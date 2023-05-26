殘忍殺害2千名圖西族人，盧安達大屠殺通緝犯逃亡22年於南非被捕
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胡圖族族的卡尹什瑪在1994年盧安達大屠殺發生時，是盧安達司法警察負責人，並在教堂中殺害了2000名圖西族人。在隱匿身份逃亡22年後，於5月24日在南非被逮補。
《聯合國新聞》報導指出，在1994年盧安達大屠殺中，犯下種族滅絕罪行，殺害約2000名圖西族（Tutsis）人的通緝犯卡尹什瑪（Fulgence Kayishema），在隱匿身份逃亡22年後，於5月24日，在南非被逮補。
負責處理盧安達大屠殺，以及前南斯拉夫內戰後續問題的國際刑事法庭餘留機制（IRMCT）於昨（25）日發表聲明表示，IRMCT檢察官辦公室的逃犯追蹤小組與南非當局合作，在南非帕阿爾逮補了逃亡22年的卡尹什瑪。
胡圖族（Hutu）族的卡尹什瑪在大屠殺發生時，是盧安達司法警察負責人。IRMCT表示，卡尹什瑪策劃了1場在天主教教堂的屠殺，1994年4月15日，有約2000名圖西族婦女、男子、兒童與年長者，在教堂中被殺害。卡尹什瑪除了策劃之外，也參與了屠殺的進行，包括採購、分發汽油，以燒死教堂內的圖西族人。當縱火行動進行得不順利時，卡尹什瑪開著推土機推倒教堂，將教堂內的圖西族人活埋並且殺害。在接下來的2天內，卡尹什瑪負責監督部屬，將遺體從教堂轉移到亂葬岡中。
2001年，卡尹什瑪被聯合國盧安達問題國際刑事法庭（ICTR）起訴，被控犯下種族滅絕罪、共謀種族滅絕罪、共謀實施種族滅絕罪，以及危害人類罪等罪行。盧安達問題國際刑事法庭在2015年提交大屠殺調查判決後關閉，後續交由IRMCT處理。
卡尹什瑪在躲避司法審查的22年中，在其家庭成員、前盧安達武裝部隊，以及前盧安達民族解放軍成員的協助下，使用了許多的化名與假證件，來隱藏他的真實身份。卡尹什瑪也曾假扮成難民，在非洲大陸跨國移動。
盧安達媒體《新時代》報導指出，卡尹什瑪於1999年前往南非，假冒蒲隆地國民的身份，在開普敦申請難民庇護，並在2001年獲得南非的臨時居留證。卡尹什瑪時常在南非與史瓦帝尼間往返，探望他在史瓦帝尼的家人，並獲得了史瓦帝尼的難民身份。卡尹什瑪在南非期間，於開普敦1間百貨商場擔任保全人員。
IRMCT指出，卡尹什瑪的逮捕計畫中，南非當局、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），以及盧安達檢察總長哈武吉亞雷米耶（Aimable Havugiyaremye）的合作扮演了重要的角色。而來自國際刑警組織、史瓦帝尼、莫三比克、美國、英國與加拿大的支持，也使逮補計畫能夠順利進行。
盧安達政府辦公室發言人於昨日發聲明，表達對IRMCT、盧安達檢調機關，以及南非當局的感謝，並且「確保種族滅絕逃犯，最終會受到審判」。
自2020年以來，包含卡尹什瑪在內，IRMCT的逃犯追蹤小組已追查到5名逃犯的下落，目前尚有3位通緝犯在逃。卡尹什瑪將在今（26）日於開普敦出庭，後續可能會被引渡回盧安達受審。
新聞來源
- Arrest of top Rwandan genocide fugitive shows ‘justice will be done’（UN News）
- ICTR Fugitive Fulgence Kayishema arrested（IRMCT）
- How Genocide fugitive Kayishema changed identity to elude capture（The New Times）
- Rwanda welcomes arrest of Genocide suspect Kayishema（The New Times）
延伸閱讀
- 血染東非種族滅：反思盧安達大屠殺，真相是正義的前奏曲嗎？
- 帶領盧安達走出大屠殺的卡加米，是民族英雄還是冷酷獨裁者？
- 【圖片報導】盧安達種族大屠殺20周年紀念，黑暗過去總會迎來天光
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。