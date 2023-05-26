2023/05/26,
政治

民調：香港人關心政治程度，創8年來新低

民調：香港人關心政治程度，創8年來新低
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香港民意研究所調查指出，香港市民對民生、經濟、政治問題關心程度的評分，依序為7.47、7.44及5.81分，與過去半年相較變化不大。但對政治問題關心程度的5.81分，已創下2015年6月以來的新低。

（中央社）香港民意研究所24日發表調查顯示，特首李家超的民望評分為56.9分，雖比4月上升2.5分，但有1成受訪者給予0分。同時，香港民眾關心政治問題的程度在滿分10分中僅5.81分，創近8年來新低。

《星島日報》報導，香港民意研究所於5月3日至18日，以隨機抽樣電話方式成功訪問1003人的民調結果顯示，香港特區行政長官李家超的支持率為51%，反對率為36%，民望淨值為正15個百分點。

至於港府的整體民望，調查顯示，民眾對港府的滿意率為48%，不滿率為30%，滿意率淨值為正18個百分點，平均量值為3.1分。這些數字與4月相較沒有顯著變化。

然而，民調結果顯示，香港民眾對當前民生、政治、經濟狀況的最新滿意度淨值，分別為負2、負4、負10個百分點。若與3個月前比較，政治狀況滿意淨值出現大跌，由正8個百分點重挫到負4個百分點。

若以0至10分評量，調查指出，香港市民對民生、經濟、政治問題關心程度的評分，依序為7.47、7.44及5.81分，與過去半年相較變化不大。但對政治問題關心程度的5.81分，已創下2015年6月以來的新低。

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責任編輯：Alvin
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