利用免費軟體「Espanso」快速輸入ChatGPT常用提示語（附實戰範例下載）

很多朋友可能已經陸陸續續使用ChatGPT好幾個月了，這個過程中，應該慢慢發現某些需求很適合用ChatGPT解決，例如摘要文章、撰寫回信、企劃報告等等。而這時候，你是否在使用ChatGPT的過程中，常常覺得要重複輸入繁瑣的提示語有點麻煩呢？

有可能我們就是簡單的複製貼上之前的提示語，但要找到之前的提示語也要花上一些時間。而要重新打字輸入完整的提示語，同樣很花時間。如果你對於不斷地複製、貼上或者重新打字覺得很困擾，那麼有沒有辦法可以讓這些日常的、反覆的輸入工作變得簡單且迅速？

其實，有些情況我們可以讓ChatGPT「自己寫出」提示語，節省我們設計與輸入時間，例如：

有時候我會搭配「用Windows 11語音輸入繁體中文，快速完成會議紀錄、思考筆記」，直接說出來，比打字更快的（說）寫出提示語。

後來，我自己還會搭配Espanso這款工具來解決這些困擾，Espanso是一款Text Expander工具，專門用於幫助我們快速重複輸入常用內容。好好利用它來自動輸入提示語，我們可以節省大量的時間，讓我們的工作變得更為輕鬆和高效。並且，他是免費單機軟體，可以很簡單的開始上手使用。

今天這篇文章，就來分享我如何利用Espanso這款免費的自動輸入內容軟體，設計好常常重複使用的提示語，隨時透過關鍵字快速自動輸入，讓使用ChatGPT的流程更加快速。

並且，有興趣試試看的朋友，我也會提供快速輸入提示語的範例檔案，給需要的朋友研究。

Espanso搭配ChatGPT基本使用流程

安裝Espanso或類似工具，可以幫助我們快速重複輸入常用內容。

我之前也有寫過這款工具的教學文章，所以如何設定的教學，就請參考前文：「Espanso免費版Text Expander自動輸入字句、語法、公式、範本」。

當設定好之後，我可以輸入「 :slide 」這樣的關鍵字，自動取代成這樣的內容：

幫我把「」主題報告，整理成5頁簡報，每頁簡報有一個吸引人的標題關鍵字，以及三個重點。每一頁簡報搭配一張和其標題關鍵字相關的圖片，顯示圖片時使用 markdown 語法 (https://source.unsplash.com/960x640/?<關鍵詞>)

於是在ChatGPT中我可以快速輸入設計簡報大綱的提示語。

圖片來源：作者提供

或者，我可以輸入「 :topic 」這樣的關鍵字，這時候會彈出一個對話視窗，裡面有設計好的欄位讓我輸入特殊內容，其他部分則套上範本。

於是可以快速輸入這樣完整的內容：「根據前面提供的「快速輸入CjatGPT提示語」草稿，幫我設計有吸引力的部落格文章標題。要從原文出發，分析原文關鍵特色，原文解決的讀者痛點，標題吸引有痛點的人點擊。請一步一步思考，提供三個以上不同關鍵字、不同風格的部落格文章標題建議。」

圖片來源：作者提供

在使用Espanso的過程中，我們可以把關鍵字指令設計得讓自己好記住。

但是一旦關鍵字多了起來，要記住還是很難的，這時候可以利用「 ALT + Space 」，快速搜尋自己已經建立的指令與要替換的內容。

圖片來源：作者提供

在Espanso中設計ChatGPT提示語指令

想研究看看這個應用方式的朋友，可以下載我目前設計好的Espanso的「base.yml」檔案（就是自動輸入提示語的指令檔案），裡面有各種ChatGPT提示語與Espanso指令，可以自行複製與替換。

圖片來源：作者提供

下面分享幾組我目前在Espanso中設計好，並常常使用的ChatGPT提示語案例。

例如我常常會在ChatGPT用不同的方式去摘要、筆記或分析各種學習資料。所以我在Espanso中設計了三種摘要指令：「sum1、2、3」，分別對應我的三種摘要情況，只要輸入對應的指令，就能立刻擴展成三種不同的摘要提示語。

像是我輸入 :sum1 ，就會彈出視窗讓我替換關鍵字，接著自動輸入成我平常常用的ChatGPT摘要筆記提示語。（我的常用學習摘要方法：用ChatGPT升級學習筆記整理技巧教學，如何有效輔助摘要文章？）

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

又或者我有一個專門設計Midjourney AI繪圖提示語的頻道助理，我會常常需要餵給他AI繪圖提示語請他學習，也常常會請他直接根據學會的內容設計新的提示語。（參考：我如何訓練ChatGPT撰寫Midjourney提示語？AI繪圖四個階段）

這時候我就設計了兩組Espanso指令：「mj1、mj2」，分別對應前面兩種情況，就可以節省我的很多時間。

而且輸入指令後，還會彈出欄位，讓我輸入這次要分析或設計的繪圖主題，其他部分則套用提示語範本。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

還有我也常常讓ChatGPT根據他已有的知識，協助我撰寫一些知識筆記草稿。這時候我喜歡用下面這樣的提示語：

請幫我撰寫一篇筆記，重點是[[text]]。請確保提供引用來源，並盡可能包含資料的細節。 根據你資料庫中所知的論文研究、專家建議、新聞案例、書籍資歷。 請將筆記分為以下部分：[[list]] 請以嚴謹論述、實作風格、分析方法的寫作風格進行撰寫。

我也一樣設計到Espanso中，這樣我只要輸入:write這樣的指令，就會彈出視窗讓我輸入上述要替換的關鍵字，接著套用範本。

圖片來源：作者提供

或者我也常常會跟ChatGPT一起討論「高效人生商學院」的Podcast節目大綱，我會這樣下提示語：

幫我修正與補充下面的podcast節目大綱。

節目主題是[[text]]。 期待節目內容與節奏可以更生動， 並且談出聽眾有興趣知道的關鍵方法。 請依此邏輯一步一步修正節目大綱：

同樣的，我可以在Espanso中設計好指令，例如:podcast ，接著在彈出視窗中輸入這次主題，就會替換整個提示語範本，快速輸入ChatGPT幫我分析。

圖片來源：作者提供

你會有自己工作、生活中常常重複應用的ChatGPT提示語，不一定跟我一樣，不過可以參考我在Espanso的「base.yml」檔案（就是自動輸入提示語的指令檔案），一方面作為提示語參考，一方面可以設計看看利用Espanso建立更快速的生產流程。