玉米筍是玉米小時候？料理熱量、營養分類差別比一比

玉米筍是哪一種蔬菜，是玉米類還是筍類？清脆鮮甜的玉米筍屬於家常料理常見的食材，它和玉米有什麼關聯嗎？玉米筍營養多，但在食材屬性與營養分類上，玉米筍跟玉米兩種可不一樣！玉米筍的低熱量，更有多種營養，料理營養豐富，認識玉米筍和玉米異同，學會聰明料理玉米筍。

玉米筍：原來是玉米的小時候

有些人或許不知道玉米筍跟玉米兩者的關係，玉米筍可不是筍類，而是玉米的小時候喔！玉米筍是指玉米幼年時的果穗，長大後即成為玉米，當還是果穗時，為了讓養分集中在一個果實上而可以長成玉米，因此會摘除周邊其他的幼小果穗，所摘除的便是玉米筍。

玉米筍屬於蔬菜類而非主食類

玉米由於澱粉質、熱量較高，而屬於全穀根莖類（主食類）。但是玉米筍在碳水化合物、蛋白質等含量相對不高，營養分類上則是偏向蔬菜類。喜歡吃玉米又怕不小心攝取太多的人，可把部分的量分給玉米筍，雖然玉米筍少了玉米顆粒的嚼感，但仍吃得到甜度和些許玉米味。

玉米筍有哪些營養？

玉米筍有維生素B1、B2、C、磷、鉀、鐵以及膳食纖維等，料理起來是很好的營養來源，吃起來脆口又帶水分、甜度，很適合給不愛吃蔬菜的成人或小朋友食用，增加蔬菜的飲食量，是很討喜的蔬菜。

玉米筍料理吃法推薦！

至於怎麼吃比較好？就看你會偏愛什麼樣的口味。喜歡享受玉米筍的甜味，一定會和我一樣選擇清淡的料理作法吧！編輯最推薦水煮、清蒸、清炒的做法，因為真的好甜啊！可以沾點和風醬油即可，或是和紅蘿蔔、小黃瓜、花椰菜、豌豆等一起清炒，是盤好清爽的蔬食。

要讓挑食的人願意接受玉米筍的話，可以用薄肉片捲住玉米筍去香煎或使用照燒醬燒煮，能同時吃到肉和玉米筍，也吃不出太重的蔬菜味，就不會留意到吃到蔬菜！

現在就和我一起記下玉米筍是蔬菜類吧！想要更搞懂玉米和玉米筍的話，加碼來看看這篇《玉米不是蔬菜而是主食類？聰明煮才能避免越吃越胖》吧！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀