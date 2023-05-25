台灣兒少自殺原因「校園問題」5年提高6倍，專家籲應去識別化進行「死亡回顧」
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成大公衛學科暨公衛研究所教授呂宗學指出，想要探討自殺死亡原因一定會有隱私、不可告人的故事，因此在執行死亡回顧時時不會太深入討論個案細節，更不會咎責，而是關注在事件的可預防性，所有個案都只是對未來防治的啟發。
近年兒少自殺率提升，相關校園事件頻傳，立法院教育及文化委員會今（25）日召開公聽會，討論如何推動兒少自殺事件原因回溯機制，有學者建議要以去識別化的方式進行「兒童死亡回顧」，目的不是對特定個案咎責，而是呈現出事件發生的相關因素，提出改善的建議。
立委范雲表示，照衛福部自殺原因統計來看，「校園學生問題」的數量5年提高6倍，究竟校園學生問題指的是課業繁重、霸凌、暴力還是其他問題，單看統計沒有辦法真正做預防，應該要花心思在根本的防治上。
衛福部現行有依照《兒童及少年福利與權利保障法》規定，針對6歲以下兒童死亡原因做定期回溯分析，並公布分析結果。雖然有正在進行的回溯調查，但台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴指出，目前只有8個縣市在執行，且年齡限制在6歲以下，應修正《兒少權益法》第13條，上調年齡限制到18歲。台灣國中學生權益聯盟學生代表陳易隆也認為，應該上調年齡限制，廣納所有國中小自殺、自傷個案回溯調查，釐清自殺動機。
學者分享死亡回顧做法，應去識別、不以咎責為目的
至於死因回溯應該怎麼做，成大公衛學科暨公衛研究所教授呂宗學建議採用國際上兒童死亡回顧（child death review）的方式，而不單單只是死因分析。台大健康行為與社區科學研究所所長張書森受訪時進一步說明，在碰到自殺事件時，許多人會認為事情都只有單一原因，但死亡原因是多重的，例如若是與兒童逆境經驗有關的個案，可以用回顧的方式，了解事件發生的相關因素是什麼。
英國目前擁有全世界最完整的調查，還發行全國自殺原因報告，張書森指出，該國從2004年立法以來，累積將近20年的調查經驗與搜集資料的流程，可以讓台灣參考。當發生兒童死亡事件時，48小時內會送死亡通報表，有關單位開會時會用個資去識別的方式進行死亡回顧報告，最後針對可預防因素做資料搜集，最後成果寫成回顧分析表。如果發生的是自殺事件，還會有補充報告表，紀錄家庭、朋友等各式各樣的因素，張書森在此也強調自殺沒有單一因素，不應過度簡化，以免具有同樣風險的危險族群對號入座仿效。
張書森解釋，兒童死亡回顧不是對特定個案咎責，而是呈現出事件發生各方面的相關因素，提出改善的建議。
呂宗學從他承接國健署死因回溯分析專案辦公室的經驗看來，想要探討自殺死亡原因一定會有隱私、不可告人的故事，因此該辦公室在執行時不會太深入討論個案細節，更不會咎責，而是關注在事件的可預防性，所有個案都只是對未來防治的啟發。
雪谷南榕法律事務所律師劉繼蔚認為，幾乎所有的個案調查都會指向咎責，但若要落實溯源，應從校安通報開始就發動外部調查機制，之後追蹤管考，最終的報告須以《個人資料保護法》的角度，保有隱私性、私密性，且不公開、做去識別化。
現行負責兒少自殺原因回溯調查的衛福部心理健康司也同意，自殺並非單一因素，是結構性問題，兒少死因調查需要跨單位合作，除了兒童的自殺防治，更要關心前端預防。
針對兒少自殺事件原因回溯，林月琴指出，應成立國家級的研究中心，進行數據串接、跨部會合作協調、培訓支援、研究分析，美國就有一個國立的類似單位。諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群也認為，應該要成立更高層級單位來處理，在人情壓力、權力結構的影響下，公部門的調查報告常常讓人看不出所以然，「沒有打破的話，再做10年我們都看不出所以然」。
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核稿編輯：黃筱歡
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。