中共加強吸納台生赴陸讀大學，培育「中華國族認同感」瓦解台獨分離主義
我們想讓你知道的是
基本上，無論台灣或中國大陸政府皆重視青年工作，誰能提供青年未來發展舞台及滿足其需求、關注其利益，即能取得青年的認同與支持。從政黨取得政權角度來說，贏得青年的認同，就是最有利取得執政之路的墊腳石。
最近這兩年每年大約有2000至3000名高中畢業生，赴陸就讀大學。以2023年中國大學對台招生發榜為例，列於211福建省福州大學錄取239名台生，985廈門大學錄取94名、福建醫科大學錄取15名，尤其許多名列211大學此次僅要求台生「學測國英數任一科均標」的低門檻，幾乎將近台灣七成以上學測生符合資格。
福建省曾發布《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，內容即指出中國大陸高校應積極擴大對台招生等。這顯示中國大陸對台政策中「兩岸融合途徑」，非常重視台生赴陸就讀大學。
如眾所週知，中國大陸對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。從兩岸經濟整合到凝聚社會文化認同，最終達成型塑台灣民眾的中華國族主義認同目標，培養「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」意識，此為一漸進、和平、統一的涓滴細微民心工程過程。
中國大陸推出兩岸融合途徑策略，已從既往「向南移、向下沉」、「三中一青」（中小企業、中低收入戶、中南部及青年世代）政策，轉向「一代一線」（青年一代、基層一線）政策取向。對台政策採取「反獨促統」、「融合漸統」目標及兩岸融合途徑，尤其是「一代一線」所指涉政策標的對象，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」。
首先，中國大陸對台政策聚焦青年學生對象，展現戰略定力與自信
對台政策呈現「原則堅定性」及「策略靈活性」政策特質，前者如堅持「一中原則」、「九二共識」及「反獨促統」、「反對台獨」；後者是堅持兩岸融合及提供各種「同等待遇」，包括惠台31項、惠台26項及農林22條措施，皆屬「融合漸統」、「融合和統」系列措施。前者政策主要是針對政府，採取外交壓制、軍事威逼手段；後者則是採取懷柔策略，給予同等待遇及政策優惠。
儘管兩岸敵意螺旋上升，中國大陸對台政策仍持續推動兩岸融合途經，其目的為掌握兩岸關係發展的主導權及主動權，展現對台政策的戰略定力及自信。例如中國大陸對台政策強調給予台商台生在生活、學習、就業及創業的「同等待遇」，不可有歧視性待遇。
除透過舉辦一系列兩岸青年交流有關活動，包括海峽青年論壇、兩岸青年高峰論壇等活動，吸引台青主動參與分享其實務經驗，彙整及吸納其建議，提升青年公共參與以取得其認同與支持；同時更是招收台生就讀陸大學，凸顯中國大陸台工作將台灣青年群體視為拉攏「重中之重」的關鍵對象。
其次，透過兩岸融合途徑中高等教育吸納台生，培育台青中華國族主義認同
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。