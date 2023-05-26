涼還可以更涼！ONE BOY 冰鋒衣凍感再升級，推出全新漠染設計 清爽與時尚風格完美兼具

因應氣候變化ONE BOY開發全新升級具有超薄冰感的高彈力面料，不僅經 SGS 檢測擁有 UPF50+的高效防曬，能永久有效對抗紫外線，瞬間涼感 Q-MAX 值更創冰鋒系列新高達 0.446，是一般市售涼感產品的三倍涼，讓肌膚能快速獲得瞬間冰感；除不斷升級的機能性能，本季更推出全新漠染色系設計，以多元層次的同色系漸層注入時髦質感，打造休閒機能穿搭更細緻的視覺感。除最經典的新款冰鋒衣，ONE BOY 亦同步發表冰鋒系列多項新品，為戶外族群提供全面抵禦夏季高溫的高效時尚新對策。

冰鋒衣全面升級3 大亮點 5 處細節全公開

繽紛絢夏 35 色 點染城市展現時尚機能潮流

本季 ONE BOY 升級再進化的經典單品 UPF50+防曬冰感 A+級透氣機能冰鋒衣，以全新柔滑冰感的冰鋒面料，再次拉高品牌對性能及布料選用的用心及門檻標準。 SGS 檢測瞬間涼感 Q-MAX 值上升至 0.446，實踐品牌主打「穿比不穿還涼」的冰感體驗，在悶熱天氣裡能快速吸濕排汗，時刻保持乾爽不黏膩的舒適感，同時具 A 級防紫外線高效防曬，幫助延長肌膚在戶外被曬傷的50倍時間；而在細節方面，胸口的散熱氣孔設計能促進冰感循環，全新加入的手袖加長與指套設計，也更全方位的保護手背對抗紫外線；無痕領標及反光條 LOGO的設計，更添舒適的衣著感受及與夜晚外出的安全性，以三大功能及五處細節全方位展現卓越機能性！此次冰鋒衣共發表男款 15 色及女款 20 色供消費者可依個人喜好隨心挑選，包含基本百搭的素色及質感細緻的莫蘭迪色系，更以專業性能為前提展現實搭性，推出在視覺上降溫超有感的全新漠染系列，一甩秋冬深色調性，讓個人整體造型更亮眼吸睛，打造具降溫感又不失特色的夏日涼感搭配，讓今年抗暑穿搭不再受限。

冰鋒全系列再進化 超高效實用機能科技到人性化設計

全方位「涼」身打造冰感體驗

除了最經典的冰鋒衣，本次 ONE BOY 一同推出冰感A級冰科技透氣無痕無縫熱壓冰鋒T恤、UPF50+防曬冰感A+級冰科技垂感冰鋒寬褲及冰感 A 級冰科技速乾機能雙層防走光冰鋒裙等多款涼感單品，皆經 SGS 檢測且涼感係數再提升。熱壓冰鋒T恤於衣領、袖口、下擺使用無縫熱壓技術，使材質更加貼合皮膚，降低運動時的肌膚摩擦，從細節打造極佳舒適；冰鋒寬褲選用冰感絲滑的面料，Ｑ-MAX 值達 0.461，機能布料內層吸濕、外層速乾，流汗後亦能保持身體乾爽，搭載具修飾效果的高腰直筒版型，並推出玫瑰橘、莫藍色等六色質感配色。全新款式冰鋒裙亦採涼感材質，中腰部位使用 A 字版型設計、無痕彈力收腹且內裡選用透氣材質網布，讓女性著用裙款時也能舒適自在！冰鋒全系列貼合消費者日常需求，冰涼解熱輕鬆助攻對抗炎夏高溫。