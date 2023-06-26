文：王文華

我跟馬力歐喝過4杯。

第一次在安和路巷弄裡的酒吧，馬力歐選的地方。我找了半天找不到，找到後不知道門怎麼推開。除了不會開門，我也不懂威士忌，於是馬力歐給我建議。那時我在做廣播，馬力歐問我訪問別人的心得，我也給他建議：別想你在訪問他，就想你在跟他喝一杯。

安和路那一杯，奠定了後來3杯。1年後，《馬力歐陪你喝一杯》開播。我人在國外，聽他訪問美食作家葉怡蘭，談台灣小吃的內臟。當時聽得真是折磨，因為越聽越想吃，但國外買不到！

又過了兩年，我去上《馬力歐陪你喝一杯》。他約在華山附近巷弄的咖啡廳，我還是找不到。（馬力歐永遠不會跟你約在大街上醒目的店家。）既然是第二杯了，我們就拋下「喝一杯」的框架，直接吃起義大利麵。刀叉鏗鏗鏘鏘，甚至吸麵條的聲音，都錄了進去。他很會引導，甚至讓我說起大學時演舞台劇出意外的往事。其他聊什麼我都忘了，只記得我說「我把一些麵給你，你把一點鴨給我。」

每個人的人生都是一場饗宴，訪談是分享彼此盤中的美食。

過了3年，疫情來了，我們再次聊天，但變成在線上了。線上喝一杯很好，沒人看得到我喝的是烏龍茶。他直接問我：「結婚幾年了，覺得跟婚前想像有什麼不同？」當下我想從烏龍茶換回伏特加。「呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」。你別看馬力歐說話斯文，他的問題其實都很尖銳。

第四杯，我甚至什麼都沒喝。那是我在第三杯線上錄音時，慫恿他用當時流行的「Clubhouse」辦一次聽友會。我隨便說說，沒想到他當真了！那我當然奉陪，跟他一起上線。當時我住在防疫旅館，悶得很。跟他的聽眾聊天，為我開了一扇窗。

《關鍵評論網》十年了，《馬力歐陪你喝一杯》也做了六年。我和他的4杯之間，他在網路的聲量越來越高，而我的酒量越來越差。我很高興看到這些改變，讓我可以明確地感到時間的力量。

為什麼要喝一杯？因為時間會越來越快，而喝一杯，是抓住那美好瞬間的唯一方法。別想你在訪問他，就想你在跟他喝一杯。在這無招勝有招的節目中，馬力歐捕捉到了這個精彩的年代。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範