柬埔寨最大反對黨遭取消參選資格，外界預測洪森勢力將持續把持政權
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柬埔寨憲法委員會日前駁回燭光黨向選舉委員會提出的上訴，宣布該國最大反對黨失去7月大選的參選資格，柬埔寨法院普遍被認為受到首相洪森政府及他領導的柬埔寨人民黨的影響。
據《美聯社》與《半島新聞台》報導，柬埔寨全國選舉委員（ National Election Committee，NEC）會於5月16日拒絕為反對黨燭光黨（Khmer Nation Party）登記參選，稱該黨未能提供必要的文件。幾天後，燭光黨正式向憲法委員會提出上訴，要求其推翻選舉委員會的裁決，但上訴於本週四（25）遭駁回。
燭光黨發言人Kimsour Phirith表示，他對週四的決定「感到遺憾」，因為該決定剝奪了國內民眾以選票支持候選人的權利。
「（燭光黨）沒有參加選舉意味著人民的聲音被駁回了，真正的民主國家永遠不會發生這樣的舉動。」Kimsour Phirith說。
該黨主席Teav Vannol則表示：「民主在柬埔寨已經死了，這就是我的感受。」並補充燭光黨領導階層將開會決定下一步行動，可能會考慮抗議。
流亡多年的前反對黨救國黨領袖Mu Sochua則認為，反對黨表達擔憂以及對政府改革的期望沒有獲得任何回應，並呼籲外國政府不要承認洪森政府，除非舉行可信的選舉。
燭光黨是柬埔寨救國黨的非官方繼承者，救國黨在2018年大選前曾對洪森所在的人民黨構成嚴重威脅，在選舉的幾個月前被法院以「策劃非法推翻政府」為由被勒令解散。
救國黨的解散使執政黨贏得了國會的所有席位，也使西方國家宣稱2018選舉既不自由也不公平，並實施了溫和的經濟制裁作為回應；此次選舉，美國國務院表示對禁止燭光黨參加的決定「深感不安」。
發言人Matthew Miller在一份聲明中表示：「針對反對黨、獨立媒體和民間社會的人為法律行動、威脅、騷擾和出於政治動機的刑事指控破壞了柬埔寨發展為多黨民主國家的國際承諾。」
除了反對黨遭解散，柬埔寨的異議人士近期紛紛遭逮捕或指控，包含週一（22）土地權利組織的三名成員和一名研究員被控密謀反對國家和煽動重罪，此前政府指控他們計劃通過向農民傳授貧富階級劃分來挑起農民革命。如果兩項罪名成立，他們可能面臨最高 12 年的監禁。
此外，一名領導對柬埔寨最大賭場NagaWorld進行長期罷工的工會領導人Chhim Sithar因煽動重罪於週四被判處兩年徒刑。2022年初，她帶領近400名因新冠疫情被解雇的員工進行高調的抗議，招致警方採取暴力行動，Chhim Sithar也因此遭起訴。
約有970萬柬埔寨人登記參加7月23日的國民議會125名議員選舉，選舉委員會註冊並承認了18個政黨，但燭光黨的缺席使得這些政黨只剩下人民黨和其盟友，以及缺乏全國影響力的小黨。
今年70歲的洪森是一個名義上民主國家的獨裁統治者，他已經擔任了38年的首相職務。洪森和人民黨在選舉前擁有執政黨的所有優勢，包括在政治組織、人事、財政和媒體影響力方面皆佔據主導地位。外界普遍預測，洪森的長子、陸軍總司令洪馬內將在大選後接替他的父親出任首相。
新聞來源：
- Cambodia’s top opposition party barred from July elections, leaving Hun Sen’s party unchallenged（美聯社）
- Cambodian union chief who led long-running casino strike gets 2-year prison sentence（美聯社）
- Cambodia’s opposition disqualified from election, appeal fails（半島新聞台）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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