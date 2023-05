研究：常吃炸薯條更容易罹患心理疾病，與澱粉高溫油炸釋出「丙烯醯胺」有關

文:Taylor Mei

俗話說「You are what you eat」,若懂得吃得好、吃得巧,身體負擔就會變得少。反之若攝取過多對健康無益,或甚至有害的精緻食物如甜食及油炸食品等,可能在不知不覺中對健康造成負面影響,如增加出現高血壓、高血糖、高血脂「三高」的風險,也可能提升罹患心血管疾病的機會。

不過,吃不健康的食物,除了增加生理疾病的風險外,長期下來也對心理健康有害。因近期中國杭州的一項研究證實,若經常食用炸物,尤其是炸薯條,則比起不食用炸物者罹患焦慮症的機率高了12%,罹患憂鬱症的比率則提升了7%。

常吃薯條多憂鬱也多焦慮?

根據《CNN》報導,這項涵蓋14萬多人、歷時11.3年的研究結果指出,撇除部分在研究前兩年即罹患憂鬱症的受試者,其餘共有8294名後續罹患焦慮症及1.27萬名憂鬱症患者,曾有食用炸物的紀錄。此外,年輕男性和青少年等族群與其他族群相比,在攝取油炸食品後所受到的影響又更為顯著,而他們卻也同時更容易吃到炸物。

該研究點出,主因澱粉類食品經過高溫油炸後,更容易釋出丙烯醯胺(Acrylamide),而這也將影響大腦脂質的代謝並增加神經發炎的機會,進而導致罹患憂鬱症與焦慮症的可能。

對此生活醫學專家卡茲(David Katz)表示:「這項實驗中所涵蓋受試者得出的結果,就能知道愈大量的炸物食用,會增加得到焦慮與憂鬱症的機率。」並指出潛藏的憂鬱與焦慮症患者,可能會透過吃甜食及油炸物等「舒心食物」(comfort food),來當作是一種自我療癒。

炸物「壞心情」斑馬魚也難倖免

針對此篇研究所直指的罪魁禍首「丙烯醯胺」,相關研究人員也將對丙烯醯胺十分敏感的斑馬魚(zebrafish)投以此物質,觀察除人類可能因此罹患憂鬱等情感性心理疾病外,動物是否也會受到丙烯醯胺影響,出現憂鬱與焦慮等症狀。