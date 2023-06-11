《成為孩子的安全基地》：我覺得孩子很煩，不知該如何接納與稱讚孩子
我們想讓你知道的是
親子關係中最重要的其實是「學習接納」，照顧者若能無條件地包容接納孩子的優點與缺點，了解孩子的特點，運用孩子的長處來引導孩子學習，從家長的接納中，孩子會感受到自己全然值得被愛，明白「不管發生什麼事、做錯什麼事，或承認我不知道、我不會，都不等於我是不好、不值得愛的人」。
文：蘇鈺茹
我覺得孩子很煩，不知該如何接納與稱讚孩子
對孩子有各種感覺是很正常的事，就連孩子對大人也有愛恨等感受，相信許多家長都曾碰過孩子生氣時大喊「你是壞媽媽、臭媽媽！我不愛你了！」，但下一秒又跑來跟你抱抱親親的經驗。這些複雜的感受也有助於我們認識人際關係的各種層次和變化，並從中學到關係可以修復、調整，而不是只能維持單一模式。
每個孩子都有他獨特的特質，孩子的某些行為之所以讓你感到心煩不快，有時只是因為你跟孩子正好擁有不同的特質，比如你做事節奏明快，偏偏孩子做事情都慢半拍。另外也有可能是家長期待孩子能代替自己完成兒時未能實現的夢想或目標，比如安排孩子學琴，卻沒考慮到孩子天生好動，一心只想踢足球，常要三催四請孩子去練琴，並為此發生衝突。
親子關係中最重要的其實是「學習接納」，照顧者若能無條件地包容接納孩子的優點與缺點，了解孩子的特點，運用孩子的長處來引導孩子學習，從家長的接納中，孩子會感受到自己全然值得被愛，明白「不管發生什麼事、做錯什麼事，或承認我不知道、我不會，都不等於我是不好、不值得愛的人」。如此一來，孩子將來即使碰到困難挫折或低潮，仍然能夠從內在去支持自己，而不是先否認或懷疑自己。
東方文化常要人們「反省」「檢討」，比較少教我們要「鼓勵」「稱讚」他人，但我相信不論是大人或孩子都喜歡被關注、被看見，從鼓勵和讚美的話語中認識自己的各個面向，建立起自信心，提升自我價值感。
稱讚也是在表達對孩子的關注，即使是生活中很小的事，只要是好的表現，都值得家長提出讚美，比如：「今天去公園玩時，你都有好好排隊，很有耐心地跟別的小朋友一起輪流玩。」「今天洗澡時間一到，你很快就拿浴巾跟爸爸進浴室，不像之前要一直催，你今天進步超大的！」
與孩子互動時，我們常會用「你很棒！」這類模糊的詞語去稱讚孩子，但單純使用簡短的讚美詞無法讓孩子確切知道自己哪裡做得好，也較難維持和提升孩子內在的學習動機。我們可以試著具體提出我們覺得孩子做得好、努力的地方，並且請孩子分享過程中是透過哪些方法獲得成果、經驗到了什麼感受，像是：
「哇！你在用自己的想法和創意耶，好特別！」
「哇∼這個很難耶！你是怎麼想到解決方法的呢？」
「這個作品要花好多時間耐心做耶，真的很不容易呢！我也想請你分享一下你最喜歡作品當中哪個部分呢？」
但如果你發現自己在跟孩子互動時，常有大吼大叫、心煩想逃離、冷淡不想理睬等反應，就得好好思考你是否碰到心煩的人事物時就容易動怒或只想逃避，或是小時候也常遭到父母冷漠對待？是否也覺得自己的哪些特質不好，無法接納這樣的自己呢？
在工作現場，我也常遇到家長先將孩子的問題歸咎在自己身上，覺得「一定是自己哪邊沒做好或沒教好，孩子才會這樣」，而沒能試著去思考與理解孩子問題背後的原因。
大人可以先練習支持自己，不管發生什麼事，記得告訴自己「我做得夠多了」，將注意力放在自己已經做到、嘗試過的事物上，也是跟我們的內在小孩說：「你嘗試那麼多方法走到這裡也很不簡單了呢！」這麼做就如同與自己「同頻」，跟自己對話，看見自己的各個面向。
我們在前面曾提到兒時經驗對人格發展的重要性，兒時經驗會對我們內在的自我產生影響，比如面對挫折時是否傾向先自我懷疑，而不是先做自我照顧，以及我們調節情緒的能力、人際互動的彈性等，在不同情況、不同壓力下能否同樣正常運作。
儘管兒時經驗會影響我們成為父母後的行為模式，但這並不代表兒時經驗就會全然決定一個人的一生，重點在於能去留意和理解兒時經驗對我們所造成的影響。在跟孩子互動時帶著這份理解，有助於家長重新學習調節自己的情緒與面對各種考驗，跟孩子一同成長。
書籍介紹
本文摘錄自《成為孩子的安全基地：心理師教你如何培養孩子的情緒彈性，陪你在育兒的路上好好照顧自己》，商周出版
作者：蘇鈺茹
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孩子動不動就情緒失控，弄得你也崩潰爆炸、無比心累？暖心心理師帶你了解孩子的身心發展與情緒的關聯，教你透過各式媒材打造親子的「安全基地」，幫助你解決育兒痛點，療癒疲憊的身心！
獨立教育工作者／找路教育工作室 林劭璚
臺灣兒童青少年精神科專科醫師 陳信昭
國際沙遊治療學會認證沙遊治療師 陳碧玲
美國舞蹈治療證照委員會註冊與認證督導級舞蹈治療師（BC-DMT） 楊琇玲
青平台董事長 鄭麗君
戲劇治療工作者 蘇慶元
――有感推薦（依姓氏筆畫序）
希望孩子擁有好EQ，就從「建立安全感」開始！以下場景，身為家長的你是否也感到似曾相識？
˙孩子每次哭鬧起來總是驚天動地、沒完沒了？
˙孩子在學校動不動就跟同學爆發口角或肢體衝突？
˙孩子遇到一些小挫折就沮喪崩潰，失去活力？……
˙老師一直告孩子的狀，可是我已經試過很多方法都沒用，怎麼辦？
˙我們的孩子為何這麼難搞，都不像我們以前一樣聽話好教？……
碰到上述狀況，你是否常懷疑究竟是自己的教養方式有問題，還是孩子的發展出了狀況？想培養孩子的情緒彈性、抗壓性，就需要引導孩子感受身心平靜的好處，也需要家長本身的穩定情緒支持。
擁有心理學、舞蹈治療專業背景的Susu老師，整理濃縮十餘年和孩子與家長互動的經驗，教你透過親子可以一起在家做的肢體遊戲、塗鴉創作、繪本桌遊、呼吸練習……，帶孩子覺察身體與情緒的連結，達成建立孩子安全感、提升情緒穩定度與彈性的目的。此外，也提供家長自我照顧的實用技巧與解決孩子情緒問題的聰明撇步，幫你在育兒的路上穩住自己，成為自己與孩子的「安全基地」！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。