韓國首爾房價大跌逾兩成，商業建築交易量創歷史新低，業界人士提醒台灣應引以為鑑
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面對韓國的房地產下挫問題。台灣房地產相關業內人士以此為鑑呼籲，台灣政府除了要打炒房以外，還要設法提高民眾薪資，因為如果民眾越來越窮，再便宜的房，也沒有人買得起，政府應該雙管齊下，才能讓到大家住得起，解決國安危機。
近日韓國房地產下挫，其首都首爾商業建築交易量，創歷史新低。主因是升息導致金融體系發生流動性問題，業者被迫出售大量房地產。而台灣房地產相關人士提醒，房市泡沫化恐讓眾人皆遭殃，台灣除了要打炒房，也要設法提高民眾薪資，倘若薪資不提高，再便宜的房，民眾也買不起。
韓國首爾商業建築交易數量創歷史新低
令人感到訝異，韓國首爾的房價面臨大幅度修正。根據韓國房地產委員會（TheKorea Real Estate Board）日前發布的報告顯示，2022年底的首爾公寓交易價格，竟然相較上年大跌了22.09%。
除了首爾以外，韓國大都會區，包括釜山、大邱、仁川等，均出現雙位數的跌幅，直至今日房地產仍處於低迷的情況。近日據《韓國經濟日報》（The Korea Economic Daily）報導，今（2023）年，最精華的首爾中央商務區（CBD）房地產交易數量從38筆下降到12筆，下降了68.4%。
此外，韓國首爾江南商業區（GBD）的江南區和瑞草區，下降了75%，此外，統稱為汝矣島商業區（YBD）的永登浦和麻浦區下降了60%。
就總交易額而言，目前公布金額為4802億韓元（3.64億美元），相較於去年12月的1.2萬億韓元下降了63%。CBD為3329億韓元，比7423億韓元下降55.2%，GBD為446億韓元，下降87.5%，YBD為32億韓元，下降93.6%。
韓國房價崩盤，主因是升息導致的流動性問題
引爆本次韓國房地產風暴的原因是，美國聯準會（Fed）的循環升息，並引發韓國也跟進升息，使房地產業者產生現金流的問題。今（2023）年1月，《韓國經濟日報》報導，韓國KB資產管理公司，被迫出售位於明洞的兩座三星級飯店大樓，而明洞是該國最受外國遊客歡迎的景點之一。
還有，韓元兌美元匯率從1200韓元，不斷貶值到1450韓元才回頭，幅度超過兩成，也造成韓國通貨膨脹嚴重的問題，這些都讓金融體系承受莫大的壓力。包含：韓國前5大的銀行：國民銀行（KB）、新韓銀行（Shinhan）等銀行的房貸利率首度突破8%，創下14年新高。
知情人士告訴韓國記者，韓國KB資產管理公司，確定無法償還貸款，在此之前，許多大客戶已經利用「低利率貸款」多次延長還款日。值得注意的是，韓國KB資產管理公司於2018年收購上述兩座，分別是擁有312間房間的Skypark Central和擁有132間客房的Skypark II，台灣元大證券也是投資者之一。
當地投資房市的投資客也透露，韓國的許多房地產資產因升息而處於違約邊緣，隨著今年即將到期日到來，如果那些公司無法償還貸款，將有更多房產將被出售。
高房價跟低薪相關，沒錢再便宜的房也買不起
除了升息以外，韓國為什麼會受到如此嚴峻的打擊。5月3日，韓國金融投資協會的數據顯示，在過去十年中，由韓國金融服務公司，在全球房地產投資基金的價值暴增了14倍多，達到72兆韓元（54 億美元）。
這意味著，海外房地產投資的暴增，讓現在的韓國資產公司更容易受到歐洲、美國房地產下跌的影響。韓國工商會（KCCI）經濟政策團隊負責人Kim Hyun-soo說，那些韓國金融服務公司不需向韓國社會的投資者呼籲，建立第三方借款，籌措資金平息流動性問題。
目前，韓國總統尹錫悅於今年元月2日喊出放寬打房政策，但後續出爐包含限購令、調高相關房稅等政策，卻助長房產泡沫的問題。
《關鍵評論網》實際詢問多名在台灣房地產業人士指出，台灣普遍面臨低薪、高房價的問題，對高房價深惡痛絕，但是也不能否認的是，房地產所衍伸的金融問題，層面非常廣泛，一不小心民眾就會受害，反而讓地主財團得利。
過去日本曾遇過房地產泡沫的問題，造成失落十年，當時許多日本民眾貸款買房，抑或是抵押將資金挪作它用，遇上資產泡沫化，便開始還債，導致消費、投資下降，終使日本社會生產力低落，面臨通貨緊縮的問題。
他也呼籲政府，是要「打炒房」引導資金去它處，並非扼殺流動性，否則反使民眾受害。此外，業內人士也一再強調，低薪和高房價是相對的問題，如何「讓民眾買得起才是重點」，倘若一昧將房價打趴，卻讓民眾跟著降低收入、或是欠下大筆債務，到時候房價再低也沒人買得起。
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核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」