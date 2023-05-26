葛來儀談2024總統大選：北京不熟悉侯友宜，傾向支持柯文哲

（中央社）2024總統大選藍綠白參選人出爐，華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）26日表示，北京對國民黨的侯友宜不熟悉，把他與前總統李登輝作聯想，傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。

2024總統大選明年1月13日舉行，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，民眾黨提名黨主席柯文哲參戰，加上代表民主進步黨參選的黨主席賴清德，藍、白、綠「三腳督」態勢成形。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）26日邀請「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀、前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）及史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）等台灣及兩岸事務專家，談論台灣未來。

談到此次總統大選中國較屬意哪位參選人，葛來儀說，副總統賴清德過去發言讓北京緊張，加上民進黨被視為傾向獨立，賴清德被認為屬於黨內較激進派；至於侯友宜，北京也對他感到不安，他是本土台灣人，讓對岸聯想到李登輝，中國對他不甚熟悉。

相較之下，葛來儀指出，柯文哲在台北市長任內透過雙城論壇與中國有些合作交流，因此北京對他熟悉。她說：「我的感覺是，比起其他兩人，他們比較願意『支持』柯文哲。」

但葛來儀強調，對北京來說，侯友宜執政還是比民進黨當家好。

面對外界擔心中國可能試圖影響台灣大選，葛來儀說，中國影響台灣選舉的工具越來越多，有些是明著來，有些是暗著來。

她分析，北京可能動用的手段有3種。第一是資助台商回台投票，第2是運用假訊息，例如散布民進黨執政不利、美國不可靠等對民進黨不利或可能強化疑美論的資訊，最後是在地方層級放利多。

針對最後一點，葛來儀說，北京已告訴國民黨，他們將取消去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對數千種台灣農產品的進口限制，北京可能藉此支持特定團體。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺