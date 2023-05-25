【2023坎城影展】影評人週單元最佳影片《虎紋少女》，一部訴說「肉體恐怖」的女性電影
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馬來西亞導演余修善的《虎紋少女》入選坎城影展平行單元「影評人週」，此單元於昨晚公布得獎名單，《虎紋少女》順利拿下首獎Grand Prix最佳影片，這支影片將在下個月前進台北電影節。而其實，《虎紋少女》這部電影，也與台灣團隊息息相關。
「我真的覺得我是很懶的導演。」
「欸這句話我要當標題！」（大笑）
「當然！身為導演，我的創作其實是跟團隊一起的，我很享受跟團隊共同創作。」
坎城影展進入第二週，這一週我把部分的看片心力挪移，挪至進行影人專訪。前天下午進行的首場專訪，就是馬來西亞導演余修善。
她帶著首部劇情長片《虎紋少女》入選坎城影展平行單元「影評人週」，此單元也於昨晚公布得獎名單，《虎紋少女》順利拿下首獎Grand Prix最佳影片，這支影片將在下個月前進台北電影節，進行國際新導演競賽。
《虎紋少女》是一部非常有「活力」的作品，這是我在坎城影展看的第二部片，於開幕片《Jeanne du Barry》映演後的隔天早上，而這兩部幾乎有個共同特質——「女性的故事由女性來說」。
《Jeanne du Barry》流露出「賣我」的焦慮，《虎紋少女》則是聚焦在女性成長經驗，「初經帶來的恐懼」，在這部片子是不容忽視的。當然，若以此觀點往下切入，甚至能夠再拉進今年主競賽的作品《Banel & Adama》對照，《Banel & Adama》展現了女性對於懷孕生產的恐懼。
這些女性作品的誠實恐懼，倘若與回溯近年，茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）摘下金棕櫚的《鈦》，乃至於奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）擒下金獅獎的《正發生》，都能夠交相互文觀看。
事實上，《虎紋少女》就是一部「肉體恐怖」（Body horror）的電影，透過女性成長經驗，窺見了女性獨有的身體經驗，而這是會讓人「變形」的，余修善選擇將恐懼具象化在身體的變化之上，在一部看似寫實的電影當中，帶著了超現實。
「我好愛類型電影」，余修善這樣和我說，而整場專訪除了「類型電影」之外，我們也談論了「女性電影」、「電影混合媒材的運用」、「馬來西亞在地性的普世性」、「女性導演在當代影壇的位置」等主題。
專訪過程發現，余修善本人如同《虎紋少女》，非常有活力，也處處帶著驚喜，這是一部「作者電影」——從余修善本人的特質輻射而出，雖然她總說，「《虎紋少女》是團隊的共同創作，我們是老虎家庭」。
而倘若有關注本屆坎城影展的讀者，雖然表面上「台灣」作品全數缺席，但其實仍舊有兩部與台灣團隊相關的電影入選，其一是「一種注目」單元的《殖民之路》，由杜篤之團隊後期製作的聲音，其二就是《虎紋少女》。
《虎紋少女》由八個國家和地區合製，分別來自馬來西亞、台灣、新加坡、法國、德國、荷蘭、印尼和卡達。台灣部分為前景娛樂參與聯合製作。
至於台灣團隊的加入，則包含金馬獎得主再現影像，後期統籌蔡宜庭，以及後期製作公司台北影業，文策院也投資了資金。《虎紋少女》拿下影評人週首獎，台灣團隊也於有榮焉。而本篇文章也同步介紹影評人週單元的脈絡。
此單元由法國影評人協會所創立，法國影評人協會目前由244名成員組成，包括評論家、作家和記者。
此協會的使命是維持成員之間的友誼，捍衛他們的道德和利益，保障電影批評的自由和一般的言論自由，而透過全年的各種活動支持電影的創造力。
至於「影評人週」的起源，則要回溯至1961年第14屆坎城影展，當時在法國影評人協會的倡議下，影展放映了美國導演雪莉克拉克（Shirley Clarke）的《The Connection》，不過並未造成迴響，並遭到忽視。
有鑑於此，當時坎城影展的藝術總監Robert Favre Le Bret與法國國家電影中心協議，在隔年的坎城影展，委託法國影評人協會安排整週的單元節目，而當時的影評人暨導演Nelly Kaplan就將此命名為「影評人週」。
於是，「影評人週」就在法國影評人協會的主導之下，於1962年創立，是坎城影展官方單元以外的平行單元，「影評人週」主旨挖掘新銳影人，將聚焦於首部長片或是第二部長片。
在「影評人週」展映並在之後生涯大放異彩的導演，包含王家衛、肯洛區（Ken Loach）、賈克歐狄亞（Jacques Audiard）、馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）等大導。
至於今（2023）年在台灣影迷圈獲得廣泛好評迴響，英國新銳導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）的《日麗》就在去（2022）年影評人週拿下評審團獎。
「影評人週」的評審團每年頒發4個正式獎項，包含首獎（長片）、French Touch評審團獎、萊卡電影發現獎（短片）、Louis Roederer基金會崛起新星獎。
此外，入選「影評人週」的導演首部長片，也能與其他單元的作品，共同角逐坎城影展旨在鼓勵新銳的金攝影機獎。
綜括而言，「影評人週」的目標有四大點，如下。
- 凸顯來自世界各地的影人人執導的首部和第二部電影
- 促使法國評論家能盡其所能地為年輕電影創作而戰並探索
- 支持今日的新銳，以便讓他們成為明天的人才。
- 重視中短片，這是導演職業生涯的第一步
從上所述，不難發現圍繞在「影評人週」的「新銳」氣質，事實上，今年擔任評審團主席，《正發生》的導演奧黛麗迪萬，也是電影界的新銳。
而今年的單元，則是從去年開始，在影評人週藝術總監Ava Cahen的帶領下，從1000部電影最終選出11部電影競賽，其中七部競賽片，四部將以特別放映的方式展映。而在這11部電影中，有七部是導演處女作，六部則是出自女性導演之手。
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