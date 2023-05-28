談台灣少子化「囚徒困境」：你可以不婚不生，但請尊重那些幫你「負重前行」的父母們

最近發生了兩件事，特別適合拿來談台灣的少子化問題。第一個是「館長」陳之漢在5月24日晚上的直播中，討論台灣生育率的話題，他認為台灣年輕人是因為經濟差才不生小孩。稍後他的論點在PTT上被鄉民反駁，反問阿富汗生育率高「難道阿富汗的經濟很好？」

另外一件事，則發生在FB的熱門社團「路上觀察學院」裡，5月16日有人上傳一張照片。照片中一位母親擔任外送員，胸前背著一位小孩騎車送餐。背後放食物的箱子上寫著「有載小孩，別叭我，請超車，謝謝。」

這張照片引起網友論戰。一部分的人認為這位媽媽一邊努力工作一邊帶小孩，拚盡全力把小孩帶大的精神非常了不起。另一部分的網友則批評「沒能力就不要生」認為社經條件不好的父母，除了無法提供良好的照顧之外，更會造成階級複製，讓小孩過著悲劇的一生，那還不如一開始就不要生。

其實無論是「館長」的發言，還是在「路上觀察學院」認為沒錢就不要生的網友，反應的是一種在年輕族群裡越來越發酵的思想。對30歲以下的年輕人來說，出社會以來面對的就是高工時、低薪資的工作環境。而且隨著通膨跟物價上漲，生活壓力一年比一年大。

在這樣的情境下，自然會覺得未來的生活只會越過越慘。不生小孩，除了可以讓自己有相對多的資源維持生活品質之外，也是換位思考之後不希望讓自己的小孩長大後，還是過一樣的苦日子。

也因此，像「館長」一樣覺得要等經濟好才適合生小孩，或是社經條件不好就不該生小孩的年輕人，其實越來越多。

「經濟好才適合生小孩」的悖論

但「經濟好才適合生小孩」「窮人生小孩只會階級複製」這樣的命題，其實存在著一個悖論。最簡單的反例，就是目前社會上60歲以上的族群，大約是我爸爸媽媽到爺爺奶奶（年紀再小一點的人，可能是爺爺奶奶到曾祖父、曾祖母）這兩輩人。