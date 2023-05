國泰航空「blanket事件」，管理層、空服員工會立場相左

(中央社)國泰航空空服員被指歧視陸客在中港引起軒然大波後,國泰解僱3名涉事空服員並4度致歉。國泰空中服務員工會昨天發聲明指「冰封三尺非一日之寒」後,管理層昨日(25日)表明不接受工會立場。

有大陸乘客22日在其社交媒體「小紅書」投訴國泰空服員歧視非英語乘客,嘲諷乘客不諳英語,錯把「carpet(地毯)」當成「blanket(毛毯)」,並笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it(如果你不能用英文說出毛毯,你就不能獲得)」。

根據該乘客上傳的錄音檔,有關空服員的對話疑似是她們在客機後方工作間的私下談話內容,但被該名坐在後排的乘客錄音記錄下來。

有港媒報導,當時負責服務想索取毛毯的旅客,是外籍空中服務員,不懂普通話。

事件引起軒然大波,中國官媒《新華社》發文指「老毛病老不改,國泰航空飛不遠」;《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」還指「國泰航空不能只是每次道歉,而應重拳整頓,建章立制,從根子上剎停歪風」。

國泰航空23日解僱3名涉事空服員,3天內4度致歉。香港特首李家超表示,對有關「惡劣言行」感到「痛憤和失望」。

國泰空中服務員工會24日發聲明表示,對3名空服員被解傭「深切遺憾」,指空服員是遵從公司指引,以英語為官方語言。

聲明指出,網上有人公開呼籲其他乘客挑釁及攝錄空服員,同事承受巨大心理壓力,感到極度惶恐,要求公司保障空服員在不受無理干擾下完成服務。

聲明並指出,疫後旅客人數上升,前線人手不足,工作量上升及薪酬過低,士氣低落,衍生有關機艙服務投訴,形容是「冰封三尺非一日之寒」,促請公司從源頭正視問題。

綜合《香港01》及《明報》25日報導,國泰空中服務員工會24日向會員發出內部電郵,提醒會員根據「機艙服務手冊」,如空服員在未經同意下被乘客錄影及拍攝,可要求刪除,若被拒絕可通知機長及機艙服務經理。

電郵又指,理解一眾空服員現在心灰意冷,但相信同事是平等對待不同文化背景的同事和乘客,即使不懂對方語言,仍會盡力溝通並互相尊重。

國泰25日發聲反駁工會,指「空中服務員工會為一個獨立工會,從來不代表國泰」,表示公司「不接受、支持或同意該工會對此事的立場」。

國泰航空行政總裁林紹波昨日向全體員工發出內部通訊,指這次事件已在中港兩地傳媒廣泛報導,對香港和國泰航空的形象構成重大損害,迅速採取行動解僱涉事員工,「以保障公司以至全體同事的利益」。

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex