俄羅斯總理米舒斯京上任後首次訪中，此行有哪些看點？

俄羅斯總理米舒斯京近日應中國總理李強邀請訪問中國兩日，他在訪問中與中國領導人習近平和李強會面，提及加強多領域合作。

俄羅斯去（2022）年入侵烏克蘭，而中國一直被外界認為暗中支持俄羅斯。米舒斯京訪中之前不久，中國派出中國歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭。

此次是米舒斯京上任以來首次訪中。他此行有哪些看點？

中俄加強合作

俄羅斯總理米舒斯京在訪中的兩日行程中與中國國家主席習近平和總理李強會面。有關會面的報導主要圍繞加強合作。

《新華社》報導稱，習近平強調，中方願同俄羅斯在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家（BRICS）、二十國集團（G20）等多邊舞台加強協作。

他表示，雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

中國官媒報導還引述米舒斯京稱，今年3月習近平對俄羅斯進行的歷史性國事訪問非常成功，開闢了俄中全面戰略協作伙伴關係的新時代。俄羅斯願同中國認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作。

李強則在與米舒斯京會面後稱，中國願同俄羅斯優化貿易結構，進一步豐富貿易品類，拓展農業、服務貿易、數字經濟、綠色發展等領域合作，推動經貿合作量質並進。

中俄貿易將增至兩千億美元

Photo Credit: EPA / BBC News 俄羅斯總理米舒斯京在上海舉行的俄中商務論壇上發表講話。

中國媒體報導，米舒斯京在周三出席中俄商務論壇時，引用了王之渙《登鸛雀樓》中的詩句「欲窮千里目，更上一層樓」形容中俄關係。

在這次論壇，他提到了中俄可能未來合作的新項目。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 米舒斯京到訪清華大學

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，米舒斯京說，與中國在能源領域的合作仍是俄無條件優先事項，煉油、液化天然氣生產和運輸設備的研發在俄中合作中具有巨大潛力。

除此之外，俄羅斯正凖備與中國開展可再生能源領域的新項目，造船、民用無人機生產、木材工業綜合體是兩國有希望合作的領域。

米舒斯京還給出了具體的貿易額數字。他稱，今年俄羅斯和中國能將貿易額增加到2000億美元。

「不受第三方脅迫」

俄羅斯《衛星通訊社》報導，米舒斯京在與習近平會面時表示，俄羅斯和中國反對維護全球主導地位、利用非法制裁將自己意志強加於獨立國家的企圖，將堅決抵制這些危險企圖，為前進創造條件。

中國官方《新華社》的報導中，則未提及這些內容。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國總理李強陪同俄羅斯總理米舒斯京檢閲中國三軍儀仗隊。

被問及西方國家對中俄加強合作表示擔憂時，中國外交部發言人毛寧周二（5月23日）在例行記者會上回應稱，中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。

「我們一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。」毛寧說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航