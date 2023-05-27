【日劇】Netflix《相撲聖域》的五個冷知識：力士們需要「臀部清潔師」？當上横綱到底有多難？
我們想讓你知道的是
搭配東京兩國國技館登場的相撲競技賽，Netflix五月推出的原創日劇《相撲聖域》，隨著劇情揭露了許多只有在相撲界的文化與力士們在部屋的生活景象，這次，我們就一起來看《相撲聖域》裡的5個相撲冷知識：
文：林君玶
Netflix五月推出的原創日劇《相撲聖域》（サンクチュアリ -聖域-）以熱血、大膽的手法刻畫人性，故事描述了不良少年小瀨清在走投無路之下，以「猿櫻」之名踏進相撲部屋，開始了相撲力士的訓練生活。不過一點也不了解相撲文化、一心只想賺大錢的小瀨，消極怠惰，經常蹺掉訓練，又愛跟前輩作對，還在相撲界中被視為「聖域」的土俵裡做出各種無視傳統的行為，被視為無藥可救的廢柴。
這部劇集在2020年12月宣布製作，江口幹（江口カン）執導，《半澤直樹》的金澤知樹擔任編劇，而飾演主角的一之瀬亘（一ノ瀬ワタル）原是職業格鬥家，透過試鏡參與本劇，還花了兩年半時間進行肉體改造與相撲訓練，這也是他的首部主演作品。
本劇可說是眾星雲集，除了日本電視台不敢邀請的瀧正則（ピエール瀧）飾演相撲部屋的親方（相撲部屋的掌門人）之外，還能看到在《重啟人生》不斷唱K的染谷將太，以及小雪、忽那汐里、岸谷五朗、中尾彬、余貴美子等。
此劇推出首週，在日本Netflix非英語排行前十，雖然並非黑馬等級的作品，不過劇中呈現相撲力士訓練的過程，以及賭上人生的熱血賽事，從畫面、配樂到劇情節奏都拳拳到肉，令人大呼過癮。此外，所有扮演力士的演員，也都在專業指導下進行了一年的身體改造和相撲訓練。
在《相撲聖域》中，隨著劇情推進，也揭露了許多只有在相撲界的文化與力士們在部屋的生活景象，這次，我們就一起來看《相撲聖域》裡也提到的五個相撲小知識：
#01：相撲力士吃什麼
相撲火鍋（Chanko-Nabe）是平時耗費大量體力的力士們，為了讓體格變強變大所不可或缺的料理，不止在相撲部屋裡是必備的日常飲食，也扮演著增進親方與弟子感情的角色。
火鍋中加入的食材因當時的購買情況而不同。大塊的肉類和魚類切成小塊後，與白菜、香菇等大量蔬菜一起在火鍋中熬煮，燃起熱氣騰騰的畫面，是一道能展現力士豪邁的料理。從前，為了追求好運，相撲火鍋避免使用與「手觸土俵敗戰」有關聯的四腳動物，而多選擇魚肉或雞、鴨等食材，但現在也多使用牛肉、豬肉。
Chanko其實是相撲部屋中所有料理的統稱，因此相撲火鍋也只是其中一道料理而已。力士要如何養成壯碩的體格，或許從《相撲聖域》劇中人手一大碗公白飯，和各種泡麵零食的補充，可以窺知一二，不過實際上相撲選手的飲食非常嚴格，通常由教練和管理人員監督。
#02：部屋生活潛規則
《相撲聖域》中有一場戲是主角小瀨清剛進部屋，正在適應內部的嚴格「學長學弟制」生活，力士前輩在兩位菜鳥吃飯途中將他們叫出飯廳，原來是學長要他們幫自己如廁後擦拭屁屁，和幫忙處理過巨的「產出物」。
傳言相撲界有項專門幫選手擦屁股的工作，原因無他，只因力士的噸位太過龐大，非常需要「臀部清潔師」幫忙。這工作想當然爾並不輕鬆，因此薪水也不低，據說可月入120萬餘日圓（約合台幣30萬左右），不過這項傳言，有不少相撲選手駁斥，畢竟這是相當私人的事，自己的屁股，還是自己擦就好。此外，劇中也點出了部屋稽古時因為過度嚴格而產生的霸凌問題。
#03：女性不能踏入土俵嗎？
具有1500年以上悠久傳統的相撲文化，自然有許多流傳已久卻已不符合現代潮流的規矩。土俵是相撲比賽時的圓形擂台，在神道中有「聖域」之意，自古以來有女性不得進入的規定。
不過，2018年4月4日，舞鶴市長在某場巡迴賽的土俵上致詞時昏倒，台下有醫療專業的女性觀眾幫忙急救時，日本相撲協會卻在會場內廣播「女性請下土俵」，引發軒然大波。
女性進入土俵會怎樣嗎？答案應該是不會。而《相撲聖域》也將這個議題放進劇中，飾演記者的忽那汐里在稽古時站進土俵被趕出去，角色設定是在美國長大的她，也立刻據理力爭，傳統文化也需要與時俱進，才能繼續流傳的吧。
#04：當上横綱到底有多難？
《相撲聖域》中，親方想要招募小瀨清進入部屋成為力士的時候，用海盜羅傑的口吻對他說：「只要你成為横綱，不只是金錢，名譽、地位、女人，都在土俵裡了，去拿吧！」橫綱在日本人心目中的地位非常崇高，是相撲力士資格中，十個等級裡的最高級，原意是指重達20公斤的最高級力士腰帶，要在成為大關之後，連續在兩個場所都獲得優勝，才能晉升横綱。
包含最知名的横綱朝青龍、白鵬、貴乃花，幾百年以來的横綱，總共只有73位，可見困難度，其中在位最久的白鵬翔，從2007年到2021都維持著横綱的41回優勝紀錄，非常強大。
《相撲聖域》中的小瀨清是從最菜等級的序之口開始往上爬，因此要成為横綱、獲得財富的話，他還有很長一段路要走。
#05：相撲訓練基本中的基本——四股踏
在《相撲聖域》的稽古戲中不斷出現的四股踏，是相撲的基本動作，別看力士們一身肉，他們的肌肉量可是相當大，而這都來自於平時訓練的幾個基本動作。劇中小瀨清空有鬥志與狠勁卻連連失敗，就不斷被同伴指責是「四股踏做得不夠！」
因為相撲注重的是「能把人輕易推倒」和「不被輕易推倒」穩固下盤，因此能鍛鍊骨盆周圍與大腿肌群的四股踏，就成為了基本中的基本，力士花費一整天只做四股踏一個動作，也是常有的事。
這個輪流抬高左右腳然後用力踩地的動作，原先是為了驅趕惡靈與邪氣，看似簡單，卻必須鼓動髖關節小肌肉群、大腿內側肌、臀大肌、臀中肌、以及大腿四頭肌，才能做得標準。而除了能訓練出穩固強健的下盤，四股踏也能穩固脊柱，因此許多物理治療師和健身教練，都推薦經常腰痛、長坐的上班族做四股踏來強化肌群。
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。