盧卡申科稱俄開始運送戰術核武至白羅斯，美強烈譴責

（中央社）俄羅斯今天（當地時間25日）進行在白羅斯部署戰術核武的計畫，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯1991年解體後，克宮首度把這類武器部署到俄國境外，美國表態強烈譴責。

《路透社》報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3月25日接受國家電視台訪問時，宣布上述核子部署計畫。

白羅斯總統盧卡申科表示普亭已簽署命令，隨後又說戰術核武已在路上，但此說尚未獲得克里姆林宮證實。

盧卡申科在訪問莫斯科（Moscow）期間告訴記者：「核武已經開始運送。」

被問及武器是否已在白羅斯境內時，他回答：「有可能。我回國後會確認。」

根據俄羅斯國防部，防長蕭依古（Sergei Shoigu）與白羅斯防長在明斯克（Minsk）會面時稱：「西方集團實質上對我們的國家不宣而戰。」

蕭依古還說，西方正盡全力「延長並升高在烏克蘭的武裝衝突」。

蕭依古表示，他在明斯克簽署的文件，關乎在白羅斯特殊設施存放戰術核武的程序。

普亭去（2022）年2月派兵全面入侵烏克蘭後表示，美國及其盟邦正在跟俄羅斯打一場日益升溫的代理人戰爭。普亭已多次警告俄羅斯將運用一切手段來自衛，還把烏克蘭戰爭當成俄羅斯對抗西方的生存之戰。

俄羅斯擁有的核子武器數量為全球最多。

美國今天強烈譴責俄方在白羅斯部署戰術核武的安排，但美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者，美國沒看到調整自身核態勢的理由。

米勒表示：「俄羅斯一年多前全面入侵烏克蘭以來，我們看到俄方不負責任的行為，這是最新一起例子。」

他並重複華府之前的警告，表示若在衝突中使用化學、生物或核子武器，都將面臨「嚴重後果」，但他未具體說明是哪些後果。

米勒補充：「我們沒看到調整我方戰略核態勢的理由，或是俄羅斯準備使用核武的任何跡象。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航