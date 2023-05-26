2023/05/26,
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星副總理黃循財日本演說籲美中管控分歧，重申「東協不希望被迫選邊站」

星副總理黃循財日本演說籲美中管控分歧，重申「東協不希望被迫選邊站」
新加坡副總理黃循財25日在東京舉行的日經論壇「亞洲的未來」上發表演講。Photo Credit: GettyImages

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新加坡副總理黃循財表示，儘管美、中、台等相關各方都說政策沒有改變，但他們其實都在相互反應，局勢並非是靜態的，一方的舉動將導致另一方採取行動反制。他認為，結果就是情況越來越危險，「雖然各方都不希望發生直接衝突，但意外或誤判的風險增加不少」。

（中央社）美中競爭加劇之際，新加坡副總理黃循財今天（25日）在日本發表演講，呼籲美、中兩國管控分歧，重申東協不選邊站的立場，希望與美、中加強聯繫。他也說「沒人希望看到新冷戰」。

新加坡副總理兼財政部長黃循財被視為星國下任總理人選。他訪問日本期間，25日在日經論壇「亞洲的未來」發表演講，談及美中關係、地緣政治等議題。

美國與中國競爭加劇之際，黃循財在演講中指出，台灣海峽已經成為區域最危險的衝突熱點。

根據新加坡通訊及新聞部提供講稿，黃循財表示，儘管美、中、台等相關各方都說政策沒有改變，但他們其實都在相互反應，局勢並非是靜態的，一方的舉動將導致另一方採取行動反制。

他認為，結果就是情況越來越危險，「雖然各方都不希望發生直接衝突，但意外或誤判的風險增加不少」。台海情勢及美中對立態勢未來如何發展將取決於美中兩強的行動。

黃循財呼籲美中雙方管控分歧、找出共同點，也重申東協不希望被迫選邊站，而是希望加強與美、中雙方的聯繫。他直言，「任何遏制中國崛起或限制美國在區域存在的企圖，都不會有多少人接受，沒人希望看到新冷戰」。他說，東協會加強與主要國家互動，並樂見所有支持東協中立（ASEAN centrality）的安全協定。

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Photo Credit: GettyImages
東協峰會5月11日落幕，圖為（左至右）汶萊財政經濟部長劉阿都拉、印尼經濟統籌部哈塔托、亞洲開發銀行（ADB）行長淺川雅嗣、汶萊蘇丹哈山納包奇亞、印尼總統佐科威、馬來西亞首相安華、菲律賓總統小馬可仕、東協秘書長高金華、馬來西亞經濟部長拉菲茲和菲律賓棉蘭老島發展局局長瑪麗亞·貝倫·阿科斯塔。

另外，黃循財也在演講中針對「去風險化」提出新加坡的看法並表示，「去風險化」按照目前規模進行下去，很難不影響到更廣泛的經濟互動。如果「去風險化」過頭，全球經濟恐將更為「分裂」和「脫鉤」。

七大工業國集團（G7）日前在日本廣島舉行峰會。峰會公報指出，「我們的政策做法並非要傷害中國，也不尋求阻礙中國經濟發展」。公報寫明，G7不尋求「脫鉤」，但同時，「我們認知到，經濟韌性需要去風險化及多元化」。

此外，黃循財也在問答環節提到，與其用「民主對專制」來劃分對立陣營，更重要的是儘管有分歧，各國仍找到共存與合作的方式。

（黃循財在臉書分享在日本的行程紀錄）

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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