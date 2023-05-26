2023/05/26,
政治

黎智英國安案申請永久終止聆訊，下週一判決

黎智英國安案申請永久終止聆訊，下週一判決
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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黎智英被控國安法案件，黎智英申請永久終止聆訊，司法機構公布，終止聆訊的裁決將會在下周一下午四時頒下。黎智英一方指，《國安法》指定法官委任準則不透明，法官或會避免被視為「不聽話」，以期望延續委任，又指行政機關用盡一切方法阻撓御用大律師Tim Owen代表黎智英，形容相關做法是「迫害，而非檢控」。

（中央社）香港壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案9月將開審，不設陪審團，由3名港區國安法指定法官處理。據報導，辯方稍早前申請永久終止聆訊，法官將於下週一（29日）頒布書面判詞。

「永久終止聆訊」是指當辯方認為案件出現濫用程序的情況，導致被告無法獲得公平審訊，或審訊繼續進行會有違公義，便可向法庭申請永久終止聆訊。

黎智英被控串謀兩項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及複製煽動刊物罪共三罪，另一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪則獲存檔法庭（控方可以保留再檢控的權利）。

黎智英一方認為，國安案指定法官的任命過程缺乏透明度及保障，沒有公布指定法官的挑選準則、指引及要求，而指定法官任期為一年，卻從來沒有公開指定法官委任、除任、續任以及人數等資訊，也沒有解釋部分法官可獲任命，其他法官卻無被任命的原因，整個過程秘密又完全缺乏公眾問責制，令公眾會產生指定法官任命過程不透明，以及黎智英無法獲得公平審訊的觀感。

《明報》報道，黎智英一方申請永久終止聆訊，基於兩項理據。

其一是本案由3名國安法指定法官審理，其二黎智英一方指本港國安委、律政司和入境處等部門處理Tim Owen的簽證續期時，嘗試阻止Owen加入辯護團隊，看來是迫害（persecution）而不是檢控（prosecution）。

控方曾回應，雖然特首有權委任國安法指定法官，但個別法官要審理甚麼案件，仍是司法機構的權限內，難稱由政府決定。控方又指，律政司司長林定國沒有必要勾結行政部門阻止Tim Owen來港執業，指辯方說法是嚴重指控。

聘Tim Owen司法覆核敗訴

高等法院首席法官潘兆初上週頒布判詞，指國安委評估由英國御用大律師Tim Owen代表黎智英很大可能會構成國家安全風險，建議入境處拒絕他的工作簽證申請，並沒有越權，屬國安法規定的國安委權力範圍之內，又指國安委的工作不受任何機關干涉，決定不受司法覆核，駁回黎智英的司法覆核申請。

港區國安法於2020年中生效後，黎智英因涉嫌違反國安法被捕，並因非法集結罪等而被判入獄。

黎智英去年就其國安法案件聘請Tim Owen為他辯護，最初獲得高院批准，其後終審法院維持高院的裁決，但行政長官李家超之後提請全國人大就國安法作出解釋。

去年12月30日，中國人大常委會通過關於港區國安法第14及47條的釋法草案，內容大致是海外律師能否處理香港國安法案件，屬於國安法第47條的規定，也就是行政長官認定的問題，應當得到行政長官發出的證明書處理。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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