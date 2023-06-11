《成為孩子的安全基地》：我覺得孩子很煩，不知該如何接納與稱讚孩子

文：蘇鈺茹

我覺得孩子很煩，不知該如何接納與稱讚孩子

對孩子有各種感覺是很正常的事，就連孩子對大人也有愛恨等感受，相信許多家長都曾碰過孩子生氣時大喊「你是壞媽媽、臭媽媽！我不愛你了！」，但下一秒又跑來跟你抱抱親親的經驗。這些複雜的感受也有助於我們認識人際關係的各種層次和變化，並從中學到關係可以修復、調整，而不是只能維持單一模式。

每個孩子都有他獨特的特質，孩子的某些行為之所以讓你感到心煩不快，有時只是因為你跟孩子正好擁有不同的特質，比如你做事節奏明快，偏偏孩子做事情都慢半拍。另外也有可能是家長期待孩子能代替自己完成兒時未能實現的夢想或目標，比如安排孩子學琴，卻沒考慮到孩子天生好動，一心只想踢足球，常要三催四請孩子去練琴，並為此發生衝突。

親子關係中最重要的其實是「學習接納」，照顧者若能無條件地包容接納孩子的優點與缺點，了解孩子的特點，運用孩子的長處來引導孩子學習，從家長的接納中，孩子會感受到自己全然值得被愛，明白「不管發生什麼事、做錯什麼事，或承認我不知道、我不會，都不等於我是不好、不值得愛的人」。如此一來，孩子將來即使碰到困難挫折或低潮，仍然能夠從內在去支持自己，而不是先否認或懷疑自己。

東方文化常要人們「反省」「檢討」，比較少教我們要「鼓勵」「稱讚」他人，但我相信不論是大人或孩子都喜歡被關注、被看見，從鼓勵和讚美的話語中認識自己的各個面向，建立起自信心，提升自我價值感。

稱讚也是在表達對孩子的關注，即使是生活中很小的事，只要是好的表現，都值得家長提出讚美，比如：「今天去公園玩時，你都有好好排隊，很有耐心地跟別的小朋友一起輪流玩。」「今天洗澡時間一到，你很快就拿浴巾跟爸爸進浴室，不像之前要一直催，你今天進步超大的！」

與孩子互動時，我們常會用「你很棒！」這類模糊的詞語去稱讚孩子，但單純使用簡短的讚美詞無法讓孩子確切知道自己哪裡做得好，也較難維持和提升孩子內在的學習動機。我們可以試著具體提出我們覺得孩子做得好、努力的地方，並且請孩子分享過程中是透過哪些方法獲得成果、經驗到了什麼感受，像是：

「哇！你在用自己的想法和創意耶，好特別！」 「哇∼這個很難耶！你是怎麼想到解決方法的呢？」 「這個作品要花好多時間耐心做耶，真的很不容易呢！我也想請你分享一下你最喜歡作品當中哪個部分呢？」

但如果你發現自己在跟孩子互動時，常有大吼大叫、心煩想逃離、冷淡不想理睬等反應，就得好好思考你是否碰到心煩的人事物時就容易動怒或只想逃避，或是小時候也常遭到父母冷漠對待？是否也覺得自己的哪些特質不好，無法接納這樣的自己呢？

在工作現場，我也常遇到家長先將孩子的問題歸咎在自己身上，覺得「一定是自己哪邊沒做好或沒教好，孩子才會這樣」，而沒能試著去思考與理解孩子問題背後的原因。

大人可以先練習支持自己，不管發生什麼事，記得告訴自己「我做得夠多了」，將注意力放在自己已經做到、嘗試過的事物上，也是跟我們的內在小孩說：「你嘗試那麼多方法走到這裡也很不簡單了呢！」這麼做就如同與自己「同頻」，跟自己對話，看見自己的各個面向。

我們在前面曾提到兒時經驗對人格發展的重要性，兒時經驗會對我們內在的自我產生影響，比如面對挫折時是否傾向先自我懷疑，而不是先做自我照顧，以及我們調節情緒的能力、人際互動的彈性等，在不同情況、不同壓力下能否同樣正常運作。

儘管兒時經驗會影響我們成為父母後的行為模式，但這並不代表兒時經驗就會全然決定一個人的一生，重點在於能去留意和理解兒時經驗對我們所造成的影響。在跟孩子互動時帶著這份理解，有助於家長重新學習調節自己的情緒與面對各種考驗，跟孩子一同成長。

書籍介紹

本文摘錄自《成為孩子的安全基地：心理師教你如何培養孩子的情緒彈性，陪你在育兒的路上好好照顧自己》，商周出版

作者：蘇鈺茹

孩子動不動就情緒失控，弄得你也崩潰爆炸、無比心累？暖心心理師帶你了解孩子的身心發展與情緒的關聯，教你透過各式媒材打造親子的「安全基地」，幫助你解決育兒痛點，療癒疲憊的身心！

獨立教育工作者／找路教育工作室 林劭璚

臺灣兒童青少年精神科專科醫師 陳信昭

國際沙遊治療學會認證沙遊治療師 陳碧玲

美國舞蹈治療證照委員會註冊與認證督導級舞蹈治療師（BC-DMT） 楊琇玲

青平台董事長 鄭麗君

戲劇治療工作者 蘇慶元

――有感推薦（依姓氏筆畫序）

希望孩子擁有好EQ，就從「建立安全感」開始！以下場景，身為家長的你是否也感到似曾相識？

˙孩子每次哭鬧起來總是驚天動地、沒完沒了？

˙孩子在學校動不動就跟同學爆發口角或肢體衝突？

˙孩子遇到一些小挫折就沮喪崩潰，失去活力？……

˙老師一直告孩子的狀，可是我已經試過很多方法都沒用，怎麼辦？

˙我們的孩子為何這麼難搞，都不像我們以前一樣聽話好教？……

碰到上述狀況，你是否常懷疑究竟是自己的教養方式有問題，還是孩子的發展出了狀況？想培養孩子的情緒彈性、抗壓性，就需要引導孩子感受身心平靜的好處，也需要家長本身的穩定情緒支持。

擁有心理學、舞蹈治療專業背景的Susu老師，整理濃縮十餘年和孩子與家長互動的經驗，教你透過親子可以一起在家做的肢體遊戲、塗鴉創作、繪本桌遊、呼吸練習……，帶孩子覺察身體與情緒的連結，達成建立孩子安全感、提升情緒穩定度與彈性的目的。此外，也提供家長自我照顧的實用技巧與解決孩子情緒問題的聰明撇步，幫你在育兒的路上穩住自己，成為自己與孩子的「安全基地」！

Photo Credit：商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航