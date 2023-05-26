土耳其執政黨擬修正現行經濟計畫抑制通膨；西方外交官：若艾爾多安連任符合俄羅斯利益
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由於外匯存底暴跌，有分析家認為，除非政府改弦更張，否則土耳其恐怕今年就會再陷經濟崩潰，導致通貨膨脹率再度飆升，國際收支壓力上升。熟知內情的高階官員說：「他們正就新經濟模式進行研議……由於現行模式無法持續下去，基本上，將會逐步升息。」
艾爾多安經濟學將修正？傳黨內研議新模式
（中央社）土耳其總統大選再過幾天將進行決選。知情人士指出，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政府內部對於是否堅守現行經濟計畫或是改弦更張存在歧見和不確定性。有人認為現行經濟計畫無法長期維持下去。
《路透社》報導，根據對政府官員和對此事有第一手了解的9位消息人士所作訪問，執政黨內近數週來已進行非正式集會，就如何採行逐步升息和定向借貸計畫的新政策進行商討。
不願具名的4位消息人士指出，目前沒有參與執政但曾經位居要津的部分正義與發展黨（AKP）成員參加相關討論，艾爾多安則沒有直接參加。
與此同時，官員和內閣成員在公開場合仍然表示，他們希望透過降息和嚴格管制外匯、信用和債券市場來提振出口和刺激經濟成長。
這個主要新興巿場的經濟早已深陷生活成本危機和一系列貨幣崩潰之中，由於首輪大選結果艾爾多安領先，更凸顯此事事關重大。
由於外匯存底暴跌，有分析家認為，除非政府改弦更張，否則土耳其恐怕今年就會再陷經濟崩潰，導致通貨膨脹率再度飆升，國際收支壓力上升。
熟知內情的高階官員說：「他們正就新經濟模式進行研議……由於現行模式無法持續下去，基本上，將會逐步升息。」
官員指出，這個小組還沒有向艾爾多安提出完整計畫。暫時無法與艾爾多安辦公室取得聯繫就此評論。
土耳其28日舉行總統大選第二輪決選，艾爾多安尋求將統治延續到第3個十年。選戰期間他已經表示，如果連任成功將會調降利率，而且通膨率將會受控。
所有消息人士都表示，還沒有艾爾多安已經作出決定的跡象，大部分消息人士指出，他之前就知道經濟壓力日增和外匯存底枯竭令人引以為憂等問題。
3名消息人士指出，受到5月14日首輪選舉拿下優於預期的49.5％選票鼓舞，至少未來數月艾爾多安的經濟政策可能會按兵不動。挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）首輪得票率為44.9％。
分析指出，艾爾多安在決選中處於有利地位。
另一消息人士、正義與發展黨官員指出：「黨內有兩種不同意見。」他表示，任何決定都將以維持經濟穩定為務，直到明（2024）年3月下一場重大選戰：巿長選舉。
也有消息人士表示，選舉結果開紅盤最終可能會讓主事的人對於「迅速改變沒有必要」一事深信不疑。
土耳其總統決選將登場，若艾爾多安連任符合克宮利益
土耳其總統大選28日進行決選，觀察人士指出，俄羅斯當局期盼執政20年的總統艾爾多安大勝。土耳其新總統將對俄烏戰爭、克里姆林宮與北約僵局等與莫斯科利害攸關議題具影響力。
《法新社》報導，69歲艾爾多安統治土耳其20年，儘管民調顯示他的支持度落後74歲對手、最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯，但他仍在本月稍早的首輪投票中領頭。
克里姆林宮與艾爾多安交手的經驗豐富，他在過去20年中與俄國總統普亭（Vladimir Putin）密切合作，基里達歐魯近期則指責莫斯科當局干預土國大選。
一名曾經派駐土耳其和俄國的西方外交官告訴《法新社》，5月14日的首輪投票結果「肯定令俄國鬆了口氣」。
艾爾多安和普亭在多年合作中建立起密切關係，儘管兩國在中東及高加索地區前蘇聯加盟共和國的衝突中分別支持敵對陣營。
艾爾多安最近接受美國《有線電視新聞網》（CNN）採訪時，也曾稱許他與普亭的「特殊關係」，強調「俄國和土耳其在每個可能的領域都需要對方」。
莫斯科和安卡拉當局都對西方主宰世界軍事、政治和經濟抱持懷疑態度，普亭和艾爾多安因而將彼此視為可靠的合作夥伴。
獨立政治分析師杜布諾夫（Arkady Dubnov）告訴法新社：「他們在政治心態、作風以及和外界的關係方面都極為相似。」他表示，兩人都「發自內心厭惡西方國家的自由主義價值觀」。
接受《法新社》採訪的西方外交官指出，普亭和艾爾多安的關係相當務實。
這名不願透露姓名的外交官說：「他們非常善於切割：擱置歧見、利益一致就合作…艾爾多安和普亭之間沒有『兄弟情誼』，純屬交易性質。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。