越南年輕人最新流行語怎麼說？好吃到「沒有沾醬」，你這個人很「Lemon」

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中，秋姮會介紹2022年到今年越南年輕人的流行語，包括：

Lemon：形容一個人很跩。

U oa：很驚訝的意思。

U la troi：我的天啊。

Che：原本是指嫌棄或批評，但年輕人用來講反話，雖表示嫌棄，但其實是表示一件想做的事。

Mai man：形容濃郁的食物和女生的成熟美。

O de：事情很誇張、很荒謬。

Xu ca na：倒楣。

Het nuoc cham：照字面翻是「沒有沾醬」，意指食物太好吃，蘸到沾醬都沒有了。

在這幾個越南流行語中，「U oa」原本是指跟小朋友玩「Pikabu」的遊戲，因越南男歌手MONO一次在表演中演唱〈Waiting for you〉這首歌時，他在台上做了「Pikabu」的手勢，就讓「U oa」成為流行語。秋姮在影片最後也補充，這些流行語主要是用來留言，或者是好友聊天之間的用語。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒