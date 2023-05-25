蘋果公布供應鏈名單外界解讀「去中化」，台灣業者45家持平，「印度製造」有哪些困難待克服？
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成為蘋果的供應商，對於企業來說有著許多好處。因為，蘋果每年銷售數以億計的產品，與蘋果建立合作，確保業務穩定，而在投資市場上更有「蘋果概念股」等拉抬股價的好處，但近年來在美中對抗下，興起的「去中化」轉往印度，真的有想像的順利簡單嗎？
近日蘋果公布供應鏈名單，中國業者相較於去（2022）年減少，被外界解讀為「去中化」，並將重點放到了「印度」之上，然而根據外媒報導，印度除了工人、基礎設施之外，法規上的限制也成為一大困難，這意味著去中化，並不如外界想像般簡單。
蘋果公布供應鏈名單，中國業者減少
全球重要的公司之一，蘋果公布2022供應商名單（2022 Apple Supplier List）， 中國業者總計減少，達49家，將較去（2022）年減三家，外界解讀「去中化」明顯。另外，根據名單的186家廠商當中，台灣業者共計45家和去年持平。
事實上，成為蘋果的供應商，對於企業來說有著許多好處。因為，蘋果每年銷售數以億計的產品，與蘋果建立合作，確保業務穩定，而在投資市場上更有「蘋果概念股」等拉抬股價的好處；此外，蘋果作為美國科技業巨擘，也對中國具有指標性的影響力。
在過去的幾年，全球供應鏈對中國過度依賴而產生危機的問題越來越顯著。由於中國的防疫封控措施，使各種電子商品出現了短缺，從iPhone到電腦、耳機等都受到影響，此外是隨著跨境貿易和交易變得更加複雜，斷鏈風險也日益攀高。
《金融時報》報導指出，中企被認爲是許多高階電子產品的組裝商和零組件生產商。然而，近年來，中企一直在向製造業價值鏈的上游移動，不斷提高自身的技術和創新能力。
中國業者立訊、舜宇光學仍強勢
例如，蘋果以「美國設計、中國製造」模式而聞名，蘋果已經將中國商立訊精密（Luxshare Precision）來協助設計，它們的擴增實境（AR）相關產品。AR其實是蘋果最新的高階產品之一，這種合作關係反映出蘋果對中國供應商的依賴，以及其在製造業中的不斷提升地位。
另一個值得注意的是，舜宇光學（Sunny Optical Technology）本次加入到供應鏈名單之中。它是中國一家知名的光學產品和解決方案供應商，成立於2006年，總部位於中國廣東省深圳市。
舜宇光學業務在於光學設計、光學元件製造和光學系統集成等領域，提供的產品包括鏡片、透鏡、濾光片、光學塗層和相關的光學組件，廣泛應用於消費電子、通信、醫療、工業和科學等領域。
舜宇光學的崛起，對台灣知名的鏡頭業者大立光（Largan）造成威脅，近年來競爭加劇，尤其是它們的產品範圍包括鏡片、透鏡和其他光學組件，這些零件被應用在蘋果的許多產品中，如iPhone、iPad和Mac等，各自搶單傳聞不斷。
蘋果轉移至印度製造，法規問題難解決
不過，近年在美中對抗下，蘋果陸續將供應商轉移，因為如前所述，由於中國的防疫封控措施，全球供應鏈已經出現短缺和中斷。這對於跨國公司來說是一個警示，他們可能需要考慮多元化供應鏈，以減輕單一地區供給不順的壓力。
外界分析，下一個製造大國為印度，但卻比想像中的更加困難，一方面印度的工人、基礎設施還有法規都還有很大的缺口，導致高階產品更無法有效轉移。
據《電子工程專輯》分析，蘋果於中國供應商，已獲得在印度擴廠的初步許可，包含立訊、舜宇光學子公司均在獲批的公司之列。儘管印度企業塔塔集團（Tata Group）等已向蘋果提供零部件，但仍缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商。
另一個觀察點是法規，富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）合夥人蘇曉漫（Sarah Su）告訴《金融時報》印度的一些法規限制了，包含中國在內的買家或投資者，收購或投資某些印度企業的能力。這也意味著，蘋果若要走向更積極的去中化，勢必得先擺平印度的複雜法規問題。
多年來蘋果利用中國業者的技術、生產能力，乃至於市場，成為現在的蘋果，對於兩者而言是各有好處，一方面具有成本效益，二來對中企而言，也成功提高技術水平和知名度。隨著美中對抗的大架構，將走向何處仍未可知。
最後，蘋果公布名單，就台灣業者而言，包括：鋁合金材料、嘉聯益、台郡、台積電、日月光、大立光、玉晶光、台達電、國巨、南亞科、燿華、華通、先鋒材料、台表科、正崴、晶技、譜瑞-KY等。
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核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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