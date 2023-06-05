【影評】《炎日》：隔岸觀火的政治視野，或許才讓人見得諷刺的鬧劇

值得一提的是，電影中開場與結尾的處理一氣呵成，相互呼應著某種「現實—超現實」的嚴肅玩笑，更奠基了《炎日》母題中那巨大天坑的背景，為何存在著這一深淵，引發了來訪小鎮的什麼危機？

意氣風發，年輕、帶著道德正義感與傲氣的檢察官埃姆雷，剛來到偏僻的亞尼克拉小鎮，首先映入眼簾的即是巨大的天坑。當地的女法官告訴他，這東西帶著危險的美，關於缺水的大地，過度抽取地下資源引發的現象；此外，鎮上人們長期獵捕野豬的習慣，儘管法律明文禁止於住宅區域鳴槍，民眾卻實則遊走於不在乎禁制的邊緣，嗜血如樂。

景框中俯瞰的遠景，先是建立出進入了一廣袤大地中，綠洲般聚集人群之處，這位身著正裝襯衫，打著領帶的男人開著新穎的轎車，進入了鎮上。道路上卻是鮮紅的血流成河，隨著鏡頭由上而下的正視，原來是剛狩獵的野豬拖行，獸身流淌的血跟著歡心鼓舞的人群，一路蔓延。

驚悚中有些懸疑，見獵心喜的暗潮洶湧，隱藏於敘事的走向，《炎日》建立了一項帶有暗示，引誘性的開場。伴隨著這位明顯存在與小鎮格格不入的衝突、從城市而來了檢察官視角，見證了一場腐朽與沉淪的偏頗寓言。

Photo Credit: 傳影互動提供 《炎日》劇照

關於政治的偏頗與身處距離產生的暴力，那巨大的天坑作為敘事核心的母題，是現實水資源匱乏的空缺、也是司法機制中律法的漏洞；特別處於這文明存在於與世隔絕之間，它代表的是人類貪婪與災厄的獵奇景觀，也是埋怨世事避之唯恐不及的禁忌。

炎熱氣息，日正當中，不斷出現檢察官特寫的臉部，汗水淋漓。一切是缺水而躁動的小鎮，不停轉動的風扇，燥熱不耐的溫度持續飆漲，卻僅有檢察官可以堅持身著正裝襯衫，口中秉持法律依據。

濕潤並猶疑不決於夢境、現實或錯亂的臉龐，提供了二種不安的暗示。一是城市精英階級被狩獵與不予理會當地私刑與習俗的無法同流合污；二是在曖昧、儘管怎樣保守克制的同志情愫，仍在誘惑中傾向的意識形態，導致某種謠言的災禍。

當這位年輕的男人退下衣物，帶著他良知的正義與情感前往易塌陷的湖中游泳，早已墜入某一種坑洞的陷阱，無法辨別真面目，至始至終只因來到了此地，身處其中無法看清。

阿敏艾波（Emin Alper）曾以黑色喜劇《誰讓子彈飛》（2012）入選柏林影展並奪下最佳處女作獎，更曾來台參加台北電影節，榮獲國際青年導演競賽評審團特別獎；接續以政治暴力的反烏托邦題材的《Frenzy》（2015）奪下威尼斯影展評審團特別獎。

他始終圍繞在嚴肅邊緣的諷刺性，遊走些許驚悚人性的考驗，《炎日》（2022）更加入了同志身份的曖昧問題，點綴偏僻邊緣小鎮的自我封閉，主角薩拉哈汀帕薩里（Selahattin Pasali）挺拔、帶些傲氣中的年輕男性姿態，也讓角色建立起彷彿與世界對立，一觸即發的衝突。

由巨大的天坑進入小鎮人群眾，再由群眾領導者中的邀請，進入一場深夜的性侵案，眾說紛紜、酒醉與迷藥後的斷裂記憶，與之是智能障礙的吉普賽女孩反覆不清的證供，律法規範漸漸變得不明就理，連同隨之而言的選舉也是，取水的不易、前代承襲的領導，媒體操弄中早已錯亂的報導，一切演變為一種民粹的暴力，那種暴力源自寓言中自以為文明的落後，群體玩笑娛樂的蠻橫。

所以，一切亡命之徒的高潮迭底，魔幻消逝的人。是到底隔岸觀火的政治視野，或許才讓人見得諷刺的鬧劇；否則，跌入巨坑的綠洲幻覺，只得讓人憑著被煽動的風扇搖晃，為了一解炎日之渴，忘卻一切真相與現實脈絡。

Photo Credit: 傳影互動提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航