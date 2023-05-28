模型預測：中國6月底迎第二波疫情高峰，單週新增感染將達6500萬人
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中國的「五一」假期過後，許多人在社群網站上反映自己二次感染了新冠病毒，也就是「二陽」。中國工程院院士鍾南山近日表示，中國國內今年新冠第二波疫情高峰將在6月底。新的疫情高峰有何特點，如何應對？德國之聲記者就此採訪了香港大學病毒學專家金冬雁。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
5月22日，中國工程院院士鍾南山在一個論壇上表示，根據模型預測，今（2023）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第二波疫情高峰會在6月底，屆時新增感染約6500萬／週。2023年5月底最高峰的感染人數為4000萬／週。他說：「一個Omicron感染者可傳染30多人，我們的疫情防控戰略已經從過去的預防感染調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。」
香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁向《德國之聲》也表示，「新冠病毒會找到每一個易感者，這是不以人們意志為轉移的。除非反覆接種高效疫苗或者完全與世隔絕，否則都可能被感染。」
不過，對於模型預測數據，金冬雁認為，是否準確將由實踐來檢驗，但由於中國的檢測量太少，監測網不夠密，公佈也可能要時間，「所以即使發生，第二波數據也可能反映不出來或嚴重滯後。」
至於如何才能預防重症，金冬雁教授指出：「防重症兩大武器一是像輝瑞、莫德納同樣高效的mRNA疫苗，高危群組建議反覆接種。二是大量儲備並公平分配Paxlovid及其他藥給高危人士。」他建議，高危人士一旦感染應「馬上服藥，越早越好，也可以加強個人防護。」
「健康青壯年二陽症狀多數輕微」
據《中國新聞周刊》5月23日的一篇報導，德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉在接受《中國新聞周刊》採訪時表示，相較於初次感染，二次感染免疫反應時間會更短，症狀也較為輕微。
他說，一部分人的二次感染或不可避免；中國也要面臨第二、三波疫情，但是由於人群已有基礎免疫力，感染波峰不會太高，而且感染時間會被拉長，不會發生第一輪感染那種6至8週內基本所有人群都被感染的情況。此外，大多數人病情會在幾天內好轉。如果有人出現持續高燒等嚴重症狀，及時就醫可以避免嚴重後果。
據《澎湃新聞》報導，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗介紹他觀察到的情況說，「二陽」患者主要是18歲到60歲這個年齡段的中青年人，「二陽」患者總體症狀比第一次感染要輕，病程相對較短，重症病例也很少。因此，「二陽」患者人數上升對醫療資源的影響較小，「整個醫療狀況、救治能力遠遠好過年初的感染高峰時期」，他說。
《科技日報》報導說，5月18日，中國科學院院士、北京大學教授謝曉亮在一場學術會議上表示，從當前疫情的統計數據看（以北京為例），此輪疫情走勢圖較緩和，大概率不會出現今年初那樣的疫情形勢。
香港大學病毒學專家金冬雁也指出，「二波是地方性流行。以香港及歐美的數據，有效繁殖率Rt都在2以下，多數情況在1.5以下。健康青壯年二陽症狀多數輕微，效果如疫苗加強針。」他同時指出，新冠低度流行有利於群體免疫的補充。
《自然》雜誌今年5月4日發文稱，新冠病毒雖有復甦之勢，但再次出現讓醫院不堪重負的井噴式疫情的可能性不大。各國現在經歷的是頻率高但致死率更低的感染潮，特徵為相對高比例的輕症感染。
新冠病毒仍是威脅
5月5日，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦宣佈，新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，但他同時強調，這並不意味著新冠病毒不再是一個全球衛生威脅。
金冬雁教授5月24日接受《德國之聲》採訪時說，香港在去（2022）年2至4月出現疫情海嘯後，分別在去年9月及今年1月出現第一及第二波。「目前正處於第三波，已接近頂峰。每天累計至少3％到5％人感染，就是21到35萬人。這是根據每天萬人隨機抗原抽查得出，過去四天分別為4.81％、3.25％、3.16％和3.62％。」
他還表示，「國內新冠死亡率多少不知道。香港在0.1％左右。在相同時間區間內死於季節性流感的與死於新冠的差不多或更多。」
金冬雁教授認為，「新冠以後隔幾月會有小波。絕多數人症狀輕微。重症死亡率極低，但絕對數字仍會不少。海嘯或井噴不會再發生。除非出現新的類似病毒這樣的極低概率事件，海嘯與井噴應該永不再來。世界上經歷過大海嘯的國家與地區都沒有過二次海嘯。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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