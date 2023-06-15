光吃保健食品不吃藥當心血糖更不穩，糖尿病患完全不吃碳水化合物可以嗎？
我們想讓你知道的是
「新手糖友面對控糖鐵三角（飲食、運動、用藥）時，最容易有疑慮的就是用藥方面。」鄧昭琪衛教師說，「大多糖友都誤以為只要吃的健康、多運動，糖尿病就能改善。談到用藥常會擔心藥物會傷腎、傷肝。」另外，使用保健食品治療糖尿病並不是正確的觀念。
文：劉育志醫師
55歲的王先生確診糖尿病已有八年，剛確診時糖化血色素HbA1c檢測值為9.9％。中國附醫台北分院鄧昭琪衛教師分享，王先生因害怕藥物會傷腎、傷肝，三年前開始服用宣稱可以調節血糖的保健食品，結果反而導致血糖更不穩定。經過詳細說明，讓糖友了解血糖藥物並不會傷腎、傷肝，也養成規律用藥的好習慣，目前糖化血色素能控制在6.8％。
「新手糖友面對控糖鐵三角（飲食、運動、用藥）時，最容易有疑慮的就是用藥方面。」鄧昭琪衛教師說，「大多糖友都誤以為只要吃的健康、多運動，糖尿病就能改善。談到用藥常會擔心藥物會傷腎、傷肝。建議糖友當有疑慮時，應主動提出問題，醫師與衛教師都能解決疑惑，提供控糖正確觀念。」
另外，使用保健食品治療糖尿病並不是正確的觀念，鄧昭琪衛教師說，保健食品不得宣稱療效，無法替代藥物治療。為了避免與藥物有交互作用，建議糖友在服用前向醫師諮詢，專業糖尿病團隊會根據每位糖友情況給予合適的治療，切勿迷信保健食品而耽誤治療時機。
糖友們也可以使用糖尿病學會推出的「糖尿病智慧好幫手」Line衛教機器人，鄧昭琪衛教師說，除了提供淺顯易懂的資訊，也可即時回答病友疑慮。糖友還可以參與病友團體，透過控糖經驗交流，給予彼此支持與協助。
談到吃藥，很多糖友都有迷思認為「吃藥會傷肝或傷腎」，而擅自停藥，或使用草藥、偏方。新北市立聯合醫院新陳代謝科林桓生醫師說，其實現在糖尿病的藥物持續在進步，而且都已經通過大規模臨床試驗的檢驗，安全性及療效比較有保障。
另一個常見的迷思是「血糖藥效果比較強，可能造成低血糖」，林桓生醫師說，這個部分就和衛教有關，因為糖尿病患調節血糖的能力較差，若進食時間不規則、只喝酒不進食或空腹運動，便可能出現低血糖的狀況，所以醫師都會告訴糖友該注意哪些狀況，該如何預防。
然而，並非所有的血糖藥都會造成低血糖，若使用刺激胰島素分泌的藥物，較有機會出現低血糖。目前已有多種藥物，如DPP-4抑制劑、排糖藥、腸泌素等，可運用不同的機轉來調控血糖，也不太會發生低血糖的狀況，安全性更高，而且對於肝腎功能不佳的糖友，也有對應藥物可以使用。
調整進食順序也對控糖有幫助
想要把糖尿病控制好，沒辦法只靠藥物，必須從衛教著手，讓糖友了解，必須做好「控糖鐵三角」，飲食控制、規律運動、按時用藥。林桓生醫師說，在飲食方面，要減少碳水化合物的攝取量，例如米飯、麵條、麵包、地瓜、芋頭、綠豆等，並非吃起來有甜味才算含糖食物。
在運動方面，會鼓勵糖友一週至少要有中等強度以上的有氧運動，累計超過150分鐘，還要有2到3次的阻力運動。有氧運動包括慢跑、快走、游泳、騎腳踏車等。
在藥物方面，要遵從醫師的指示，按時吃藥。林桓生醫師說，飲食控制、規律運動、按時用藥，這三項是缺一不可。
由於血糖與碳水化合物有關，部分糖友會試圖採取較極端的作法，完全不吃碳水化合物。林桓生醫師提醒，完全不吃碳水化合物其實對身體不好，反而增加心臟負擔，飲食控制的目的在於減少碳水化合物攝取量，而非完全不吃。一餐飯可以只吃半碗飯，不要完全不吃。
吃東西的順序很重要，盡量先吃菜，然後再吃肉，最後才吃飯，意即把澱粉擺在最後。林桓生醫師說，先攝取食物纖維有助於阻止多餘糖跟油的吸收，血糖會比較平穩。
同時，也可以讓食物看起來比較容易有飽足感，例如較蓬鬆的生菜沙拉，或斜切蘿蔔使表面積看起來比較大，都能讓人感覺份量較多，增加飽足感的印象。
台灣的水果相當多，糖友一天可以吃兩個當量的水果，一個當量約一顆柳丁的大小。林桓生醫師說，糖友都可以吃，但是要適量，例如西瓜、鳳梨，可吃兩個小碗的量，像葡萄可吃手抓兩把的量。水果含有維他命C、礦物質、纖維素，也是重要的營養素。
常有病人會去試苦瓜胜肽、生菜或健康食品，林桓生醫師說，這些做法對糖尿病沒有穩定療效，對心臟、腎臟也沒有保護效果。糖友應該好好使用藥物，並定期檢查眼睛、腎臟、神經，才能提早發現及預防糖尿病的併發症。
此外，只透過飲食控制、規律運動，頂多降低糖化血色素HbA1c約1.5至2％，所以需要搭配藥物，才有辦法達標，減少併發症。
居家血糖監測，幫助減少併發症
控糖過程中，居家血糖監測很重要。林桓生醫師說，我們知道血糖過高會對器官造成傷害，不過血糖波動幅度較大，其實也會傷害血管內壁細胞，破壞心臟、腎臟。
經常監測血糖，糖友能更加清楚哪些種類的飲食容易造成血糖波動，有助於飲食控制的執行，醫師也較能評估、調整血糖藥的種類與劑量。林桓生醫師說，讓血糖波動幅度維持在60mg/dL以內，能減少血管破壞及全身發炎反應，也能避免胰臟衰敗。
根據研究，糖化血色素HbA1c如果超過7％，大血管、小血管病變的風險就會上升，包括中風、冠狀動脈心臟病、周邊血管疾病及腎臟病等。林桓生醫師說，現在的糖尿病藥物能夠幫助糖化血色素降到7％以下，也能讓血糖的波動程度下降，對糖友相當有幫助。請糖友務必與醫療團隊合作，一起控糖達標。
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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此
原標：嘗試用保健食品控糖，血糖卻更不穩定！ 飲食、用藥、運動三管齊下才能有效控糖
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。