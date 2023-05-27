《鈴芽之旅》影像溝通體系及故事重量（下）：連結過去和現在、傷口和疤痕

文：麥敬暉（畢業於香港城市大學公共政策學系，較多寫散文或評論。 曾獲青年文學評論獎，但仍在努力完善論述及內涵。近年較多研究日本文學、文化及其後現代社會生態。）

（上篇）

隱喻中綻放詩意——《鈴芽之旅》的多重意象交匯

至於倒敍結構，則需要連帶鈴芽的角色發展討論，這也延伸至另一重意念——後災難的自我療癒。

顯然，新海誠花了前半篇幅只描繪鈴芽的表層，就是為了後半裏層的情感爆發。從電影開場至鈴芽返鄉並打開3月11日那頁日記前，電影一直沒有明示鈴芽是311地震的遺孤，角色刻劃也僅停留於表層活潑、開朗的少女形象，我們頂多只能從夢境中窺探角色的潛意識，其角色內核一直無從探究。這樣處理目的是為了演繹人類下意識掩埋創傷的心理現象，以結構形式呈現陰影。

這是在刻劃鈴芽的「傷口（Wound）」[10]，因為不想喚起傷痛的回憶，某些事物、某些記憶會被擱置在心靈的某處角落，以淡忘換取生活的勇氣。這是小時候的鈴芽治癒「傷口」的方式，以淡忘、失去為傷痛作結並前進。然而，連同這段創傷一起被掩埋的，還有與母親一起的珍貴記憶。電影的後半便是直挖鈴芽的「傷口」，讓鈴芽直面創傷，從陰影裏找回失去的記憶，然後再次治癒同一處「傷口」。不過，這一次鈴芽將會是銘記、拾回過去的形式為傷痛作結，在人生中重新出發。

須注意的是，鈴芽的成長曲線不是此處才有爆發式成長，正如上述，鈴芽在東京地震門事件中已經歷角色成長，當時我們只看見角色表層的掙扎，要在百萬人與草太之間作選擇，其道德觀受到莫大衝擊。但當得知她是311地震遺孤時，便能理解其裏層的掙扎，她將要面對與311同等程度的地震災難，她選擇犧牲草太其實也算是一種逃避，避免直視過去的陰影。其角色弧線就像一道缺月，一半顯現一半藏匿，要待故事完整那刻才完全顯現。但當它完全顯現，觀眾便可透過回朔為過程填補意義或意象，使整部電影更耐看和耐讀。故此，倒敍結構的確有其存在之必要，起首設置夢魘意象，結尾將之變形至自我療癒意象，中間就以關聯故事填充及豐富意象，使最終的主題意念更為圓滿。

圖片來源：電影《鈴芽之旅》劇照

關於後災難的自我療癒，其實是多重意象交匯而成，而詩意也隨意象交疊間綻放。所謂詩意其實是「增強的表現」，它不是唯美或華麗的畫面，而是意念表現到極致的時刻，即使是怪誕或淡泊的故事，也能透過強大表現力釋放詩意。[11]後災難的自我療癒最終呈現的意象是成長後的鈴芽安撫年幼的鈴芽，將椅子贈予年幼的自己，代替母親陪伴自己跨越311地震的悲痛。

新海誠一直很喜歡用物件創造內在意象，例如《你的名字》裏瀧的結繩、《天氣之子》裏陽菜的頸鏈，繼而以物件的物理變化抑或意象變形來暗示角色轉變。椅子是《鈴芽之旅》的內在意象，它的表層意義是鈴芽母親的遺物，剩下三根腳是被地震摧殘過的痕跡，具有親情與傷痛連結的象徵。後來，草太被詛咒並定身於椅子上，並以此形象與鈴芽經歷角色發展，所以椅子被賦予多一層意義——鈴芽喜歡的人。最終，大鈴芽將椅子將交託給小鈴芽，將椅子意象還原，以母親的遺物、親情的連結陪伴年幼的鈴芽跨越傷痛。這並不意味著大鈴芽就此消除傷痕，她只是在椅子陪伴的過程中找到生命下一步可託附的人，也就是椅子曾變形的意象——喜歡的人。此外，若把大小鈴芽所面對的傷痛、相遇結合「無常」與「常世」的概念理解的話，又可以延伸多數層隱喻，但相信各人解讀都會有所不同，這裏就保留空間讓大家自行參透。

讀文學出身的新海誠喜歡在故事裏佈下各種隱喻，從而衍生作品的多重解讀性。正如椅子便是怪異化下的產物，通過怪異化增加讀者理解的難度和長度，然後理解的過程就是美學的目的，刺激觀眾的創意思維，戰勝習慣所造成的無感覺。[12]這一次《鈴芽之旅》說得相對淺白，想傳遞的主要理念也沒有隱匿，更多是把隱喻藏在設定上，如門、大臣、「常世」等等，並將每層外、內在意象都安排的重要時刻交匯，讓主題意念更具美感地呈現。更厲害的是，故事事件都是在映射現實真正經歷過的地震創傷，虛實呼應，將後災難的自我療癒意念投降於觀眾自身，間接鼓舞曾飽受地震摧殘的日本國民不要放棄治癒自己，其意象蘊含的重量絕對是無可比擬的。

圖片來源：電影《鈴芽之旅》劇照

自我完整與超越——「災難三部曲」的呼應和對讀

雖然新海誠沒有明言，但《鈴芽之旅》很大機會是他最後一部災難題材的作品，因為箇中表達的意念是災難三部曲[13]中最圓滿的。同時，透過作品之間的呼應和對讀，前兩部同題材作品的主體理念也被豐富和完整。

2016年的《你的名字》，新海誠在創作理念和風格上有重大突破。他告別了以往屢獲好評的小格局敍事，主動接觸敏感題材並挑戰大格局敍事。他在訪談中透露，《你的名字》的創作靈感其實來自311東日本大地震。[14]也許，當時作為「震災文學」的形式面世仍言之尚早，加上作品轉型需要在風格繼承或捨棄作處理，因此《你的名字》便成為愛情為主體、災難為次要的作品。

《你的名字》最終所表達的是在無常的世道裏要靠自己的力量掌控命運，即使災難仍是會發生，光景轉眼即逝，人們仍要盡能力掌控自己能及的。新海誠刻意揮去過往身不由己的悲戀結局，取而代之是克服困難和距離，最終觸及彼此的正面結局，無疑是在鼓舞著同在經歷「無常」的我們。其應對天災的理念與《鈴芽之旅》相差無幾，只差在《你的名字》最終呈現的，是所有人安完無事，只有建築物被摧毀的完美平行時空；《鈴芽之旅》則深入探討災害的後遺症和治療。