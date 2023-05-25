綺麗健康油被稱為「料理用的保健品」！獲台灣日本健康雙認證不易形成體脂肪。

健康主播鄭凱云也分享談到這些年家人關心體脂，媽媽總是問她要買什麼保健品？她說道「要成功照顧家人體脂健康，就是準備三餐時要使用料理用的保健品-綺麗健康油，這是她戰勝體脂的關鍵！」綺麗健康油在日本風行多年被稱為「料理用的保健品」，在台灣更是市售唯一獲得台灣日本健康雙認證、「不易形成體脂肪」的健康食用油，在營養界獲許多健康專家、營養師的推崇肯定。

人氣健康主播鄭凱云除了主持令人印象深刻外，更是長期關心「健康」和「孩子成長教養」的媽咪。她一直注重家人的飲食和健康習慣，在出席綺麗健康油活動現場，鄭凱云見證分享了她為家人體脂健康所做的努力，在透過專業營養師的建議下，讓她了解「要成功照顧體脂健康，關鍵不是吞食保健品，而是在於選對健康油！」因此，在日常飲食中無論是煎煮炒炸想要維持健康飲食，她都會使用有不易形成體脂肪健康食品認證的「綺麗健康油」來照顧家人，在鄭凱云的廚房中「綺麗健康油」是她唯一的油品選項，



記者會現場也邀請專家營養師許思瑜來分享了健康用油的觀念：一瓶好的健康油應該具備多種健康優勢，除了要有必需脂肪酸(ω-3、ω-6)、耐高溫料理(發煙點200度C以上)等特點，還要有不易形成體脂肪的健康優勢，才能算是一瓶好油！「綺麗健康油」是以中鏈脂肪酸油，利用酵素結合穩定性高的芥花油，完美保留中鏈脂肪酸的優點：好吸收、代謝快、不易形成體脂肪，同時也有長鏈脂肪酸裡的必需脂肪酸，以及能夠高溫料理兩大優點。最後鄭凱云也暖心的提醒「體脂健康不僅來自保健品，更源於餐桌上的健康佳餚」，她鼓勵從日常飲食中尋找真正的健康，選擇不易形成體脂肪的「綺麗健康油」來照顧家人的體脂健康。