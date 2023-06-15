光吃保健食品不吃藥當心血糖更不穩，糖尿病患完全不吃碳水化合物可以嗎？

文：劉育志醫師

55歲的王先生確診糖尿病已有八年，剛確診時糖化血色素HbA1c檢測值為9.9％。中國附醫台北分院鄧昭琪衛教師分享，王先生因害怕藥物會傷腎、傷肝，三年前開始服用宣稱可以調節血糖的保健食品，結果反而導致血糖更不穩定。經過詳細說明，讓糖友了解血糖藥物並不會傷腎、傷肝，也養成規律用藥的好習慣，目前糖化血色素能控制在6.8％。

「新手糖友面對控糖鐵三角（飲食、運動、用藥）時，最容易有疑慮的就是用藥方面。」鄧昭琪衛教師說，「大多糖友都誤以為只要吃的健康、多運動，糖尿病就能改善。談到用藥常會擔心藥物會傷腎、傷肝。建議糖友當有疑慮時，應主動提出問題，醫師與衛教師都能解決疑惑，提供控糖正確觀念。」

另外，使用保健食品治療糖尿病並不是正確的觀念，鄧昭琪衛教師說，保健食品不得宣稱療效，無法替代藥物治療。為了避免與藥物有交互作用，建議糖友在服用前向醫師諮詢，專業糖尿病團隊會根據每位糖友情況給予合適的治療，切勿迷信保健食品而耽誤治療時機。

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糖友們也可以使用糖尿病學會推出的「糖尿病智慧好幫手」Line衛教機器人，鄧昭琪衛教師說，除了提供淺顯易懂的資訊，也可即時回答病友疑慮。糖友還可以參與病友團體，透過控糖經驗交流，給予彼此支持與協助。

談到吃藥，很多糖友都有迷思認為「吃藥會傷肝或傷腎」，而擅自停藥，或使用草藥、偏方。新北市立聯合醫院新陳代謝科林桓生醫師說，其實現在糖尿病的藥物持續在進步，而且都已經通過大規模臨床試驗的檢驗，安全性及療效比較有保障。

另一個常見的迷思是「血糖藥效果比較強，可能造成低血糖」，林桓生醫師說，這個部分就和衛教有關，因為糖尿病患調節血糖的能力較差，若進食時間不規則、只喝酒不進食或空腹運動，便可能出現低血糖的狀況，所以醫師都會告訴糖友該注意哪些狀況，該如何預防。

然而，並非所有的血糖藥都會造成低血糖，若使用刺激胰島素分泌的藥物，較有機會出現低血糖。目前已有多種藥物，如DPP-4抑制劑、排糖藥、腸泌素等，可運用不同的機轉來調控血糖，也不太會發生低血糖的狀況，安全性更高，而且對於肝腎功能不佳的糖友，也有對應藥物可以使用。

調整進食順序也對控糖有幫助

想要把糖尿病控制好，沒辦法只靠藥物，必須從衛教著手，讓糖友了解，必須做好「控糖鐵三角」，飲食控制、規律運動、按時用藥。林桓生醫師說，在飲食方面，要減少碳水化合物的攝取量，例如米飯、麵條、麵包、地瓜、芋頭、綠豆等，並非吃起來有甜味才算含糖食物。

在運動方面，會鼓勵糖友一週至少要有中等強度以上的有氧運動，累計超過150分鐘，還要有2到3次的阻力運動。有氧運動包括慢跑、快走、游泳、騎腳踏車等。

在藥物方面，要遵從醫師的指示，按時吃藥。林桓生醫師說，飲食控制、規律運動、按時用藥，這三項是缺一不可。

由於血糖與碳水化合物有關，部分糖友會試圖採取較極端的作法，完全不吃碳水化合物。林桓生醫師提醒，完全不吃碳水化合物其實對身體不好，反而增加心臟負擔，飲食控制的目的在於減少碳水化合物攝取量，而非完全不吃。一餐飯可以只吃半碗飯，不要完全不吃。

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吃東西的順序很重要，盡量先吃菜，然後再吃肉，最後才吃飯，意即把澱粉擺在最後。林桓生醫師說，先攝取食物纖維有助於阻止多餘糖跟油的吸收，血糖會比較平穩。

同時，也可以讓食物看起來比較容易有飽足感，例如較蓬鬆的生菜沙拉，或斜切蘿蔔使表面積看起來比較大，都能讓人感覺份量較多，增加飽足感的印象。

台灣的水果相當多，糖友一天可以吃兩個當量的水果，一個當量約一顆柳丁的大小。林桓生醫師說，糖友都可以吃，但是要適量，例如西瓜、鳳梨，可吃兩個小碗的量，像葡萄可吃手抓兩把的量。水果含有維他命C、礦物質、纖維素，也是重要的營養素。

常有病人會去試苦瓜胜肽、生菜或健康食品，林桓生醫師說，這些做法對糖尿病沒有穩定療效，對心臟、腎臟也沒有保護效果。糖友應該好好使用藥物，並定期檢查眼睛、腎臟、神經，才能提早發現及預防糖尿病的併發症。

此外，只透過飲食控制、規律運動，頂多降低糖化血色素HbA1c約1.5至2％，所以需要搭配藥物，才有辦法達標，減少併發症。

居家血糖監測，幫助減少併發症

控糖過程中，居家血糖監測很重要。林桓生醫師說，我們知道血糖過高會對器官造成傷害，不過血糖波動幅度較大，其實也會傷害血管內壁細胞，破壞心臟、腎臟。

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經常監測血糖，糖友能更加清楚哪些種類的飲食容易造成血糖波動，有助於飲食控制的執行，醫師也較能評估、調整血糖藥的種類與劑量。林桓生醫師說，讓血糖波動幅度維持在60mg/dL以內，能減少血管破壞及全身發炎反應，也能避免胰臟衰敗。

根據研究，糖化血色素HbA1c如果超過7％，大血管、小血管病變的風險就會上升，包括中風、冠狀動脈心臟病、周邊血管疾病及腎臟病等。林桓生醫師說，現在的糖尿病藥物能夠幫助糖化血色素降到7％以下，也能讓血糖的波動程度下降，對糖友相當有幫助。請糖友務必與醫療團隊合作，一起控糖達標。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

原標：嘗試用保健食品控糖，血糖卻更不穩定！ 飲食、用藥、運動三管齊下才能有效控糖

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航