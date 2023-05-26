軍方證實北約將領3月曾密訪台灣，美將助台取得北約Link-22數據鏈系統技術
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北約和台灣的交流互動並非無前例可循，但交流的範圍目前仍不清楚，雙方三緘其口。何貴森在投書中說，目前可以確定的是，鑑於中國對印太地區國家構成的威脅，特別是對台灣，北約組織已經開始更加關注這個地區。
軍方證實，北約中將3月隨捷克國防大學訪團抵台
（中央社）專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日披露，北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將3月底秘密訪問台灣；軍方人士晚間表示，里提曼中將已在3月底隨捷克國防大學訪團抵台，共同訪問國防大學。
專注報導中國的網站「中國項目」前天刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，里提曼中將3月底秘密訪問台灣，且北約防衛學院（NATO Defense College）已證實這趟之前未曝光的行程。
軍方人士晚間告訴《中央社》記者，國防大學校長劉志斌上將2月應邀赴捷克，跟捷克國防大學簽署雙邊學術合作備忘錄；捷克國防大學校長則於3月底率團回訪，北約防衛學院校長里提曼中將當時隨團赴台。
不過，國防大學此前披露的新聞稿，僅提及捷克相關行程，未透露里提曼中將也隨團。
關注中國對印太威脅，北約將領3月底密訪台灣
（中央社）專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，北約防衛學院校長里提曼中將3月底秘密訪問台灣。
北約防衛學院（NATO Defense College）已證實這趟之前未曝光的行程，何貴森（Chris Horton）在投書中稱，這僅是意在限制中國未來軍事選項的一連串區域和全球性行動之一。
何貴森表示，3月底全球媒體把焦點放在總統蔡英文即將和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之際，北約防衛學院校長里提曼（Olivier Rittimann）中將悄然訪台。
里提曼中將會見了國防大學相關人員。北約防衛學院位於羅馬，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）。
里提曼訪台消息未見諸台灣媒體，國防大學的網站也沒有公布。
但在「中國項目」詢問相關資訊的情況下，北約防衛學院簡短證實里提曼於3月27日至31日期間，基於學術目的訪問台灣，這是北約防衛學院和全球重要教育機構正常文化交流的一部分。
國防大學證實里提曼來訪，但婉拒進一步置評。
北約和台灣的交流互動並非無前例可循，但交流的範圍目前仍不清楚，雙方三緘其口。
何貴森在投書中說，目前可以確定的是，鑑於中國對印太地區國家構成的威脅，特別是對台灣，北約組織已經開始更加關注這個地區。
亞洲對北約其實並不陌生。1979年起，北約就開始與日本進行非正式來往，並於1990年代初提升為官方交流。北約2005年開始跟韓國進行對話，也開始和澳洲展開往來。
更近的例子是，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在今（2023）年1月於首爾舉行的論壇上，呼籲韓國提供武器給烏克蘭。
當然，這些是北約全體成員國都承認的國家。台灣的外交困境，讓其他國家和國際組織與台灣的互動變得更複雜棘手。儘管如此，北約和台灣越來越願意公開討論雙方的互動。
除了雙方都確認里提曼在3月訪台，台灣國防部1月向《路透社》記者透露，台灣過去已派出不止一名軍官到北約防衛學院受訓。
在此同時，一位不願透露姓名的北約官員表示：「多年來，北約的教育機構，例如北約防衛學院和北約訓練學校（NATO School Oberammergau），都跟印太區域的參與者進行接觸，其中包括台北。」
軍方證實，美將助台取得北約Link-22數據鏈系統技術
（中央社）軍方昨天證實，美國將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術。學者分析，Link-22具大幅提升超地平線連網、強化抗干擾能力等優勢，更重要的是將可以真正與美方連網鏈結，形成共同作戰圖像。
外傳美國將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術，並替國軍現有迅安系統（博勝案）升級預作準備。國防部戰規司長李世強中將昨天在立法院外交及國防委員會備詢時證實此事，並指出，此案的目的就是為了與美方鏈結。
國家政策研究基金會副研究員揭仲接受《中央社》記者訪問表示，國軍現有迅安系統（博勝案）是使用Link-16，Link-22則是以Link-16為基礎而開發的升級系統，相較Link-16具有大幅提升超地平線聯網、強化抗干擾能力、提升指揮效率、訊息傳遞更快，且傳遞單位增加等優勢，更重要的是，國軍將可以真正的與美方連網。
揭仲進一步解釋，Link-22與Link-16具有很高相似性，因此以Link-16為基礎升級成Link-22相對容易，且Link-22可超地平線連網，不僅有效距離長，國軍亦能減少開設通信節點，避免成為敵人搜索攻擊的目標。
揭仲指出，中共若犯台必然全程採資電作戰，干擾國軍資料鏈更是首要任務，Link-22具備抗干擾能力強、傳輸速度快等特性，可提升戰時指管通情效率並更有保障。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，Link-22是為替代北約過去的Link-11，在頻寬、通訊距離運用面更為廣泛，例如Link-22具有HF/UHF通訊模式，在不倚靠衛星情況下可延展通信距離，將在空機、水面艦、陸地移動載具納入網路。
蘇紫雲說，Link-22能採自動編組功能，完整呈現敵軍與友軍位置並形成共同作戰圖像（COP），且具備更強的跳頻、展頻的抗干擾能力，有效應對電戰威脅；中共若犯台的戰場必然為海洋戰場，Link-22的長距離傳輸能有效延伸台灣作戰圖像，強化戰略、作戰及戰術運用。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。