蘋果公布供應鏈名單外界解讀「去中化」，台灣業者45家持平，「印度製造」有哪些困難待克服？

近日蘋果公布供應鏈名單，中國業者相較於去（2022）年減少，被外界解讀為「去中化」，並將重點放到了「印度」之上，然而根據外媒報導，印度除了工人、基礎設施之外，法規上的限制也成為一大困難，這意味著去中化，並不如外界想像般簡單。

蘋果公布供應鏈名單，中國業者減少

全球重要的公司之一，蘋果公布2022供應商名單（2022 Apple Supplier List）， 中國業者總計減少，達49家，將較去（2022）年減三家，外界解讀「去中化」明顯。另外，根據名單的186家廠商當中，台灣業者共計45家和去年持平。

事實上，成為蘋果的供應商，對於企業來說有著許多好處。因為，蘋果每年銷售數以億計的產品，與蘋果建立合作，確保業務穩定，而在投資市場上更有「蘋果概念股」等拉抬股價的好處；此外，蘋果作為美國科技業巨擘，也對中國具有指標性的影響力。

在過去的幾年，全球供應鏈對中國過度依賴而產生危機的問題越來越顯著。由於中國的防疫封控措施，使各種電子商品出現了短缺，從iPhone到電腦、耳機等都受到影響，此外是隨著跨境貿易和交易變得更加複雜，斷鏈風險也日益攀高。

《金融時報》報導指出，中企被認爲是許多高階電子產品的組裝商和零組件生產商。然而，近年來，中企一直在向製造業價值鏈的上游移動，不斷提高自身的技術和創新能力。

中國業者立訊、舜宇光學仍強勢

例如，蘋果以「美國設計、中國製造」模式而聞名，蘋果已經將中國商立訊精密（Luxshare Precision）來協助設計，它們的擴增實境（AR）相關產品。AR其實是蘋果最新的高階產品之一，這種合作關係反映出蘋果對中國供應商的依賴，以及其在製造業中的不斷提升地位。

另一個值得注意的是，舜宇光學（Sunny Optical Technology）本次加入到供應鏈名單之中。它是中國一家知名的光學產品和解決方案供應商，成立於2006年，總部位於中國廣東省深圳市。

舜宇光學業務在於光學設計、光學元件製造和光學系統集成等領域，提供的產品包括鏡片、透鏡、濾光片、光學塗層和相關的光學組件，廣泛應用於消費電子、通信、醫療、工業和科學等領域。

舜宇光學的崛起，對台灣知名的鏡頭業者大立光（Largan）造成威脅，近年來競爭加劇，尤其是它們的產品範圍包括鏡片、透鏡和其他光學組件，這些零件被應用在蘋果的許多產品中，如iPhone、iPad和Mac等，各自搶單傳聞不斷。

蘋果轉移至印度製造，法規問題難解決

不過，近年在美中對抗下，蘋果陸續將供應商轉移，因為如前所述，由於中國的防疫封控措施，全球供應鏈已經出現短缺和中斷。這對於跨國公司來說是一個警示，他們可能需要考慮多元化供應鏈，以減輕單一地區供給不順的壓力。

外界分析，下一個製造大國為印度，但卻比想像中的更加困難，一方面印度的工人、基礎設施還有法規都還有很大的缺口，導致高階產品更無法有效轉移。

據《電子工程專輯》分析，蘋果於中國供應商，已獲得在印度擴廠的初步許可，包含立訊、舜宇光學子公司均在獲批的公司之列。儘管印度企業塔塔集團（Tata Group）等已向蘋果提供零部件，但仍缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商。

另一個觀察點是法規，富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）合夥人蘇曉漫（Sarah Su）告訴《金融時報》印度的一些法規限制了，包含中國在內的買家或投資者，收購或投資某些印度企業的能力。這也意味著，蘋果若要走向更積極的去中化，勢必得先擺平印度的複雜法規問題。

多年來蘋果利用中國業者的技術、生產能力，乃至於市場，成為現在的蘋果，對於兩者而言是各有好處，一方面具有成本效益，二來對中企而言，也成功提高技術水平和知名度。隨著美中對抗的大架構，將走向何處仍未可知。

最後，蘋果公布名單，就台灣業者而言，包括：鋁合金材料、嘉聯益、台郡、台積電、日月光、大立光、玉晶光、台達電、國巨、南亞科、燿華、華通、先鋒材料、台表科、正崴、晶技、譜瑞-KY等。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航