土耳其執政黨擬修正現行經濟計畫抑制通膨；西方外交官：若艾爾多安連任符合俄羅斯利益

艾爾多安經濟學將修正？傳黨內研議新模式

（中央社）土耳其總統大選再過幾天將進行決選。知情人士指出，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政府內部對於是否堅守現行經濟計畫或是改弦更張存在歧見和不確定性。有人認為現行經濟計畫無法長期維持下去。

《路透社》報導，根據對政府官員和對此事有第一手了解的9位消息人士所作訪問，執政黨內近數週來已進行非正式集會，就如何採行逐步升息和定向借貸計畫的新政策進行商討。

不願具名的4位消息人士指出，目前沒有參與執政但曾經位居要津的部分正義與發展黨（AKP）成員參加相關討論，艾爾多安則沒有直接參加。

與此同時，官員和內閣成員在公開場合仍然表示，他們希望透過降息和嚴格管制外匯、信用和債券市場來提振出口和刺激經濟成長。

這個主要新興巿場的經濟早已深陷生活成本危機和一系列貨幣崩潰之中，由於首輪大選結果艾爾多安領先，更凸顯此事事關重大。

由於外匯存底暴跌，有分析家認為，除非政府改弦更張，否則土耳其恐怕今年就會再陷經濟崩潰，導致通貨膨脹率再度飆升，國際收支壓力上升。

熟知內情的高階官員說：「他們正就新經濟模式進行研議……由於現行模式無法持續下去，基本上，將會逐步升息。」

官員指出，這個小組還沒有向艾爾多安提出完整計畫。暫時無法與艾爾多安辦公室取得聯繫就此評論。

土耳其28日舉行總統大選第二輪決選，艾爾多安尋求將統治延續到第3個十年。選戰期間他已經表示，如果連任成功將會調降利率，而且通膨率將會受控。

所有消息人士都表示，還沒有艾爾多安已經作出決定的跡象，大部分消息人士指出，他之前就知道經濟壓力日增和外匯存底枯竭令人引以為憂等問題。

3名消息人士指出，受到5月14日首輪選舉拿下優於預期的49.5％選票鼓舞，至少未來數月艾爾多安的經濟政策可能會按兵不動。挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）首輪得票率為44.9％。

分析指出，艾爾多安在決選中處於有利地位。

另一消息人士、正義與發展黨官員指出：「黨內有兩種不同意見。」他表示，任何決定都將以維持經濟穩定為務，直到明（2024）年3月下一場重大選戰：巿長選舉。

也有消息人士表示，選舉結果開紅盤最終可能會讓主事的人對於「迅速改變沒有必要」一事深信不疑。

土耳其總統決選將登場，若艾爾多安連任符合克宮利益

土耳其總統大選28日進行決選，觀察人士指出，俄羅斯當局期盼執政20年的總統艾爾多安大勝。土耳其新總統將對俄烏戰爭、克里姆林宮與北約僵局等與莫斯科利害攸關議題具影響力。

《法新社》報導，69歲艾爾多安統治土耳其20年，儘管民調顯示他的支持度落後74歲對手、最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯，但他仍在本月稍早的首輪投票中領頭。

克里姆林宮與艾爾多安交手的經驗豐富，他在過去20年中與俄國總統普亭（Vladimir Putin）密切合作，基里達歐魯近期則指責莫斯科當局干預土國大選。

一名曾經派駐土耳其和俄國的西方外交官告訴《法新社》，5月14日的首輪投票結果「肯定令俄國鬆了口氣」。

艾爾多安和普亭在多年合作中建立起密切關係，儘管兩國在中東及高加索地區前蘇聯加盟共和國的衝突中分別支持敵對陣營。

艾爾多安最近接受美國《有線電視新聞網》（CNN）採訪時，也曾稱許他與普亭的「特殊關係」，強調「俄國和土耳其在每個可能的領域都需要對方」。

莫斯科和安卡拉當局都對西方主宰世界軍事、政治和經濟抱持懷疑態度，普亭和艾爾多安因而將彼此視為可靠的合作夥伴。

獨立政治分析師杜布諾夫（Arkady Dubnov）告訴法新社：「他們在政治心態、作風以及和外界的關係方面都極為相似。」他表示，兩人都「發自內心厭惡西方國家的自由主義價值觀」。

接受《法新社》採訪的西方外交官指出，普亭和艾爾多安的關係相當務實。

這名不願透露姓名的外交官說：「他們非常善於切割：擱置歧見、利益一致就合作…艾爾多安和普亭之間沒有『兄弟情誼』，純屬交易性質。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航