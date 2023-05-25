《外交政策》：美中角力新戰場，海底電纜將成為下一個新「鐵幕」
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學者指出，海底電纜將成為新的「鐵幕」，各國將透過海纜與盟國直接相連，那些必須通過「不友善國家」水域才能抵達的區域，近期可能不會看到大量的海纜投資，越來越多的海纜從南海爭議性水域轉移，改連接日本、台灣、菲律賓、新加坡和其他地方。
涉及中國的地緣政治局勢緊張，連海底也不能置身事外，學者指出海底電纜將成為下一個劃分敵我的新「鐵幕」，西方政府將透過新的海纜戰略來支持盟友，而必須通過「不友善國家」水域或專屬經濟區才能到達的地區，近期可能不會看到大量的海纜投資。
《外交政策》（Foreign Policy）24日刊登華府智庫「美國企業研究所」（AEI）國安專家布勞（Elisabeth Braw）專文，指出歐洲國家近期在討論的「脫鉤」（Decoupling）已經發生，但是是發生在海底──美中競爭導致重要的海底電纜正在改道。
布勞指出，隨著世界數位化，未來將需要更多的海纜，不過新的海纜計畫停滯不前，過去幾年中國當局一直在拖延批准穿越南海的海底電纜，同時，美國政府擔心中國透過海纜進行間諜活動，也拒絕核准Google、Meta和亞馬遜4條連接美國和香港的海纜計畫，結果其中2條計畫中的電纜將改道連結台灣和菲律賓。
另一方面，中國扣住通過南海的海纜許可，可能在一定程度上是對美國行動的報復：中國聲稱海纜製造商公司日本電氣（NEC）會在海纜動手腳、進行間諜活動。而任何延遲都意味著經濟損失，布勞指出，未來這些公司將會審慎考慮在這些地緣政治不穩定的水域鋪設海纜。
美中之間的海底紛爭也影響其他國家利用核准海纜在地緣政治中選邊站，如印度的Global Cloud Xchange連接印度、伊朗、伊拉克、科威特、馬爾地夫、斯里蘭卡、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和葉門的大型海纜（FALCON），若伊朗與沙烏地阿拉伯在中國斡旋下建立的新友誼破裂，這些合作國家之一可能會延遲核准新海纜。
布勞認為，從目前的情況來看，許多正在建設的新海纜可能會重新改道，僅連接盟友國家。對於會穿越中國或其他具有地緣政治風險水域的新海纜，業主可能會選擇更迂迴的路線，甚至完全放棄，另外任何海纜業者也不太可能啟動連接俄羅斯及其波羅的海鄰國的新海纜計劃。
地緣政治正使連結中美兩國的商業計畫進行代價高昂的改造，《日經亞洲》19日報導即指出，越來越多的海纜將從南海這個爭議性海域轉移，改連接日本、台灣、菲律賓、新加坡和其他地方，如Meta和Google正在建設一條通過關島和印尼連接加州和新加坡的海纜。TeleGeography 研究部主管莫爾丁（Alan Mauldin）指出，這些更迂迴的路線下，網路流量可能會慢一點，但傳輸能力不變，他表示，近期不會有任何直接連結中國與美國的海纜。
布勞認為，重新佈局的海底電纜即是「脫鉤」的例證。布勞指出，海底電纜將成為新的「鐵幕」，各國將透過海纜與盟國直接相連，這意味著必須通過不友善國家的水域或專屬經濟區才能抵達的區域，近期可能不會看到大量的海纜投資。另一方面，新的海纜戰略為西方政府提供機會支持那些希望成為「西方世界一份子」的國家，被當作改道後新連結點的國家可能有機會加入西方公司的海纜聯盟，共同為海纜的風險與正常運作負責。
剛結束的四方安全對話（QUAD）會後發布的聯合聲明也指出，印太地區海底電纜是全球成長和繁榮的關鍵，需要獲得迫切的支持；印度、澳洲與美國共同宣布建立新的「海纜連接與韌性四方合作夥伴關係」，將利用這四大強國在製造、交付和維護海纜基礎設施的專業支持，加強印太地區的海纜系統。
美國與中國在海纜領域競爭一直很激烈，《路透社》今年4月報導，中國3大電信業者——中國電信、中國移動和中國聯通正著手開發價值5億美元的海底光纖電纜網路EMA（Europe-Middle East-Asia，即歐洲－中東－亞洲），這將是最先進與涵蓋面最廣的海纜之一，將連接香港與海南島，然後連通新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與法國。
報導指出，中國的EMA電纜計畫是為了與美國SubCom公司正在建設的海底電纜互別苗頭，後者稱為SeaMeWe-6（Southeast Asia-Middle East-Western Europe-6，即東南亞－中東－西歐6號），該電纜耗資6億美元，同樣將從新加坡連到法國，通過巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及等國。
1位參與該協議的消息人士告訴《路透社》，EMA電纜將使中國在中美角力中獲得戰略優勢。首先，該電纜會在香港、中國和全世界其他地方之間建立起超高速的網路，這是美國一直想避免的。此外，EMA為中國電信運營商提供了更大的覆蓋範圍和相關保護，以防他們將來被排除在美方電纜之外。消息人士稱：「這就像各方在用頻寬武裝自己。」
報導指出，在歐亞之間，中國和美國各自建設電纜的情況前所未見。有分析師表示，這顯示了電纜、數據中心和手機等網路基礎設施，可能在未來10年內分裂的早期跡象。
美國智庫RAND國防研究員希思（Timothy Heath）表示，各國可能會被迫在中美電纜間選邊站，甚至可能讓網路銀行、衛星系統等推動全球經濟往來的傳輸工具，速度變慢或可靠性變低。他表示：「我們似乎正朝著一條美國主導的網路和中國主導的互聯網生態系統的道路前進。美國和中國在資訊技術領域越是與彼此脫離，開展全球商業和基本功能就越困難。」
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核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」