「我把一些麵給你，你把一點鴨給我」
我們想讓你知道的是
這是關於我與馬力歐4杯酒的故事，從安和路的酒吧到線上的聽友會，時間的流逝與當下的珍貴相互交織。透過《馬力歐陪你喝一杯》節目的幽默魅力，我們得以在歡笑中深思。趁著關鍵評論網十年之際，邀請你一起回憶難忘的旅程，體驗人生的豐盛滋味。
文：王文華
我跟馬力歐喝過4杯。
第一次在安和路巷弄裡的酒吧，馬力歐選的地方。我找了半天找不到，找到後不知道門怎麼推開。除了不會開門，我也不懂威士忌，於是馬力歐給我建議。那時我在做廣播，馬力歐問我訪問別人的心得，我也給他建議：別想你在訪問他，就想你在跟他喝一杯。
安和路那一杯，奠定了後來3杯。1年後，《馬力歐陪你喝一杯》開播。我人在國外，聽他訪問美食作家葉怡蘭，談台灣小吃的內臟。當時聽得真是折磨，因為越聽越想吃，但國外買不到！
又過了兩年，我去上《馬力歐陪你喝一杯》。他約在華山附近巷弄的咖啡廳，我還是找不到。（馬力歐永遠不會跟你約在大街上醒目的店家。）既然是第二杯了，我們就拋下「喝一杯」的框架，直接吃起義大利麵。刀叉鏗鏗鏘鏘，甚至吸麵條的聲音，都錄了進去。他很會引導，甚至讓我說起大學時演舞台劇出意外的往事。其他聊什麼我都忘了，只記得我說「我把一些麵給你，你把一點鴨給我。」
每個人的人生都是一場饗宴，訪談是分享彼此盤中的美食。
過了3年，疫情來了，我們再次聊天，但變成在線上了。線上喝一杯很好，沒人看得到我喝的是烏龍茶。他直接問我：「結婚幾年了，覺得跟婚前想像有什麼不同？」當下我想從烏龍茶換回伏特加。「呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」。你別看馬力歐說話斯文，他的問題其實都很尖銳。
第四杯，我甚至什麼都沒喝。那是我在第三杯線上錄音時，慫恿他用當時流行的「Clubhouse」辦一次聽友會。我隨便說說，沒想到他當真了！那我當然奉陪，跟他一起上線。當時我住在防疫旅館，悶得很。跟他的聽眾聊天，為我開了一扇窗。
《關鍵評論網》十年了，《馬力歐陪你喝一杯》也做了六年。我和他的4杯之間，他在網路的聲量越來越高，而我的酒量越來越差。我很高興看到這些改變，讓我可以明確地感到時間的力量。
為什麼要喝一杯？因為時間會越來越快，而喝一杯，是抓住那美好瞬間的唯一方法。別想你在訪問他，就想你在跟他喝一杯。在這無招勝有招的節目中，馬力歐捕捉到了這個精彩的年代。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範
“關鍵評論網10週年”的相關議題
- 2023-06-26 「我把一些麵給你，你把一點鴨給我」
- 2023-06-17 從一杯咖啡開始：回顧與關鍵評論網的10年緣分
- 2023-06-17 從關鍵10年看多元觀點的新媒體時代
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
AWS DeepRacer
AWS GameDay