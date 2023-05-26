中國高風險戰略抗衡西方，大灑幣控制全球1/3鋰礦產能
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分析師表示，開發中國家一般傾向於與那些通常也涉足加工、提煉或電池製造業務的中國公司合作，這些公司最關注的是確保穩定的原材料供應，而不是僅以低成本開採並以高價出售。這意味著此類中國公司可以讓握有礦產資源的東道國擁有穩定收入來源。
（中央社）美媒報導，中國公司長期以來一直是鋰礦精煉領域的主導者，而隨著西方國家越來越大的阻力，這些公司為了在全球鋰供應獲得更大占有率，正在開發中國家大舉囤積鋰礦權益。
《華爾街日報中文網》25日報導，據行業估計，中國這一策略若成功，到2025年有望確保獲得全球所需鋰礦生產能力的三分之一。
但這也是有風險的策略。中國正花費巨資投資礦產權益的國家歷來政治不穩，當地人有抵制心理並有資源民族主義情況，抗議、監管延遲、甚至項目取消都是常有的事。
鋰是質地柔軟的銀色金屬，用於為電動汽車和智慧手機提供動力的鋰離子電池。據研究公司「基準礦物情報」（Benchmark Mineral Intelligence），到2030年，鋰需求可能較供應高出約30萬公噸。
隨著與美國及其盟友的緊張關係加劇，中國擔心國內蓬勃發展的電動車行業在獲得供應方面可能被「卡脖子」。這種擔憂促使中國努力確保對全球鋰供應的更大掌控。加拿大和澳洲的鋰礦儲量排在全球前列，但近來出於國家安全考慮，這兩個國家阻止了中國的新投資。
中國的鋰儲量僅占世界儲量的8％。總部位於挪威的諮詢機構萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）副總裁Susan Zou說，中國別無選擇，只能做出此類嘗試。
據萊斯塔德能源和Benchmark整理的數據，過去兩年，中國企業斥資45億美元收購了近20個鋰礦的股權，其中大部分位於拉丁美洲和非洲。
報導說，這其中包括在馬利和奈及利亞等國的投資，這些國家面臨來自恐怖主義的安全威脅；還包括在辛巴威、墨西哥和智利等地的投資，這些國家已試圖收緊對本國礦產資源的控制權。
儘管面臨挑戰，但與西方同行相比，中國公司具有優勢。以寧德時代為例，這家電池巨頭擁有中國政府在政治上的支持，供應鏈網路也十分強大。礦業諮詢機構SFA Oxford分析師Emilio Soberon說：「如果說有誰能辦成這件事，那一定是中國公司。」
分析師表示，開發中國家一般傾向於與那些通常也涉足加工、提煉或電池製造業務的中國公司合作，這些公司最關注的是確保穩定的原材料供應，而不是僅以低成本開採並以高價出售。這意味著此類中國公司可以讓握有礦產資源的東道國擁有穩定收入來源。
在鋰熱潮中，中國企業的真正風險可能來自財務方面。有分析人士指出，在本世紀前10年的中期，大宗商品價格飆升，中國企業為鎖定鐵礦石或鋁等大宗商品的長期供應而大手筆投入，但隨著價格再次下跌，後來只能對此進行減記。
通訊和諮詢公司Teneo的董事總經理Gabriel Wildau說，「現在，關於關鍵礦產的政策討論充斥著類似的稀缺心態，有可能給又一輪無把握的投資埋下伏筆。」
在中國電動汽車需求激增的推動下，鋰價過去兩年曾上漲500％以上，但今年再次大跌，目前較紀錄高點已回落超過一半。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。