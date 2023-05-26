殘忍殺害2千名圖西族人，盧安達大屠殺通緝犯逃亡22年於南非被捕

《聯合國新聞》報導指出，在1994年盧安達大屠殺中，犯下種族滅絕罪行，殺害約2000名圖西族（Tutsis）人的通緝犯卡尹什瑪（Fulgence Kayishema），在隱匿身份逃亡22年後，於5月24日，在南非被逮補。

負責處理盧安達大屠殺，以及前南斯拉夫內戰後續問題的國際刑事法庭餘留機制（IRMCT）於昨（25）日發表聲明表示，IRMCT檢察官辦公室的逃犯追蹤小組與南非當局合作，在南非帕阿爾逮補了逃亡22年的卡尹什瑪。

胡圖族（Hutu）族的卡尹什瑪在大屠殺發生時，是盧安達司法警察負責人。IRMCT表示，卡尹什瑪策劃了1場在天主教教堂的屠殺，1994年4月15日，有約2000名圖西族婦女、男子、兒童與年長者，在教堂中被殺害。卡尹什瑪除了策劃之外，也參與了屠殺的進行，包括採購、分發汽油，以燒死教堂內的圖西族人。當縱火行動進行得不順利時，卡尹什瑪開著推土機推倒教堂，將教堂內的圖西族人活埋並且殺害。在接下來的2天內，卡尹什瑪負責監督部屬，將遺體從教堂轉移到亂葬岡中。

2001年，卡尹什瑪被聯合國盧安達問題國際刑事法庭（ICTR）起訴，被控犯下種族滅絕罪、共謀種族滅絕罪、共謀實施種族滅絕罪，以及危害人類罪等罪行。盧安達問題國際刑事法庭在2015年提交大屠殺調查判決後關閉，後續交由IRMCT處理。

Yesterday afternoon, Fulgence #Kayishema – one of the world’s most wanted genocide fugitives – was arrested in Paarl, South Africa in a joint operation by the #IRMCT Office of the Prosecutor and South African authorities. PR and Prosecutor's statement 👉🏽https://t.co/JA7QVuCKvZ pic.twitter.com/U5nJyo3LKE — UNIRMCT (@unirmct) May 25, 2023

卡尹什瑪在躲避司法審查的22年中，在其家庭成員、前盧安達武裝部隊，以及前盧安達民族解放軍成員的協助下，使用了許多的化名與假證件，來隱藏他的真實身份。卡尹什瑪也曾假扮成難民，在非洲大陸跨國移動。

盧安達媒體《新時代》報導指出，卡尹什瑪於1999年前往南非，假冒蒲隆地國民的身份，在開普敦申請難民庇護，並在2001年獲得南非的臨時居留證。卡尹什瑪時常在南非與史瓦帝尼間往返，探望他在史瓦帝尼的家人，並獲得了史瓦帝尼的難民身份。卡尹什瑪在南非期間，於開普敦1間百貨商場擔任保全人員。

IRMCT指出，卡尹什瑪的逮捕計畫中，南非當局、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），以及盧安達檢察總長哈武吉亞雷米耶（Aimable Havugiyaremye）的合作扮演了重要的角色。而來自國際刑警組織、史瓦帝尼、莫三比克、美國、英國與加拿大的支持，也使逮補計畫能夠順利進行。

盧安達政府辦公室發言人於昨日發聲明，表達對IRMCT、盧安達檢調機關，以及南非當局的感謝，並且「確保種族滅絕逃犯，最終會受到審判」。

自2020年以來，包含卡尹什瑪在內，IRMCT的逃犯追蹤小組已追查到5名逃犯的下落，目前尚有3位通緝犯在逃。卡尹什瑪將在今（26）日於開普敦出庭，後續可能會被引渡回盧安達受審。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：翁世航