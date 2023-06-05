【影評】《炎日》：隔岸觀火的政治視野，或許才讓人見得諷刺的鬧劇
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阿敏艾波曾以黑色喜劇《誰讓子彈飛》入選柏林影展並奪下最佳處女作獎，更曾來台參加台北電影節；接續以政治暴力的反烏托邦題材的《Frenzy》奪下威尼斯影展評審團特別獎。他始終圍繞在嚴肅邊緣的諷刺性，遊走些許驚悚人性的考驗，《炎日》更加入了同志身份的曖昧問題。
值得一提的是，電影中開場與結尾的處理一氣呵成，相互呼應著某種「現實—超現實」的嚴肅玩笑，更奠基了《炎日》母題中那巨大天坑的背景，為何存在著這一深淵，引發了來訪小鎮的什麼危機？
意氣風發，年輕、帶著道德正義感與傲氣的檢察官埃姆雷，剛來到偏僻的亞尼克拉小鎮，首先映入眼簾的即是巨大的天坑。當地的女法官告訴他，這東西帶著危險的美，關於缺水的大地，過度抽取地下資源引發的現象；此外，鎮上人們長期獵捕野豬的習慣，儘管法律明文禁止於住宅區域鳴槍，民眾卻實則遊走於不在乎禁制的邊緣，嗜血如樂。
景框中俯瞰的遠景，先是建立出進入了一廣袤大地中，綠洲般聚集人群之處，這位身著正裝襯衫，打著領帶的男人開著新穎的轎車，進入了鎮上。道路上卻是鮮紅的血流成河，隨著鏡頭由上而下的正視，原來是剛狩獵的野豬拖行，獸身流淌的血跟著歡心鼓舞的人群，一路蔓延。
驚悚中有些懸疑，見獵心喜的暗潮洶湧，隱藏於敘事的走向，《炎日》建立了一項帶有暗示，引誘性的開場。伴隨著這位明顯存在與小鎮格格不入的衝突、從城市而來了檢察官視角，見證了一場腐朽與沉淪的偏頗寓言。
關於政治的偏頗與身處距離產生的暴力，那巨大的天坑作為敘事核心的母題，是現實水資源匱乏的空缺、也是司法機制中律法的漏洞；特別處於這文明存在於與世隔絕之間，它代表的是人類貪婪與災厄的獵奇景觀，也是埋怨世事避之唯恐不及的禁忌。
炎熱氣息，日正當中，不斷出現檢察官特寫的臉部，汗水淋漓。一切是缺水而躁動的小鎮，不停轉動的風扇，燥熱不耐的溫度持續飆漲，卻僅有檢察官可以堅持身著正裝襯衫，口中秉持法律依據。
濕潤並猶疑不決於夢境、現實或錯亂的臉龐，提供了二種不安的暗示。一是城市精英階級被狩獵與不予理會當地私刑與習俗的無法同流合污；二是在曖昧、儘管怎樣保守克制的同志情愫，仍在誘惑中傾向的意識形態，導致某種謠言的災禍。
當這位年輕的男人退下衣物，帶著他良知的正義與情感前往易塌陷的湖中游泳，早已墜入某一種坑洞的陷阱，無法辨別真面目，至始至終只因來到了此地，身處其中無法看清。
阿敏艾波（Emin Alper）曾以黑色喜劇《誰讓子彈飛》（2012）入選柏林影展並奪下最佳處女作獎，更曾來台參加台北電影節，榮獲國際青年導演競賽評審團特別獎；接續以政治暴力的反烏托邦題材的《Frenzy》（2015）奪下威尼斯影展評審團特別獎。
他始終圍繞在嚴肅邊緣的諷刺性，遊走些許驚悚人性的考驗，《炎日》（2022）更加入了同志身份的曖昧問題，點綴偏僻邊緣小鎮的自我封閉，主角薩拉哈汀帕薩里（Selahattin Pasali）挺拔、帶些傲氣中的年輕男性姿態，也讓角色建立起彷彿與世界對立，一觸即發的衝突。
由巨大的天坑進入小鎮人群眾，再由群眾領導者中的邀請，進入一場深夜的性侵案，眾說紛紜、酒醉與迷藥後的斷裂記憶，與之是智能障礙的吉普賽女孩反覆不清的證供，律法規範漸漸變得不明就理，連同隨之而言的選舉也是，取水的不易、前代承襲的領導，媒體操弄中早已錯亂的報導，一切演變為一種民粹的暴力，那種暴力源自寓言中自以為文明的落後，群體玩笑娛樂的蠻橫。
所以，一切亡命之徒的高潮迭底，魔幻消逝的人。是到底隔岸觀火的政治視野，或許才讓人見得諷刺的鬧劇；否則，跌入巨坑的綠洲幻覺，只得讓人憑著被煽動的風扇搖晃，為了一解炎日之渴，忘卻一切真相與現實脈絡。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。