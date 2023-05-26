2023/05/26,
科學

新技術植入腦機介面連結脊髓，荷蘭男子癱瘓逾10年成功靠意念恢復行走

新技術植入腦機介面連結脊髓，荷蘭男子癱瘓逾10年成功靠意念恢復行走
Photo Credit: 洛桑聯邦理工學院網頁

我們想讓你知道的是

這項最新研究，是將脊髓植入物與稱為腦機介面的科技結合，腦機介面植入大腦控制腿部動作區域的上方，利用根據人工智慧（AI）的演算法，即時解算大腦紀錄。腦機介面可由此得知病患想如何移動腳部，再透過可置於拐杖或小型背包的可攜式裝置，將算出的資料傳輸至脊髓植入物，病患即可靠著意念控制行走，不用他人協助就能辦到。

（中央社）研究人員昨（25）日表示，一名男子下半身癱瘓10多年後，現在靠著意念控制，重拾平穩行走的能力，這全都是拜植入介面重新連結大腦和脊髓所賜。

《法新社》、《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，不願透露姓氏的患者Gert-Jan說，這一醫療突破讓他擁有先前「沒有的自由」。

這位40歲的荷蘭人因單車意外導致脊髓受傷後，雙腿癱瘓10多年。根據發表在《自然》（Nature）期刊的研究，他使用一種新系統後，現在可以「自然」行走，無論是在地勢不平處，或是爬樓梯都沒問題。

這一進展是法國和瑞士研究人員努力十多年的成果。

這兩個植入物搭建起研究人員所說的「數位橋梁」，能連接Gert-Jan因事故失去的大腦與脊髓之間連結。

去（2022）年這支團隊展示，一種能傳送電脈衝刺激腿部肌肉運動的脊髓植入物，讓3名下半身癱瘓病人恢復了行走能力。

但裝上這類裝置，患者每次動腿都得按下按鈕。

Gert-Jan表示，上述裝置讓他抓不到「自然步伐」的節奏。

而昨天發表的這項最新研究，是將脊髓植入物與稱為腦機介面（brain-computer interface）的科技結合，腦機介面植入大腦控制腿部動作區域的上方，利用根據人工智慧（AI）的演算法，即時解算大腦紀錄。

腦機介面可由此得知病患想如何移動腳部，再透過可置於拐杖或小型背包的可攜式裝置，將算出的資料傳輸至脊髓植入物，病患即可靠著意念控制行走，不用他人協助就能辦到。

未命名
圖片來源：Nature (2023)
這項新技術是將腦機介面植入大腦控制腿部動作區域的上方（腦部紅色區塊），解算病患意念後，再透過可攜式裝置，將資料傳至脊髓植入物（下方紅色區塊），病患即可靠著意念控制行走。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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