從美中關係到俄烏戰爭，「美國外交教父」季辛吉百歲大壽心繫世局
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季辛吉以「無解」（insoluble）形容台灣問題，認為「除交給時間外，別無他途」。季辛吉不認為中國有把文化強加諸世界的野心，是謀求「安全」而非「主宰世界」，但北京的確期盼能主宰亞洲。他認為理想狀態是中國做到強大至顯而易見、讓事情水到渠成，但他預測日本屆時會以發展自己的大規模毀滅性武器作為回應。
（中央社）美國外交教父、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）是上世紀70年代擘劃美中關係正常化的地緣戰略推手，屆滿百歲的他目前關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。
季辛吉27日屆滿百歲。《法新社》指出他曾任美國前總統尼克森（Richard Nixon）與福特（Gerald Ford）的國務卿和國家安全顧問，從對共產中國敞開大門、策劃越戰終局，再到毫無歉意支持反蘇聯的獨裁者，所發揮的影響力堪稱空前絕後。
《華爾街日報》26日刊出季辛吉接受「美國企業研究所」（AEI）研究員兼新聞專欄作家瓦拉德拉臣（Tunku Varadarajan）的訪談，對當前地緣政治依舊娓娓道來。
季辛吉說當前的世界「失序」（disorder），「幾乎所有主要國家都在尋求自身基本定位，且大多數仍是內部意見分歧狀態，處於改變或適應新環境過程。」
他指的是世界因美中競爭一分為二，大國裡像印度乃至再次要的一些國家，自身都還沒錨定應對世局的方針，還在「為超級強權調和鼎鼐」與「走自己的路」之間拿捏。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月初訪問北京後表示歐洲不該捲入台海衝突、也不該當美國跟班。季辛吉認為他在法國看到所謂戰略自主一例，「原則上，若要落實西方的政策，通常我們會希望盟邦只問他們能怎麼幫忙，但其實這有違每個國家成立的初衷，所以我同情馬克宏的作法。」
談及美國的行事方式，現實派的季辛吉說「美國自詡正義，我們也深信自己無私。然我們的國家目標在外交政策中很難實現，當我們藉由討論想做調整時，還會招致反對者不滿。」
談及中國國家主席習近平，季辛吉說習在全球範圍內比以往任何一名中國領導人都強大，在最近兩位美國總統前擺出「不吃你這套」的架式。
季辛吉認為想逼中國讓步並宣稱讓中國就範絕對是錯誤作法，「我認為美中關係的藝術，應是呈現共同關心的議題，雙方達成協議是因彼此都認為這對自身最有利。 這才是我偏好的外交技巧。」在他看來，現任美國總統拜登（Joe Biden）的中國政策沒比川普（Donald Trump）高明，甚至大同小異。
對被問及難道不把中國看做敵手時，季辛吉用字遣詞很謹慎，「就中國展現出的力量看，我視中國為潛在危險敵手，我覺得有可能（美中）走上衝突。」「但兩次世界大戰應教會人們，即便只是傳統戰爭，要付出的代價也會與想達成的目標不成比例。」還說尤其武器發展到今天，這種戰爭將摧毀文明。
為防與中國開戰，季辛吉認為美國要做的不是率爾對抗而是尋求對話。
季辛吉以「無解」（insoluble）形容台灣問題，認為「除交給時間外，別無他途」，從而他「歡迎一種能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制住對方發展的方案。」季辛吉覺得習近平會對這類討論抱持開放，「但我們不能一副你得先在以下領域有所進步，之後我們會獎賞你的態度，這行不通。」
季辛吉不認為中國有把文化強加諸世界的野心，是謀求「安全」而非「主宰世界」，但北京的確期盼能主宰亞洲。他認為理想狀態是中國做到強大至顯而易見、讓事情水到渠成，但他預測日本屆時會以發展自己的大規模毀滅性武器作為回應。
對於俄烏衝突，季辛吉確實相信拜登政府做出許多正確的事，「我在俄烏一事上支持他們（行政部門），就我的觀點，從預防俄國攻擊歐洲盟國的角度看，俄烏戰爭已打贏，也極不可能再次發生」。
據季辛吉4月底接受《經濟學人》（Economist）專訪時說，若他能跟俄國總統普亭說上話，會勸對方如今讓烏克蘭入北約反倒更安全。
「我們現已把烏克蘭弄成歐洲武裝最精良、卻也是歐洲領導階層裡戰略經驗最欠缺的國家，如果戰爭是以雙方在取得或收復土地都不滿意的狀況下結束，屆時俄羅斯不滿、烏克蘭亦然。為歐洲安全著想，讓烏克蘭進北約還比較好，他們就沒法再對興兵收復土地動念。」
季辛吉在《華爾街日報》的訪問裡也說：「耐人尋味的是，當初反對烏克蘭加入北約時我是孤獨的，現在我提倡讓烏克蘭加入北約，基本上也幾無立場與我相仿者。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。