2023/05/27,
印太

街訪東南亞人在台灣生活：為什麼去買鹽水雞，還被老闆問「妳為什麼那麼白？」

街訪東南亞人在台灣生活：為什麼去買鹽水雞，還被老闆問「妳為什麼那麼白？」
圖片來源：Jay Chen

我們想讓你知道的是

兩位在台灣工作的印尼女性分享，台灣人對來自東南亞的朋友，和來自西方國家的朋友還是有差別待遇，對此她們表示：「因為膚色對待他人而有不同標準，這是滿荒謬的。」其中一位也提到，某次夜市買鹽水雞，竟然還被老闆問「妳為什麼那麼白？」

影片製作：Jay Chen

Jay Chen是一名台灣YouTuber，主要是製作街訪外國人在台灣生活的影片。在本集中Jay訪問了來自印尼和菲律賓的朋友，分享會前來台灣的背景，以及對台灣的看法。

來自印尼的留學生在師範大學唸書，她表示台灣整體環境很好，交通很方便，女生生活在台灣也比較安全。不過她也提到，令她困擾的是常被問起膚色，尤其當她介紹說來自印尼時，台灣人會問為什麼你的膚色不是黑的？

另外兩位在台灣工作的印尼女性也提到類似的觀察。她們提到，台灣人對來自東南亞的朋友，和來自西方國家的朋友還是有差別待遇。在影片中他們表示：「因為膚色對待他人而有不同標準，這是滿荒謬的。」其中一位也分享，一次她去買個鹽水雞，竟然還被老闆問「妳為什麼那麼白？」

而另外三位來自菲律賓女性也分享，對於在台灣的工作環境很滿意、雇主很友善，而最初會來到台灣工作是因為比較能存到錢，未來希望能返回家鄉買房、做生意。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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