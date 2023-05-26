世界衛生大會： 《中央社》記者講述成功申請採訪證，卻遭禁止入內採訪過程細節
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曾婷瑄表示，當時使用英語的聯合國工作人員，強調「WHO不再承認台灣護照」，對方又說若二人同時出示中華民國護照及「台胞證」（台灣公民入境中國大陸需要的證件），或可放行。但是，兩人身上沒有台胞證。「他聽起來很有歉意，態度也很好，強調是北京施壓。他說，若他讓我們進去，那麼他的工作將不保。」
世界衛生組織（WHO）在本周決定再次拒絕台灣以觀察員身份出席世界衛生大會（WHA）之後，台灣官方媒體《中央社》稱，已經成功申請採訪證的兩名記者，在大會當日突然被聯合國工作人員禁止入會採訪。
根據《中央社》派駐歐洲的記者曾婷瑄及田習如表示，兩人在年會開幕當日領取記者證時，遭到一位工作人員阻擋，並拒絕給證，理由是北京施壓。
曾婷瑄告訴《BBC中文》稱，對方以英語明確表示，幾天前收到來自中國的壓力，因此無法讓他們領證。
「我們一周前收到採訪許可，所以事件一定是在這一周之間生變的。我當場問工作人員說，中國怎麼會知道我們拿到採訪許可，工作人員回覆我們說：中國什麼都知道。」曾婷瑄告訴記者。
曾婷瑄解釋，從2009年以來，《中央社》每年都派駐歐洲記者到日內瓦採訪世衛大會，只有新冠疫情期間因大會改以線上舉行時沒有申請。但是，自2016年以來台灣無法再以觀察員地位參與世衛大會，《中央社》駐歐記者也一直無法取得採訪證，今年《中央社》記者辦妥線上申請並接到批准通知，但來到大會現場卻無法領證，這種情況是第一次發生。
目前為止，世衛組織並未就此事回覆《BBC中文》詢問。北京也沒有針對此事回應。
針對台灣在世衛的困境，台灣在野黨國民黨立委陳以信周三（5月24日）說，現在WHA秘書處，是以聯合國2758號決議文「一中原則」拒絕台灣參加，台灣政府應採取2016年模式，以「九二共識、一中各表」回應，複製當年成功入會模式，重回聯合國相關組織。
據此，台灣陸委會回應稱中共以「一中原則」的政治前提阻擾台灣參與大會，陳以信委員的建議「是否迎合中共政治勒索疑慮，社會自有公評」。
不過，總部位於巴黎的「無國界記者」（RSF）則發出公開聲明，反對以國籍為理由限制記者採訪違反新聞自由及民眾獲取資訊的權利。在台北的「台灣外國記者協會」，也發出聲明批評世衛。
此外，包含美國，法國及日本等世衛代表，這兩天在大會陸續發言表達支持台灣以觀察員身份與會，並稱台灣管控新冠疫情的經驗，值得與全球分享，不該因為政治因素阻礙公共衛生的意見分享。
台灣記者被拒於門外
根據曾婷瑄說法，她與同事數星期之前便在聯合國媒體申請平台遞交採訪申請。申請時，該系統國籍欄位並沒有「中華民國」或「台灣」選項，因此兩人先勾選「泰國」（Thailand），但在備註欄位中，註記《中央社》記者來自「台灣（中華民國）」。
之後，兩人於5月16及17日收到大會採訪許可通知確認電郵。但是，在5月22日瑞士時間上午8時，曾婷瑄與田習如二人在聯合國日內瓦辦事處領取證件時，卻被禁止取證。曾婷瑄表示，當時使用英語的聯合國工作人員，強調「WHO不再承認台灣護照」，對方又說若二人同時出示中華民國護照及「台胞證」（台灣公民入境中國大陸需要的證件），或可放行。但是，兩人身上沒有台胞證。
「他聽起來很有歉意，態度也很好，強調是北京施壓。他說，若他讓我們進去，那麼他的工作將不保。」曾婷瑄告訴BBC。
曾有媒體詢問台灣是否能以觀察員身份出席WHA，當時世衛組織回應《法國國際廣播電台》說，一般來說，相關的決定由世衛組織成員國在大會「多數表決」，他們遵守大會表決結果。
世衛組織公關部門曾對外表示，世衛大會是在聯合國日內瓦辦事處舉行，記者進入聯合國日內瓦辦事處的認證由聯合國負責，而非世衛組織。而聯合國現在的政策是總部僅開放給擁有聯合國會員國身份的人士。
台灣的世衛困境
世衛組織，1948年成立並隸屬聯合國、為全球防疫以及醫療問題把脈的世衛組織，也一直是台灣希望持續參與及接觸的國際機構。
但因為中國因素，台灣一直無法成為世衛組織成員。1971年退出聯合國後，台灣也被迫退出隸屬於聯合國的世界衛生組織。1972年第25屆世衛大會決議以中華人民共和國取代中華民國的席位。台灣自1997年開始積極重返世衛大會，以不同名義申請加入會員或觀察員。台灣前副總統陳建仁在2004年擔任衛生署長期間曾出席世衛大會，雖未以「台灣衛生當局」的名義申請成功成為觀察員，但美國及日本首度公開投票支持。
2009年，馬英九任職總統時台灣收到邀請函，台灣以中華台北（Chinese Taipei）名義、觀察員身分、部長名銜受邀參與世衛大會。馬英九對外說明成功原因在於國際支持、國內共識以及「兩岸和平」。當時世衛秘書長是來自香港的陳馮富珍。然而，長期推動台灣加入世衛組織的「台灣醫界聯盟」執行長林世嘉曾經接受《BBC中文》採訪時稱，馬英九當時是因為接受「九二共識」，也對世衛文件中稱台灣為中國一省不做任何抗議，因而能參與世衛會議或事務。
2016年，民進黨蔡英文就任台灣總統後，不希望台灣在世衛的名稱以及立場上妥協，亦不承認「九二共識」，之後北京開始施壓，2016年後至今，台灣就不再擁有世衛組織觀察員身份，也無法參與大會。2018年北京便向大會施壓，稱在會議中台灣不能獨立於中國，台灣代表與隨行媒體皆被拒絕進入會場，台灣總統蔡英文因此向國際抗議。
2019年，台灣同樣因為北京施壓，五年來無法加入疫苗採購大會。2020年，新冠疫情爆發，台灣的防疫經驗，讓各國認為，在全球捍衛公共衛生的價值上，沒有排除台灣參與世衛的理由。2020年1月底，加拿大總理杜魯道及時任日本首相安倍晉三皆公開表示，支持台灣參與世衛組織會議，為前所未見。英國《經濟學人》在當年3月26日在刊出的專欄稱「將台灣排除在世衛外，是全球的損失」。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」