G7峰會亮點不只澤倫斯基，還有受邀出席的「南方世界」

文：Alexander Görlach（卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，也是牛津大學網路研究所的助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學的榮譽教授。他擁有語言學和神學博士學位。中國崛起以其對自由世界的意義是他的一個核心話題）

巴西、印度以及印尼等國應邀出席七國集團峰會，充分顯示了我們所熟知的國際秩序正在發生變化。而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪廣島，也並不是為了遊說世界最富有民主國家的領袖們對烏克蘭提供支援，而是為了贏得所謂「全球南方」各國領導人的支持。

在俄羅斯侵略烏克蘭的問題上，印度和巴西同西方七國的立場並不相同，也不支持基輔當局及其盟友抗擊侵略的努力。

印度和巴西當然並沒有對戰爭表示過歡迎，因為這場戰爭也給他們帶來了負面影響，但是，直到今天，上述兩國都沒有對克里姆林宮獨裁者普亭（Vladimir Putin）的侵略行徑進行過任何譴責，更沒有參與美國發起的對俄國際制裁。

同土耳其和中國一樣，巴西和印度也宣稱保持中立。而事實卻是，每一個國家其實都在選邊站，要麼是為了從戰爭中獲益，要麼則是為了盡量避免受到戰爭的損害。

爭端面前，全球南方異常謹慎

土耳其同時和基輔和莫斯科保持著聯絡，而中國則對克里姆林宮的戰爭邏輯予以全盤接受，甚至還沿用莫斯科的宣傳用語，將俄軍在烏克蘭的種種暴行稱之為「特殊軍事行動」。印度則大量進口俄羅斯的廉價原油，成了恐怖戰爭行徑的受益者。一個國家同烏克蘭的地理距離越遠，其出於自身利益考量，不介入所謂美俄「列強之爭」的可能性也就越大。

全球南方國家也拒絕在中美爭端的問題上表明立場。在他們看來，一旦選邊站，將有損本國的經濟和社會發展利益。因為選邊站的風險太大，畢竟1980年代末期，西方七國的國民生產總值佔全球總產值的75％，而現如今，這一比例已經降至41％。

與此同時，西方七國的人口發展也同樣令人沮喪。印度已然成為世界第一人口大國以及第六大經濟體。而巴西和印尼的排名則分別為第12和第15位。

經濟實力正在轉換為政治影響力

這種與日俱增的經濟實力正在轉化為世界舞台上的政治影響力。上述各國將不會像以往那樣心甘情願地同超級大國結盟。這些國家還表示，如果他們在相應的國際機構中不能擁有足夠的話語權，那麼，自由和基於規則的國際秩序就無法對他們發揮作用。他們要求對聯合國安理會、世界銀行以及國際貨幣基金進行大規模的改革。這種呼聲非但沒有消弱，反而與日俱增。

全球南方國家還恰如其分地指出，美國的實際行動已經使西方國家基於道德說教的政治承諾變得如同笑柄。入侵伊拉克以及華盛頓向一些獨裁政權提供武器，在全球南方看來是雙重標準和虛偽的證明。而在非洲和南亞，歐洲的殖民主義歷史也並沒有被淡忘。

放棄道德說教

同西方基於道德理念基礎的領導權保持距離，當然並不意味著全球南方會接受北京的威權統治模式。但民調顯示，巴西和印度民眾對中國的負面印象遠比澳洲或德國要少。華盛頓皮尤中心的民調顯示，全球範圍內對中國的負面和正面印象正好平分秋色，難分上下。

在這樣的大背景下，面對中美之間的對抗，新興國家有兩個選擇：他們要麼被以他們認為公平的方式融入到現有的國際秩序中去，要求則是選擇新的國際秩序。正因為如此，中國擴大金磚國家影響力、建立上海合作組織等新型國際組織以及舉辦中亞峰會這類嘗試，引起了巴西和印度等國的極大關注。

現有國際秩序要想擁有未來，唯一的機會就是開展平等對話以理服人，而不是居高臨下的道德說教。七國峰會讓人們看到了未來自由主義國際秩序的雛形，但要實現這一目標，還有漫長的路要走。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀