南非政府拒絕公布「船艦軍援俄羅斯」調查結果，且歡迎普亭來參加金磚五國峰會
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南非總統拉瑪佛沙於25日表示，南非將會秉持不結盟的外交政策，不會因為國際壓力，被迫在西方與俄羅斯間選邊站。拉瑪佛沙指出，非洲國家對於國際強權在非洲大陸上進行代理人戰爭一事，有著痛苦的記憶。並表示自己沒有忘記非洲大陸，在經歷了歐洲國家殘忍的殖民與瓜分後，又成為冷戰時期的「棋子」的痛苦。
綜合《美聯社》與南非媒體《IOL》的3篇報導，針對南非疑似透過船艦軍援俄羅斯一事，南非政府拒絕公布調查結果，南非國防部部長表示，該艘船艦上「什麼都沒有」，否認美國的指控；此外，南非為今（2023）年金磚五國峰會的輪值主席國，會議將在8月22日至24日，於南非舉辦，執政黨非洲民族議會（ANC）秘書長表示，南非非但不會逮捕被國際刑事法院（ICC）通緝的普亭（Vladimir Putin），反而相當歡迎他到訪南非。
Lady R船艦軍援俄羅斯？
南非主要反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）於24日，要求政府公布俄羅斯船艦Lady R停靠南非西蒙海軍基地（Simon’s Town naval base）後，上載的貨物清單。以證明南非並沒有在去（2022）年12月，透過這艘被美國制裁的船艦，提供俄羅斯武器與彈藥。
不過南非國防部長莫迪賽（Thandi Modise）在議會備詢時，拒絕公布調查文件，並否認政府裝載任何武器至船艦上的說法。莫迪賽表示，Lady R停靠西蒙海軍基地，是為了運送1批彈藥到南非。而這批彈藥的訂購時間是2018年，由於COVID-19而延遲運送。莫迪賽也再三強調，政府並沒有裝載武器到Lady R上。
執政黨非洲民族議會的議員支持莫迪賽，不對外公布Lady R的貨物清單，並表示這些文件是「機密」。莫迪賽表示，相關文件與資料，將會被移交給調查部門。
歡迎普亭至南非參加金磚五國峰會
金磚五國峰會將在今年8月22日至24日，於南非舉行，屆時巴西、俄羅斯、印度與中國之領導人將受邀出席。作爲今年度金磚五國峰會輪值主席國的南非，在俄羅斯因入侵烏克蘭，而備受國際批評的此刻，其對普亭的態度也受到各國注目。
國際刑事法庭於今年3月17日，以戰爭罪罪名，對普亭發出通緝逮捕令。南非作為《羅馬規約》（The Rome Statute）的簽署國，以及國際刑事法庭的成員，有責任在普亭入境南非時逮捕他。
對此，執政黨非洲民族議會的秘書長穆巴魯拉（Fikile Mbalula）表示，南非不會逮捕普亭。並表示他們歡迎俄羅斯總統，以金磚五國成員的身份，來南非參與峰會，「我們甚至希望普亭總統明天就來到這裡。」
面對外界對普亭戰爭罪的質疑，穆巴魯拉表示，英國與其他西方領導人，在批評普亭之前，應先為過去在伊拉克與阿富汗所造成的戰爭負責。並特別點名前英國首相布萊爾（Tony Blair），指他對伊拉克發動佔戰爭，但最後卻沒有發現當初聲稱的大規模殺傷性武器。
南非總統：拒絕捲入大國間的較量
根據《阿納多盧通訊社》（anadolu ajansı）的報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於25日，在慶祝非洲日（Africa Day）的活動上發表談話。表示南非將會秉持不結盟的外交政策，並繼續抵制要求其放棄中立的國際聲浪。「南非現在沒有，未來也不會捲入大國間的較量，無論衝突發生在哪裡，我們都將堅持和平解決衝突的立場。」
拉瑪佛沙指出，非洲國家對於國際強權在非洲大陸上進行代理人戰爭一事，有著痛苦的記憶。並表示自己沒有忘記非洲大陸，在經歷了歐洲國家殘忍的殖民與瓜分後，又成為冷戰時期的「棋子」的痛苦，「我們拒絕回到那個時候。」
拉瑪佛沙在上週表示，俄羅斯並不會受益於南非的「不結盟」立場，而南非不會因為國際壓力，而放棄這樣的外交政策，或是被迫在西方與俄羅斯間選邊站。
新聞來源
- Ukraine foreign minister urges African nations to ditch neutrality in Russia war（AP）
- We will not arrest Putin, says Mbalula（IOL）
- ‘Fokol on Russian ship’: Minister Modise sticks to her guns on Lady R saga（IOL）
- South Africa’s foreign policy ‘is towards peace and not destruction’（IOL）
- South Africa will not be drawn into contest between global powers: President（anadolu ajansı）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。