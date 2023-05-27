2023/05/27,
影劇

【日劇】Netflix《相撲聖域》的五個冷知識：力士們需要「臀部清潔師」？當上横綱到底有多難？

【日劇】Netflix《相撲聖域》的五個冷知識：力士們需要「臀部清潔師」？當上横綱到底有多難？
圖片來源：《相撲聖域》

我們想讓你知道的是

搭配東京兩國國技館登場的相撲競技賽，Netflix五月推出的原創日劇《相撲聖域》，隨著劇情揭露了許多只有在相撲界的文化與力士們在部屋的生活景象，這次，我們就一起來看《相撲聖域》裡的5個相撲冷知識：

文：林君玶

Netflix五月推出的原創日劇《相撲聖域》（サンクチュアリ -聖域-）以熱血、大膽的手法刻畫人性，故事描述了不良少年小瀨清在走投無路之下，以「猿櫻」之名踏進相撲部屋，開始了相撲力士的訓練生活。不過一點也不了解相撲文化、一心只想賺大錢的小瀨，消極怠惰，經常蹺掉訓練，又愛跟前輩作對，還在相撲界中被視為「聖域」的土俵裡做出各種無視傳統的行為，被視為無藥可救的廢柴。

這部劇集在2020年12月宣布製作，江口幹（江口カン）執導，《半澤直樹》的金澤知樹擔任編劇，而飾演主角的一之瀬亘（一ノ瀬ワタル）原是職業格鬥家，透過試鏡參與本劇，還花了兩年半時間進行肉體改造與相撲訓練，這也是他的首部主演作品。

本劇可說是眾星雲集，除了日本電視台不敢邀請的瀧正則（ピエール瀧）飾演相撲部屋的親方（相撲部屋的掌門人）之外，還能看到在《重啟人生》不斷唱K的染谷將太，以及小雪忽那汐里、岸谷五朗、中尾彬、余貴美子等。

此劇推出首週，在日本Netflix非英語排行前十，雖然並非黑馬等級的作品，不過劇中呈現相撲力士訓練的過程，以及賭上人生的熱血賽事，從畫面、配樂到劇情節奏都拳拳到肉，令人大呼過癮。此外，所有扮演力士的演員，也都在專業指導下進行了一年的身體改造和相撲訓練。

在《相撲聖域》中，隨著劇情推進，也揭露了許多只有在相撲界的文化與力士們在部屋的生活景象，這次，我們就一起來看《相撲聖域》裡也提到的五個相撲小知識：

#01：相撲力士吃什麼

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圖片來源：《相撲聖域》

相撲火鍋（Chanko-Nabe）是平時耗費大量體力的力士們，為了讓體格變強變大所不可或缺的料理，不止在相撲部屋裡是必備的日常飲食，也扮演著增進親方與弟子感情的角色。

火鍋中加入的食材因當時的購買情況而不同。大塊的肉類和魚類切成小塊後，與白菜、香菇等大量蔬菜一起在火鍋中熬煮，燃起熱氣騰騰的畫面，是一道能展現力士豪邁的料理。從前，為了追求好運，相撲火鍋避免使用與「手觸土俵敗戰」有關聯的四腳動物，而多選擇魚肉或雞、鴨等食材，但現在也多使用牛肉、豬肉。

Chanko其實是相撲部屋中所有料理的統稱，因此相撲火鍋也只是其中一道料理而已。力士要如何養成壯碩的體格，或許從《相撲聖域》劇中人手一大碗公白飯，和各種泡麵零食的補充，可以窺知一二，不過實際上相撲選手的飲食非常嚴格，通常由教練和管理人員監督。

#02：部屋生活潛規則

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圖片來源：《相撲聖域》

《相撲聖域》中有一場戲是主角小瀨清剛進部屋，正在適應內部的嚴格「學長學弟制」生活，力士前輩在兩位菜鳥吃飯途中將他們叫出飯廳，原來是學長要他們幫自己如廁後擦拭屁屁，和幫忙處理過巨的「產出物」。

傳言相撲界有項專門幫選手擦屁股的工作，原因無他，只因力士的噸位太過龐大，非常需要「臀部清潔師」幫忙。這工作想當然爾並不輕鬆，因此薪水也不低，據說可月入120萬餘日圓（約合台幣30萬左右），不過這項傳言，有不少相撲選手駁斥，畢竟這是相當私人的事，自己的屁股，還是自己擦就好。此外，劇中也點出了部屋稽古時因為過度嚴格而產生的霸凌問題。

#03：女性不能踏入土俵嗎？

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圖片來源：《相撲聖域》

具有1500年以上悠久傳統的相撲文化，自然有許多流傳已久卻已不符合現代潮流的規矩。土俵是相撲比賽時的圓形擂台，在神道中有「聖域」之意，自古以來有女性不得進入的規定。

不過，2018年4月4日，舞鶴市長在某場巡迴賽的土俵上致詞時昏倒，台下有醫療專業的女性觀眾幫忙急救時，日本相撲協會卻在會場內廣播「女性請下土俵」，引發軒然大波。

女性進入土俵會怎樣嗎？答案應該是不會。而《相撲聖域》也將這個議題放進劇中，飾演記者的忽那汐里在稽古時站進土俵被趕出去，角色設定是在美國長大的她，也立刻據理力爭，傳統文化也需要與時俱進，才能繼續流傳的吧。

#04：當上横綱到底有多難？

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圖片來源：《相撲聖域》

《相撲聖域》中，親方想要招募小瀨清進入部屋成為力士的時候，用海盜羅傑的口吻對他說：「只要你成為横綱，不只是金錢，名譽、地位、女人，都在土俵裡了，去拿吧！」橫綱在日本人心目中的地位非常崇高，是相撲力士資格中，十個等級裡的最高級，原意是指重達20公斤的最高級力士腰帶，要在成為大關之後，連續在兩個場所都獲得優勝，才能晉升横綱。

包含最知名的横綱朝青龍白鵬貴乃花，幾百年以來的横綱，總共只有73位，可見困難度，其中在位最久的白鵬翔，從2007年到2021都維持著横綱的41回優勝紀錄，非常強大。

《相撲聖域》中的小瀨清是從最菜等級的序之口開始往上爬，因此要成為横綱、獲得財富的話，他還有很長一段路要走。

#05：相撲訓練基本中的基本——四股踏

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圖片來源：《相撲聖域》

在《相撲聖域》的稽古戲中不斷出現的四股踏，是相撲的基本動作，別看力士們一身肉，他們的肌肉量可是相當大，而這都來自於平時訓練的幾個基本動作。劇中小瀨清空有鬥志與狠勁卻連連失敗，就不斷被同伴指責是「四股踏做得不夠！」

因為相撲注重的是「能把人輕易推倒」和「不被輕易推倒」穩固下盤，因此能鍛鍊骨盆周圍與大腿肌群的四股踏，就成為了基本中的基本，力士花費一整天只做四股踏一個動作，也是常有的事。

這個輪流抬高左右腳然後用力踩地的動作，原先是為了驅趕惡靈與邪氣，看似簡單，卻必須鼓動髖關節小肌肉群、大腿內側肌、臀大肌、臀中肌、以及大腿四頭肌，才能做得標準。而除了能訓練出穩固強健的下盤，四股踏也能穩固脊柱，因此許多物理治療師和健身教練，都推薦經常腰痛、長坐的上班族做四股踏來強化肌群。


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