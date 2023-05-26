Netflix抓台灣「寄生帳號」QA：哪些情況會判定為非同住者？旅遊或出差怎麼辦？

（中央社）串流影音平台Netflix 24日宣布針對台灣寄生帳號共用者，每月須多付新台幣100元。到底哪些情況下會被判定成非同住者，外出旅遊、出差能不能正常使用，《中央社》整理問答集懶人包一次看懂。

一、Netflix公告會向與非同住者共享帳戶的使用者發送電子郵件，收到郵件後該怎麼做？

用戶會陸續收到信件，由系統逐步引導用戶，帳戶擁有者可以引導其他人轉移帳戶中的「使用者」，或是額外購買成員。標準方案可新增1名額外成員，高級方案可新增2名額外成員。

二、「轉移使用者」是什麼功能？我已經是付費用戶，為何還需要轉移使用者？

帳戶擁有者可以為家庭成員建立「使用者」，享有個人化體驗，包含推薦片單、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容。每個帳戶可以擁有最多5名使用者，並分別設定年齡分級。

當用戶搬家、家中添增新成員或人際關係改變（例如男女朋友分手）時，可以轉移使用者。啟用新帳戶或邀請額外成員時，會員可以從現有帳戶將使用者轉移至新帳戶。

三、額外成員與帳戶擁有者有什麼區別？

額外成員的功能有些限制，例如同時間只能使用1台裝置觀賞、影片1次只能下載到1台裝置；額外成員啟用帳戶的國家或地區，必須與帳戶擁有者相同。

四、購買額外成員，從何時開始需要付費？

Netflix沒有公告明確時間。有可能與帳戶的信用卡付款日期一致，但官方並未確認。

五、如果沒跟家人同住且共用帳戶，是否需要額外付費？

是。現在設定方式是「同住者」才能共用帳戶，非同住家人確實要額外付費。

六、什麼情況下偵測到住家以外的IP位址，會被判定為非同住者？旅遊和出差怎麼辦？

只要旅遊或出差時間不超過1個月，即使在住家以外地方登入Netflix，導致IP位址不同，也不會被判定為非同住者在使用。

七、台灣固網業者大多採用浮動IP，會影響系統判定同住者？

Netflix沒有相關說明。根據官網的說明中心，系統會透過「多種資訊」像是IP位址、裝置識別碼及帳戶活動，確認是否為同住者。

八、搬家怎麼辦？需要設定什麼？

如果在目前國家或地區內搬家，需要更新Netflix同戶裝置，才能繼續觀賞並享有相同體驗。同戶裝置的定義是在觀賞Netflix的主要地點中，所有連接該地網路的裝置。

如果未設定Netflix同戶裝置，系統會自動根據IP位址、裝置識別碼及帳戶活動為用戶設定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航