《艾迪亞曾經在此》 台灣最傳奇性的音樂餐廳 50年的回憶與夢想

在5月24日《艾迪亞曾經在此》的發布記者會上，艾迪亞人開心聚首，重溫五十年前的回憶與夢想，除了演唱兩首經典好歌，法藍瓷陳立恆總裁也說出當年經營艾迪亞的故事：「艾迪亞音樂餐廳是頂下來的，五十年前我才22歲，原本的艾迪亞音樂餐廳要歇業，但在最後一晚，我們憑著對音樂的熱愛與感動，就跟原本餐廳經理簽了簡單的借據『I owe you 20萬』，在形式上頂下了艾迪亞，大家貢獻自己的能力，一起延續音樂的夢想」。

現在的忠孝東路四段，繁華喧鬧的東區頂好商圈，在1970年代曾是一個未開通的泥濘荒地。在戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌的時代下，一群充滿理想及才華的年輕人在艾迪亞用音樂表達人生。這裡變成一個自由靈魂的集散地，或許是基於這種特殊的能量，艾迪亞的歌手或是觀眾裡，出現許多未來對社會造成極大影響的人物，成為台灣之光，讓台灣走向世界，包括法藍瓷創辦人陳立恆、飛碟唱片總裁吳楚楚、【表演工作坊】藝術總監賴聲川、在洛杉磯振興沒落美國爵士樂的陳家隆，以及台灣社會各行各業的中堅份子及跨國企業高層的林明敏、雷壬鯤、湯宇方、法界名人張大修、劉紹樑，以及在政治上發揮力量的楊祖珺等。從胡德夫、胡因夢、賴聲川開始，到後來的哈林、殷正洋、金智娟、王治平、童安格等，都是艾迪亞駐唱歌手。而艾迪亞也是台灣民歌運動的孵化地，台下經常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴，以及當年文化名流席德進等，都來這小小的咖啡廳吸取靈感跟生命。

五十年之中，艾迪亞並不是第一次舉行公開演出，以往會不定期舉辦Idea House Reunion，而觀眾大多為當年的聽眾或表演者親友。今年邁入第五十年，活動的發起者：陳立恆、吳楚楚、賴聲川及雷壬鯤，希望將艾迪亞的故事說出來，也以五十周年紀念為契機，將這群人齊聚一堂，在經歷五十年生命經驗的累積後，用全新的能量共創一場精彩絕倫的演出。

中華音樂著作權協會吳楚楚董事長在記者會中提到：「我是艾迪亞歌手裡最年長的，那時大家大學還沒有畢業，但我已經當完兵，在許多地方有駐唱經驗；我發現艾迪亞是一個非常特殊的音樂餐廳，台下的觀眾都很尊重演出者，尊重音樂，不僅都安靜的聽歌，若有人在演出時說話還會被提醒。我覺得能在艾迪亞演出是個特別的因緣，也是這樣的因緣，在五十年後，當有人登高一呼，大家也會從各地趕回來」。

對於「艾迪亞曾經在此」這部劇，表演工作坊的藝術總監賴聲川說：「這次演出已經籌備一年，艾迪亞人幾乎每周開會，能找到的都找回來了，雖然有些人已經不在了，或因為身體因素沒辦法參加，但在舞台上，我們會把他們的故事講出來。我們心中有些東西是別人沒有的，像是一種默契，就是艾迪亞精神」。陳立恆總裁也呼應「艾迪亞精神」就是一種友情，大家以樂會友，五十年來都真摯不變，好像存放在瓶子當中。

一首首純樸的民謠、民謠搖滾和藍調，Idea House成為民歌運動的前哨站，戒嚴時期的地下文化中心。《艾迪亞曾經在此》整場演出將用歌曲跟戲劇結合，說出一個時代的故事。所有歌手都義務性參加演出，導演賴聲川義務性統籌演出，並親自編劇，結合【表演工作坊】及台灣著名演員屈中恆等，將帶給觀眾一種全新體驗，以及對那個特殊時代，那些特殊人物更深的體會跟感動。

艾迪亞人的夢想從來沒有斷過。《艾迪亞曾經在此》，艾迪亞，一直在此，在我們心中。

《艾迪亞曾經在此》

演出資訊

⬥ 日期：2023年10月6-8日

⬥ 時間：10/6（五）07:30pm、10/7（六）07:30pm、10/8(日)02:30pm

⬥ 地點：臺北城市舞台

⬥ 主辦單位：艾迪亞音樂股份有限公司

⬥ 合辦單位：臺北市藝文推廣處

⬥ 演出執行：表演工作坊文化創意股份有限公司

⬥ 出品人：陳立恆、吳楚楚

⬥ 監 製：丁乃竺、雷壬鯤

⬥ 製作人：藍大鵬

⬥ 演出總監，戲劇部分編導：賴聲川

⬥ 執行導演：丁乃箏

⬥ 艾迪亞演出歌手：陳立恆、吳楚楚、賴聲川、陳家隆、 林明敏、李敏、Peter Dratz、張大修、湯宇方、秦偉業、邵孔川、雷壬鯤、楊祖珺、王治平、烏雲、宋兆霖、陳榮貴、庾澄慶、謝正裕、周頤、黃仲崑、王勃、撒忠鼎、張小雯、安若樞、金智娟等

⬥ 演員：屈中恆、周定緯、周宇柔、楊蕙瑄、葉信威、廖原慶、林采慧、楊棟清、古辛