政府補助、工作文化差異、智慧財產權保護、各國稅務法規。
台積電說明，工人短缺、材料供應鏈中斷以及興建工程問題皆可能使建廠時程受到延宕，並進一步令台積電承擔大幅增加的成本以及無法達成原訂產能擴充計畫。
同時，地震、水災、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、火山爆發、火災、氣體/化學品洩漏、流行病、網路攻擊、水/電/天然氣等供應短缺等事件，也可能造成台積電的營運中斷。
台積電未來的產能擴充計畫可能受限於工業用地的不足而無法充分執行、可能面臨因未遵循外國法規而遭受罰則的風險、可能面臨管理多個營運據點的不同資訊技術基礎架構，以及遭受第三方網路攻擊的風險。
台積電的不利因素
此外，政府補助及其他獎勵計畫可能出現對台積電不利的改變；員工人數不斷成長且地理距離分布範圍廣泛，對台積電管理也是一大挑戰；台積電可能遭遇有限或不足的智慧財產權保護，或主張智慧財產權的困難；以及營運所在地的各國稅務法規帶來潛在的不利影響。
面對擴產可能造成成本增加，台積電表示，將以策略性的定價反映台積電的價值，其中包含在不同國家地區製造彈性的價值；並繼續利用大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢，不斷降低成本；同時與各國政府密切合作，以取得支持。
台積電預期，透過以上作為，應有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，並且無論在何處營運，都持續作為最高效和最具成本效益的製造服務提供者。即便在台灣以外的地區增加產能，台積電也可以持續獲得好的報酬，同時為股東帶來盈利的增長。
為了因應氣候變遷加劇可能帶來的乾旱缺水風險，台積 電除了廠區製程節水外，也自行建置工業再生水及配合政府民生再生水的供應，並訂定營運持續計畫，包含擴大備援水源及水車運補機制、壓力測試及演練等，以確保乾旱不影響營運生產。
針對地震可能的影響，台積電持續進行一系列的改善，包括強化地震緊急應變演練、改善生產機台設備防震固定及隔震措施，以及提升受損機台的生產復原能力。
台積電強化資安
為了預防及降低網路攻擊所造成的傷害，台積電落實及持續更新嚴謹的資安措施，例如建置先進的病毒掃描工具來保護晶圓廠設備、強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散、在重要的電腦上建置防毒措施及先進的惡意軟體偵測解決方案、引入新的解決方案架構來保護網際網路存取。
台積電並採用先進的技術防範分散式阻斷服務攻擊、 導入新技術加強資料保護、實施辦公室電腦資安合規驗證與管控、加強釣魚郵件偵測並定期執行員工警覺性測試、建立一個整合的自動化資安維運平台並強化資安事件偵測與處理自動化、強化內部安全評估自動化、進行外部紅隊測試、演練勒索軟體攻擊的處理程序。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
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若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
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最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！