《外交政策》：美中角力新戰場，海底電纜將成為下一個新「鐵幕」

涉及中國的地緣政治局勢緊張，連海底也不能置身事外，學者指出 海底電纜將成為下一個劃分敵我的新「鐵幕」，西方政府將透過新的海纜戰略來支持盟友，而必須通過「不友善國家」水域或專屬經濟區才能到達的地區，近期可能不會看到大量的海纜投資。

《外交政策》（Foreign Policy）24日刊登華府智庫「美國企業研究所」（AEI）國安專家布勞（Elisabeth Braw）專文，指出歐洲國家近期在討論的「脫鉤」（Decoupling）已經發生，但是是發生在海底 ── 美中競爭導致重要的海底電纜正在改道。

布勞指出，隨著世界數位化，未來將需要更多的海纜，不過新的海纜計畫停滯不前，過去幾年中國當局一直在拖延批准穿越南海的海底電纜，同時，美國政府擔心中國透過海纜進行間諜活動，也拒絕核准Google、Meta和亞馬遜4條連接美國和香港的海纜計畫，結果 其中2條計畫中的電纜將改道連結台灣和菲律賓。

另一方面，中國扣住通過南海的海纜許可，可能在一定程度上是對美國行動的報復：中國聲稱海纜製造商公司日本電氣（NEC）會在海纜動手腳、進行間諜活動。而任何延遲都意味著經濟損失，布勞指出，未來這些公司將會審慎考慮在這些地緣政治不穩定的水域鋪設海纜。

美中之間的海底紛爭也影響其他國家利用核准海纜在地緣政治中選邊站，如印度的Global Cloud Xchange連接印度、伊朗、伊拉克、科威特、馬爾地夫、斯里蘭卡、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和葉門的大型海纜（FALCON），若伊朗與沙烏地阿拉伯在中國斡旋下建立的新友誼破裂，這些合作國家之一可能會延遲核准新海纜。

布勞認為， 從目前的情況來看，許多正在建設的新海纜可能會重新改道，僅連接盟友國家。對於會穿越中國或其他具有地緣政治風險水域的新海纜，業主可能會選擇更迂迴的路線，甚至完全放棄，另外 任何海纜業者也不太可能啟動連接俄羅斯及其波羅的海鄰國的新海纜計劃。

地緣政治正使連結中美兩國的商業計畫進行代價高昂的改造， 《日經亞洲》19日報導即指出，越來越多的海纜將從南海這個爭議性海域轉移，改連接日本、台灣、菲律賓、新加坡和其他地方，如Meta和Google正在建設一條通過關島和印尼連接加州和新加坡的海纜。TeleGeography 研究部主管莫爾丁（Alan Mauldin）指出，這些 更迂迴的路線下， 網路流量可能會慢一點，但傳輸能力不變，他表示，近期不會有任何直接連結中國與美國的海纜。

布勞認為，重新佈局的海底電纜即是「脫鉤」的例證。布勞指出，海底電纜將成為新的「鐵幕」， 各國將透過海纜與盟國直接相連，這意味著必須通過不友善國家的水域或專屬經濟區才能抵達的區域，近期可能不會看到大量的海纜投資。另一方面， 新的海纜戰略為西方政府提供機會支持那些希望成為「西方世界一份子」的國家，被當作改道後新連結點的國家可能有機會加入西方公司的海纜聯盟，共同為海纜的風險與正常運作負責。

Because subsea cables don’t form a physical border, a new cable strategy presents an opportunity for Western governments to support countries that want to be part of the Western ball club, writes FP columnist @elisabethbraw. https://t.co/CfbmFQQBJm —— Foreign Policy (@ForeignPolicy) May 24, 2023

剛結束的四方安全對話（QUAD）會後發布的聯合聲明也指出， 印太地區海底電纜是全球成長和繁榮的關鍵，需要獲得迫切的支持；印度、澳洲與美國共同宣布建立新的「海纜連接與韌性四方合作夥伴關係」，將利用這四大強國在製造、交付和維護海纜基礎設施的專業支持， 加強印太地區的海纜系統。

美國與中國在海纜領域競爭一直很激烈，《路透社》今年4月報導，中國3大電信業者——中國電信、中國移動和中國聯通正著手開發價值5億美元的海底光纖電纜網路EMA（Europe-Middle East-Asia，即歐洲－中東－亞洲），這將是最先進與涵蓋面最廣的海纜之一，將連接香港與海南島，然後連通新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與法國。

報導指出，中國的EMA電纜計畫是為了與美國SubCom公司正在建設的海底電纜互別苗頭，後者稱為SeaMeWe-6（Southeast Asia-Middle East-Western Europe-6，即東南亞－中東－西歐6號），該電纜耗資6億美元，同樣將從新加坡連到法國，通過巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及等國。

1位參與該協議的消息人士告訴《路透社》，EMA電纜將使中國在中美角力中獲得戰略優勢。首先，該電纜會在香港、中國和全世界其他地方之間建立起超高速的網路，這是美國一直想避免的。此外，EMA為中國電信運營商提供了更大的覆蓋範圍和相關保護，以防他們將來被排除在美方電纜之外。消息人士稱：「這就像各方在用頻寬武裝自己。」

Exclusive: China plans $500 million subsea internet cable to rival US-backed project

China's three main carriers – China Telecom, China Mobile, China Unicom are mapping out one of the world’s most advanced and far-reaching subsea cable networks.https://t.co/h9z5ihkOmK —— Paul Triolo (@pstAsiatech) April 6, 2023

報導指出，在歐亞之間，中國和美國各自建設電纜的情況前所未見。有分析師表示，這顯示了電纜、數據中心和手機等網路基礎設施，可能在未來10年內分裂的早期跡象。

美國智庫RAND國防研究員希思（Timothy Heath）表示，各國可能會被迫在中美電纜間選邊站，甚至可能讓網路銀行、衛星系統等推動全球經濟往來的傳輸工具，速度變慢或可靠性變低。他表示：「我們似乎正朝著一條美國主導的網路和中國主導的互聯網生態系統的道路前進。美國和中國在資訊技術領域越是與彼此脫離，開展全球商業和基本功能就越困難。」

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核稿編輯：翁世航