國泰航空「blanket事件」，管理層、空服員工會立場相左

（中央社）國泰航空空服員被指歧視陸客在中港引起軒然大波後，國泰解僱3名涉事空服員並4度致歉。國泰空中服務員工會昨天發聲明指「冰封三尺非一日之寒」後，管理層昨日（25日）表明不接受工會立場。

有大陸乘客22日在其社交媒體「小紅書」投訴國泰空服員歧視非英語乘客，嘲諷乘客不諳英語，錯把「carpet（地毯）」當成「blanket（毛毯）」，並笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得）」。

根據該乘客上傳的錄音檔，有關空服員的對話疑似是她們在客機後方工作間的私下談話內容，但被該名坐在後排的乘客錄音記錄下來。

有港媒報導，當時負責服務想索取毛毯的旅客，是外籍空中服務員，不懂普通話。

事件引起軒然大波，中國官媒《新華社》發文指「老毛病老不改，國泰航空飛不遠」；《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」還指「國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風」。

國泰航空23日解僱3名涉事空服員，3天內4度致歉。香港特首李家超表示，對有關「惡劣言行」感到「痛憤和失望」。

國泰空中服務員工會24日發聲明表示，對3名空服員被解傭「深切遺憾」，指空服員是遵從公司指引，以英語為官方語言。

聲明指出，網上有人公開呼籲其他乘客挑釁及攝錄空服員，同事承受巨大心理壓力，感到極度惶恐，要求公司保障空服員在不受無理干擾下完成服務。

聲明並指出，疫後旅客人數上升，前線人手不足，工作量上升及薪酬過低，士氣低落，衍生有關機艙服務投訴，形容是「冰封三尺非一日之寒」，促請公司從源頭正視問題。

綜合《香港01》及《明報》25日報導，國泰空中服務員工會24日向會員發出內部電郵，提醒會員根據「機艙服務手冊」，如空服員在未經同意下被乘客錄影及拍攝，可要求刪除，若被拒絕可通知機長及機艙服務經理。

電郵又指，理解一眾空服員現在心灰意冷，但相信同事是平等對待不同文化背景的同事和乘客，即使不懂對方語言，仍會盡力溝通並互相尊重。

國泰25日發聲反駁工會，指「空中服務員工會為一個獨立工會，從來不代表國泰」，表示公司「不接受、支持或同意該工會對此事的立場」。

國泰航空行政總裁林紹波昨日向全體員工發出內部通訊，指這次事件已在中港兩地傳媒廣泛報導，對香港和國泰航空的形象構成重大損害，迅速採取行動解僱涉事員工，「以保障公司以至全體同事的利益」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex