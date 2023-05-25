從按摩椅到機能沙發？督洋集團拓展機能家居事業藍海！

家具界的革新性產品誕生！

首發產品「藍海搖搖」為單人電動沙發，以 83% 的沙發舒適工藝 + 17% 的按摩椅科技打造出居家跨界革新性產品，經過長期的研究數據顯示，發現人們下班回家後除了睡覺之外花最多時間地方就是在沙發上，用來看電視、追劇、聊天，希望藉此放鬆一天工作後的疲勞。而市面上大部分的單人電動沙發，通常缺乏人體工學及美觀性，於是 SEA Living 以假期、潛水、放鬆等元素，打造一張能釋放壓力及清空疲勞，並兼具時尚外觀的單人沙發。

沒有按摩功能卻能做到釋放身體壓力談何容易？SEA Living 分析過往消費者、走訪高級沙發工廠進行調查，掌握其中關鍵元素，如高密度海綿、車用等級貓抓皮革、絲棉，將「藍海搖搖」的坐感達到跟高端精品沙發相同，並兼具時尚美觀的外型及按摩椅的科技。

一秒進入 “ 無重力沈浸模式 ”

現代人長時間處在姿勢不良的狀態下，在沙發上更是容易無意識地橫躺壓迫頸椎、盤腿、腰部鏤空等行為，藍海搖搖擁有機能沙發少見的椅躺角度設計，提供獨家的「無重力沈浸模式」，是一種獨特的椅躺設計，透過將臀部上抬 30°、背部後仰 128° 來釋放全身各部位壓力。它源自在太空中沒有重力的失重狀態，以及升空前脫離地心引力的減壓姿勢，讓人體的肌肉與關節都能分散重力。

SEA LIVING總經理 劉旭騰將沙發體驗比喻為潛水時的水下時光，「大家很難想像太空中的失重狀態是什麼體驗，而我認為無重力沈浸模式更接近潛水時的感受，在海中”中性浮力”的平衡狀態，那種浮力與重力相互抵銷，讓全身彷彿沒有重量的感覺，身體的重量完全平均是釋放在這張沙發上，躺一整天也不會不舒服。」

獨家專利，脈動搖椅模式！

不只是特殊的椅躺角度設計，SEA Living 更專注在「能讓使用者快速地進入放空及小憩」的機能設計，要讓現代人緊湊的生活中找到一座屬於自己的無人島。投注技術團隊研發並取得專利認證，使藍海搖搖更擁有「脈動搖椅」的電動機能，配合呼吸頻率的電動搖擺，不需要自己出力推動搖椅，更有助於緩解壓力與焦慮感，提升入睡品質。像是在嬰兒搖籃裡，或是童年裡一坐上爸爸的車一般，在一種安穩舒適的搖擺頻率裡睡著。

除此之外，針對上班族久坐久站、容易積累壓力的「腰部竪脊肌」與「小腿肚」部位，藍海搖搖添加溫感熱敷機能設計，暖暖不著涼又能緩解肌肉疲勞。在年輕族群重視的外觀上，採用日本車用皮革品牌的科技貓抓皮皮革，耐磨耐抓，經久使用不易水解龜裂，兼具透氣性、防潑水、防髒汙等特性。

於嘖嘖集資平台首發亮相，開賣十分鐘即達標！

疫情後的家居產業發展迅猛，沙發更是吃重實際體驗的品項，SEA Living 選擇在嘖嘖集資平台作為初登場舞台，5/4 在嘖嘖上架，開賣三日即賣破百萬！如何辦到的？

掌握消費者的痛點與疑惑是關鍵！藍海搖搖祭出三大策略：

一、提供五年皮革保固

對用料的嚴控把關才能自信地拋出五年皮革保固政策，搭上台灣在地技術團隊完善售後保固與服務，讓消費者線上選購也安心！

二、把關安全細節

SEA Living 觀察到，家中長輩多對電動的使用安全有所顧慮。因此在藍海搖搖上特別設計「防夾機構」，此項安全性設計更能避免夾到躲在下方的毛小孩。

三、北中南體驗據點

在嘖嘖集資期間，SEA Living 在北中南安排體驗據點，分別在台北三創、台中大魯閣新時代、高雄 HOLA 左營店三處 tokuyo 專櫃，讓網路消費者連結到線下體驗，完整 O2O 消費旅程！

一張懂使用者的沙發，做到真正的「釋壓」

劉旭騰邀請業界好友參與首波體驗，海邊走走創辦人游盛凱、戀家小舖創辦人李忠儒、vacanza 創辦人徐亦知、Comhere 執行長邱永龍等人，讚賞藍海搖搖在日常工作行程的空檔中提供小憩空間，配備多樣機能與細節設計，讓沙發也能符合人體工學與壓力釋放！

藍海搖搖零重力搖擺沙發為市面唯一配備五大特色的電動沙發：

「無重力沉浸模式」、配合人體呼吸頻率搖擺的「脈動搖椅模式」、「腰腿溫感熱敷」、「高科技質感貓抓皮」、「170 度無段式傾躺及安全設計」，清空忙碌日常裡的各種內外在疲勞及壓力！

即日起至6月8日，推出限量超早鳥 68 折專屬優惠，即省9000元。

藍海搖搖｜零重力搖擺沙發 嘖嘖集資連結：https://r.zecz.ec/PnbQ