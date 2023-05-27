【日劇】Netflix《相撲聖域》的五個冷知識：力士們需要「臀部清潔師」？當上横綱到底有多難？

文：林君玶

Netflix五月推出的原創日劇《相撲聖域》（サンクチュアリ -聖域-）以熱血、大膽的手法刻畫人性，故事描述了不良少年小瀨清在走投無路之下，以「猿櫻」之名踏進相撲部屋，開始了相撲力士的訓練生活。不過一點也不了解相撲文化、一心只想賺大錢的小瀨，消極怠惰，經常蹺掉訓練，又愛跟前輩作對，還在相撲界中被視為「聖域」的土俵裡做出各種無視傳統的行為，被視為無藥可救的廢柴。

這部劇集在2020年12月宣布製作，江口幹（江口カン）執導，《半澤直樹》的金澤知樹擔任編劇，而飾演主角的一之瀬亘（一ノ瀬ワタル）原是職業格鬥家，透過試鏡參與本劇，還花了兩年半時間進行肉體改造與相撲訓練，這也是他的首部主演作品。

本劇可說是眾星雲集，除了日本電視台不敢邀請的瀧正則（ピエール瀧）飾演相撲部屋的親方（相撲部屋的掌門人）之外，還能看到在《重啟人生》不斷唱K的染谷將太，以及小雪、忽那汐里、岸谷五朗、中尾彬、余貴美子等。

此劇推出首週，在日本Netflix非英語排行前十，雖然並非黑馬等級的作品，不過劇中呈現相撲力士訓練的過程，以及賭上人生的熱血賽事，從畫面、配樂到劇情節奏都拳拳到肉，令人大呼過癮。此外，所有扮演力士的演員，也都在專業指導下進行了一年的身體改造和相撲訓練。

在《相撲聖域》中，隨著劇情推進，也揭露了許多只有在相撲界的文化與力士們在部屋的生活景象，這次，我們就一起來看《相撲聖域》裡也提到的五個相撲小知識：

#01：相撲力士吃什麼

圖片來源：《相撲聖域》

相撲火鍋（Chanko-Nabe）是平時耗費大量體力的力士們，為了讓體格變強變大所不可或缺的料理，不止在相撲部屋裡是必備的日常飲食，也扮演著增進親方與弟子感情的角色。

火鍋中加入的食材因當時的購買情況而不同。大塊的肉類和魚類切成小塊後，與白菜、香菇等大量蔬菜一起在火鍋中熬煮，燃起熱氣騰騰的畫面，是一道能展現力士豪邁的料理。從前，為了追求好運，相撲火鍋避免使用與「手觸土俵敗戰」有關聯的四腳動物，而多選擇魚肉或雞、鴨等食材，但現在也多使用牛肉、豬肉。

Chanko其實是相撲部屋中所有料理的統稱，因此相撲火鍋也只是其中一道料理而已。力士要如何養成壯碩的體格，或許從《相撲聖域》劇中人手一大碗公白飯，和各種泡麵零食的補充，可以窺知一二，不過實際上相撲選手的飲食非常嚴格，通常由教練和管理人員監督。

#02：部屋生活潛規則

圖片來源：《相撲聖域》

《相撲聖域》中有一場戲是主角小瀨清剛進部屋，正在適應內部的嚴格「學長學弟制」生活，力士前輩在兩位菜鳥吃飯途中將他們叫出飯廳，原來是學長要他們幫自己如廁後擦拭屁屁，和幫忙處理過巨的「產出物」。

傳言相撲界有項專門幫選手擦屁股的工作，原因無他，只因力士的噸位太過龐大，非常需要「臀部清潔師」幫忙。這工作想當然爾並不輕鬆，因此薪水也不低，據說可月入120萬餘日圓（約合台幣30萬左右），不過這項傳言，有不少相撲選手駁斥，畢竟這是相當私人的事，自己的屁股，還是自己擦就好。此外，劇中也點出了部屋稽古時因為過度嚴格而產生的霸凌問題。

#03：女性不能踏入土俵嗎？

圖片來源：《相撲聖域》

具有1500年以上悠久傳統的相撲文化，自然有許多流傳已久卻已不符合現代潮流的規矩。土俵是相撲比賽時的圓形擂台，在神道中有「聖域」之意，自古以來有女性不得進入的規定。

不過，2018年4月4日，舞鶴市長在某場巡迴賽的土俵上致詞時昏倒，台下有醫療專業的女性觀眾幫忙急救時，日本相撲協會卻在會場內廣播「女性請下土俵」，引發軒然大波。

女性進入土俵會怎樣嗎？答案應該是不會。而《相撲聖域》也將這個議題放進劇中，飾演記者的忽那汐里在稽古時站進土俵被趕出去，角色設定是在美國長大的她，也立刻據理力爭，傳統文化也需要與時俱進，才能繼續流傳的吧。

#04：當上横綱到底有多難？

圖片來源：《相撲聖域》

《相撲聖域》中，親方想要招募小瀨清進入部屋成為力士的時候，用海盜羅傑的口吻對他說：「只要你成為横綱，不只是金錢，名譽、地位、女人，都在土俵裡了，去拿吧！」橫綱在日本人心目中的地位非常崇高，是相撲力士資格中，十個等級裡的最高級，原意是指重達20公斤的最高級力士腰帶，要在成為大關之後，連續在兩個場所都獲得優勝，才能晉升横綱。

包含最知名的横綱朝青龍、白鵬、貴乃花，幾百年以來的横綱，總共只有73位，可見困難度，其中在位最久的白鵬翔，從2007年到2021都維持著横綱的41回優勝紀錄，非常強大。

《相撲聖域》中的小瀨清是從最菜等級的序之口開始往上爬，因此要成為横綱、獲得財富的話，他還有很長一段路要走。

#05：相撲訓練基本中的基本——四股踏

圖片來源：《相撲聖域》

在《相撲聖域》的稽古戲中不斷出現的四股踏，是相撲的基本動作，別看力士們一身肉，他們的肌肉量可是相當大，而這都來自於平時訓練的幾個基本動作。劇中小瀨清空有鬥志與狠勁卻連連失敗，就不斷被同伴指責是「四股踏做得不夠！」

因為相撲注重的是「能把人輕易推倒」和「不被輕易推倒」穩固下盤，因此能鍛鍊骨盆周圍與大腿肌群的四股踏，就成為了基本中的基本，力士花費一整天只做四股踏一個動作，也是常有的事。

這個輪流抬高左右腳然後用力踩地的動作，原先是為了驅趕惡靈與邪氣，看似簡單，卻必須鼓動髖關節小肌肉群、大腿內側肌、臀大肌、臀中肌、以及大腿四頭肌，才能做得標準。而除了能訓練出穩固強健的下盤，四股踏也能穩固脊柱，因此許多物理治療師和健身教練，都推薦經常腰痛、長坐的上班族做四股踏來強化肌群。