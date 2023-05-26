北美野牛寶寶迷路被遊客亂摸遭同類排擠，黃石公園無奈安樂死以免危及遊客

（中央社）一名男子在美國黃石國家公園（YellowStone National Park）抱起一隻北美野牛寶寶，導致這隻野牛寶寶遭同類排擠，園方不得不將牠撲殺，以免日後危及遊客。

《美聯社》報導，對於野牛寶寶安樂死的決定，園方有話要說。他們今天在社群網站推特（Twitter）發文說：「做出這個選擇並不是因為我們怠惰、不關心或不了解野牛生態。做出這個選擇是因為園方在維護自然過程。」

(News Release) Yellowstone law enforcement officers investigate incident of a man intentionally disturbing a bison calf; incident results in death of calf. Visitors: Respect wildlife by giving them room to roam. More: https://t.co/A8mJc9WeaR



Photo courtesy / Hellen Jack pic.twitter.com/qpiFmYFaKP — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) May 23, 2023

根據聲明內容，園方在處理這頭野牛寶寶的選項上很有限。聲明指出，北美野牛在送往園外保育畜牧群之前必須先行隔離。而遭同類排擠、無法照顧自己的野牛寶寶並非進行隔離的理想對象。

園方在新聞稿中表示，這隻野牛寶寶20日隨牛群跨越園區北部的拉馬爾河（Lamar River）時與母親走散，一名身分不明的男子接著動手，把掙扎著過河的野牛寶寶推上岸至公路上。

人類與野生動物寶寶的互動可以導致牠們遭同類排擠。園方不斷試著讓牛群重新接納小牛，但都徒勞無功。

根據新聞稿，曾有遊客看到這隻牛寶寶靠近並尾隨車輛和人類，引發危險，園方因此將牠安樂死。

過去也有遊客因為接觸北美野牛而惹上麻煩或受傷。2016年，一對加拿大父子把一頭新生野牛放進休旅車內，以為這麼做是在拯救這隻野牛。這名加拿大男子後來被處以235美元（約新台幣7300元），並被下令捐500美元（約新台幣1萬5500元）給黃石公園基金會野生動物保育基金（Yellowstone Park Foundation Wildlife Protection Fund）。

近年來發生過多起北美野牛攻擊人類的事件，起因往往是因為人類未與動物保持距離。

北美野牛奔跑速度最快可達每小時55公里，重量可達900公斤。而北美野牛等黃石公園大型動物實際上都比外表看起來危險得多，即使牠們只是吃草或休息也一樣。

園方規定遊客必須與野牛、鹿等動物保持至少23公尺的距離，與熊和狼則需保持至少90公尺的距離。

黃石公園聲明指出，園方已經對野牛寶寶事件展開調查。涉案男子是年約40、50歲的白人男性，事發當時身穿藍衣黑褲。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀