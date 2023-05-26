2023/05/26,
職場

行政院公布2024年行事曆：3天以上連假有4個，僅小年夜、清明彈性放假需補班

行政院公布2024年行事曆：3天以上連假有4個，僅小年夜、清明彈性放假需補班
Photo Credit: 中央社

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人事總處指出，行政院已經核定113年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上的連續假期（併同例假日）計有4個，分別為開國紀念日為3天、農曆春節假期7天、兒童節及民族掃墓節4天及端午節3天等。另外，人事總處表示，補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

（中央社）行政院調整彈性連假補班原則，同時公布民國113年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日天數115日，其中3天以上的連續假期計有4個。

根據新的補班原則，自明年起僅「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」彈性調整放假及補班。人事總處也統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。

分別為開國紀念日為3天、農曆春節假期7天、兒童節及民族掃墓節4天及端午節3天等。

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圖片來源：行政院人事總處

行政院會昨（25）日通過「113年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規劃）」，人事總處會後透過新聞稿說明，今年彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後做出調整。

人事總處表示，考量農曆除夕及春節是民眾最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠的特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。

另外，人事總處表示，補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

根據上述調整，人事總處指出，行政院已經核定113年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上的連續假期（併同例假日）計有4個，分別為開國紀念日為3天、農曆春節假期7天、兒童節及民族掃墓節4天及端午節3天等。

人事總處指出，113年政府行政機關辦公日曆表，依上開規定，農曆除夕前一天2月8日適逢星期四，因此調整為放假日，將於2月17日補行上班；而農曆除夕及春節為2月9日至2月12日，因含2日例假日，因此將於2月13日至14日補假；另外，明年兒童節及民族掃墓節無須調整。

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圖片來源：行政院人事總處

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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