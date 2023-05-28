利用免費軟體「Espanso」快速輸入ChatGPT常用提示語（附實戰範例下載）
我們想讓你知道的是
今天這篇文章，就來分享我如何利用Espanso這款免費的自動輸入內容軟體，設計好常常重複使用的提示語，隨時透過關鍵字快速自動輸入，讓使用ChatGPT的流程更加快速。並且，有興趣試試看的朋友，我也會提供快速輸入提示語的範例檔案，給需要的朋友研究。
很多朋友可能已經陸陸續續使用ChatGPT好幾個月了，這個過程中，應該慢慢發現某些需求很適合用ChatGPT解決，例如摘要文章、撰寫回信、企劃報告等等。而這時候，你是否在使用ChatGPT的過程中，常常覺得要重複輸入繁瑣的提示語有點麻煩呢？
有可能我們就是簡單的複製貼上之前的提示語，但要找到之前的提示語也要花上一些時間。而要重新打字輸入完整的提示語，同樣很花時間。如果你對於不斷地複製、貼上或者重新打字覺得很困擾，那麼有沒有辦法可以讓這些日常的、反覆的輸入工作變得簡單且迅速？
其實，有些情況我們可以讓ChatGPT「自己寫出」提示語，節省我們設計與輸入時間，例如：
有時候我會搭配「用Windows 11語音輸入繁體中文，快速完成會議紀錄、思考筆記」，直接說出來，比打字更快的（說）寫出提示語。
後來，我自己還會搭配Espanso這款工具來解決這些困擾，Espanso是一款Text Expander工具，專門用於幫助我們快速重複輸入常用內容。好好利用它來自動輸入提示語，我們可以節省大量的時間，讓我們的工作變得更為輕鬆和高效。並且，他是免費單機軟體，可以很簡單的開始上手使用。
今天這篇文章，就來分享我如何利用Espanso這款免費的自動輸入內容軟體，設計好常常重複使用的提示語，隨時透過關鍵字快速自動輸入，讓使用ChatGPT的流程更加快速。
並且，有興趣試試看的朋友，我也會提供快速輸入提示語的範例檔案，給需要的朋友研究。
Espanso搭配ChatGPT基本使用流程
安裝Espanso或類似工具，可以幫助我們快速重複輸入常用內容。
我之前也有寫過這款工具的教學文章，所以如何設定的教學，就請參考前文：「Espanso免費版Text Expander自動輸入字句、語法、公式、範本」。
當設定好之後，我可以輸入「 :slide 」這樣的關鍵字，自動取代成這樣的內容：
幫我把「」主題報告，整理成5頁簡報，每頁簡報有一個吸引人的標題關鍵字，以及三個重點。每一頁簡報搭配一張和其標題關鍵字相關的圖片，顯示圖片時使用 markdown 語法 (https://source.unsplash.com/960x640/?<關鍵詞>)
於是在ChatGPT中我可以快速輸入設計簡報大綱的提示語。
或者，我可以輸入「 :topic 」這樣的關鍵字，這時候會彈出一個對話視窗，裡面有設計好的欄位讓我輸入特殊內容，其他部分則套上範本。
於是可以快速輸入這樣完整的內容：「根據前面提供的「快速輸入CjatGPT提示語」草稿，幫我設計有吸引力的部落格文章標題。要從原文出發，分析原文關鍵特色，原文解決的讀者痛點，標題吸引有痛點的人點擊。請一步一步思考，提供三個以上不同關鍵字、不同風格的部落格文章標題建議。」
在使用Espanso的過程中，我們可以把關鍵字指令設計得讓自己好記住。
但是一旦關鍵字多了起來，要記住還是很難的，這時候可以利用「 ALT + Space 」，快速搜尋自己已經建立的指令與要替換的內容。
在Espanso中設計ChatGPT提示語指令
想研究看看這個應用方式的朋友，可以下載我目前設計好的Espanso的「base.yml」檔案（就是自動輸入提示語的指令檔案），裡面有各種ChatGPT提示語與Espanso指令，可以自行複製與替換。
下面分享幾組我目前在Espanso中設計好，並常常使用的ChatGPT提示語案例。
例如我常常會在ChatGPT用不同的方式去摘要、筆記或分析各種學習資料。所以我在Espanso中設計了三種摘要指令：「sum1、2、3」，分別對應我的三種摘要情況，只要輸入對應的指令，就能立刻擴展成三種不同的摘要提示語。
像是我輸入 :sum1 ，就會彈出視窗讓我替換關鍵字，接著自動輸入成我平常常用的ChatGPT摘要筆記提示語。（我的常用學習摘要方法：用ChatGPT升級學習筆記整理技巧教學，如何有效輔助摘要文章？）
又或者我有一個專門設計Midjourney AI繪圖提示語的頻道助理，我會常常需要餵給他AI繪圖提示語請他學習，也常常會請他直接根據學會的內容設計新的提示語。（參考：我如何訓練ChatGPT撰寫Midjourney提示語？AI繪圖四個階段）
這時候我就設計了兩組Espanso指令：「mj1、mj2」，分別對應前面兩種情況，就可以節省我的很多時間。
而且輸入指令後，還會彈出欄位，讓我輸入這次要分析或設計的繪圖主題，其他部分則套用提示語範本。
還有我也常常讓ChatGPT根據他已有的知識，協助我撰寫一些知識筆記草稿。這時候我喜歡用下面這樣的提示語：
請幫我撰寫一篇筆記，重點是[[text]]。請確保提供引用來源，並盡可能包含資料的細節。
根據你資料庫中所知的論文研究、專家建議、新聞案例、書籍資歷。
請將筆記分為以下部分：[[list]]
請以嚴謹論述、實作風格、分析方法的寫作風格進行撰寫。
我也一樣設計到Espanso中，這樣我只要輸入:write這樣的指令，就會彈出視窗讓我輸入上述要替換的關鍵字，接著套用範本。
或者我也常常會跟ChatGPT一起討論「高效人生商學院」的Podcast節目大綱，我會這樣下提示語：
幫我修正與補充下面的podcast節目大綱。
節目主題是[[text]]。
期待節目內容與節奏可以更生動，
並且談出聽眾有興趣知道的關鍵方法。
請依此邏輯一步一步修正節目大綱：
同樣的，我可以在Espanso中設計好指令，例如:podcast ，接著在彈出視窗中輸入這次主題，就會替換整個提示語範本，快速輸入ChatGPT幫我分析。
你會有自己工作、生活中常常重複應用的ChatGPT提示語，不一定跟我一樣，不過可以參考我在Espanso的「base.yml」檔案（就是自動輸入提示語的指令檔案），一方面作為提示語參考，一方面可以設計看看利用Espanso建立更快速的生產流程。
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10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。