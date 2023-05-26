伊甸愛孩童幸福節25日開展 公益大使黃小柔呼籲孩子發展不能等

今年三歲八個月大的慢飛天使小孺是一名早產兒，一歲時被媽媽發現沒有口語能力，連簡單的咿咿呀呀聲音都沒辦法表達，只能用哭泣來表達情緒，對於簡單的日常生活指令如刷牙、洗手、上廁所，也沒有任何反應，當媽媽帶小孺出門時，時常會聽到「你的小孩怎麼會這樣」、「一定是你不會教小孩」等負面言論，讓小孺媽媽每天面臨龐大的照顧壓力。幸好經過兩年多的早療，現在的小孺已經可以說出「爸爸、媽媽」以及簡短的句子，生活自理能力也有了進步，媽媽說，當她聽到孩子的叫喚、看到孩子的進步，那種感動與興奮不言而喻，也希望社會大眾給予慢飛家庭更多的鼓勵與同理，溫暖陪伴孩子成長。

本次擔任公益大使的全方位藝人黃小柔說，身為三個小孩的母親，也像有三個甜蜜的負擔，深刻體會到育兒是一件非常不容易的事情，尤其當初懷老大時，因為孩子頭太大導致無法順利生產，只能緊急接受手術，過程中心情非常忐忑不安，很擔心孩子會不會有什麼後遺症，還好手術順利，小孩也健康平安；而且三個小孩都是過敏體質，女兒甚至出生沒多久就出現嚴重過敏，至今需要定期回診，看著小小的身子努力的模樣令她十分心疼。好險有家人、老公的幫忙與支持，全家一起面對才能跨過種種挑戰，而今能陪著孩子們一起平安、健康長大，就是自己最大的心願。

黃小柔也呼籲，每個孩子都有好好長大的權利，當發現孩子有成長遲緩情形時，家長一定不要害怕、遲疑，即早勇敢尋求幫助就對了，同時她也呼籲社會大眾，有些孩子在發展上比較慢，但相信只要耐心陪伴，再加上尋求早療服務的幫助，慢飛天使就有機會翻轉成長困境，因此我們不應該歧視需要幫助的孩子們，更應該伸出友善、包容的雙手，成為慢飛天使家庭最有力量的後盾。

伊甸基金會今年針對「0-6歲幼兒照顧者」進行育兒現況調查，發現有將近四成的照顧者面臨發展遲緩的情形時，礙於傳統思想或怕被貼標籤，不太會主動尋求幫助，多半選擇先等等、再觀察；且有四成父母遇到教養問題不會對外求助。父母在孩子的成長過程中扮演著非常重要的角色，但當超人可以不只一個人，當家長遇到教養問題，就要記得求助，尤其面對慢飛天使，記得把握黃金成長期，助孩子趕上成長進度。伊甸期待透過愛孩童幸福節，呼籲民眾給予孩子有品質的陪伴，支持孩子的成長路上不卡關。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，伊甸長期關注兒少服務，依照孩子不同的需求及成長進度，提供日托、時段及到宅療育等服務，希望幫助慢飛天使趕上成長進度。在的愛孩童親子互動體驗展覽中，以「遇見幾何國的神祕精靈」為主題，結合幾何、顏色、空間等概念，透過親子互動體驗關卡，讓父母在遊戲中了解與觀察孩子的成長進度，也推出了親子互動遊戲秘笈免費索取，鼓勵家長運用家中隨手可得的材料，做出好玩的小遊戲，從互動中觀察孩子的發展。今年愛孩童幸福節親子互動展為期一周，於即日起展至6月1日，開放時間為下午一點至晚上八點，活動免費參觀，詳情請搜尋「伊甸愛孩童幸福節」。