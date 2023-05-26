南非政府拒絕公布「船艦軍援俄羅斯」調查結果，且歡迎普亭來參加金磚五國峰會

綜合《美聯社》與南非媒體《IOL》的3篇報導，針對南非疑似透過船艦軍援俄羅斯一事，南非政府拒絕公布調查結果，南非國防部部長表示，該艘船艦上「什麼都沒有」，否認美國的指控；此外，南非為今（2023）年金磚五國峰會的輪值主席國，會議將在8月22日至24日，於南非舉辦，執政黨非洲民族議會（ANC）秘書長表示，南非非但不會逮捕被國際刑事法院（ICC）通緝的普亭（Vladimir Putin），反而相當歡迎他到訪南非。

Lady R船艦軍援俄羅斯？

南非主要反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）於24日，要求政府公布俄羅斯船艦Lady R停靠南非西蒙海軍基地（Simon’s Town naval base）後，上載的貨物清單。以證明南非並沒有在去（2022）年12月，透過這艘被美國制裁的船艦，提供俄羅斯武器與彈藥。

不過南非國防部長莫迪賽（Thandi Modise）在議會備詢時，拒絕公布調查文件，並否認政府裝載任何武器至船艦上的說法。莫迪賽表示，Lady R停靠西蒙海軍基地，是為了運送1批彈藥到南非。而這批彈藥的訂購時間是2018年，由於COVID-19而延遲運送。莫迪賽也再三強調，政府並沒有裝載武器到Lady R上。

執政黨非洲民族議會的議員支持莫迪賽，不對外公布Lady R的貨物清單，並表示這些文件是「機密」。莫迪賽表示，相關文件與資料，將會被移交給調查部門。

歡迎普亭至南非參加金磚五國峰會

金磚五國峰會將在今年8月22日至24日，於南非舉行，屆時巴西、俄羅斯、印度與中國之領導人將受邀出席。作爲今年度金磚五國峰會輪值主席國的南非，在俄羅斯因入侵烏克蘭，而備受國際批評的此刻，其對普亭的態度也受到各國注目。

國際刑事法庭於今年3月17日，以戰爭罪罪名，對普亭發出通緝逮捕令。南非作為《羅馬規約》（The Rome Statute）的簽署國，以及國際刑事法庭的成員，有責任在普亭入境南非時逮捕他。

對此，執政黨非洲民族議會的秘書長穆巴魯拉（Fikile Mbalula）表示，南非不會逮捕普亭。並表示他們歡迎俄羅斯總統，以金磚五國成員的身份，來南非參與峰會，「我們甚至希望普亭總統明天就來到這裡。」

面對外界對普亭戰爭罪的質疑，穆巴魯拉表示，英國與其他西方領導人，在批評普亭之前，應先為過去在伊拉克與阿富汗所造成的戰爭負責。並特別點名前英國首相布萊爾（Tony Blair），指他對伊拉克發動佔戰爭，但最後卻沒有發現當初聲稱的大規模殺傷性武器。

南非總統：拒絕捲入大國間的較量

根據《阿納多盧通訊社》（anadolu ajansı）的報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於25日，在慶祝非洲日（Africa Day）的活動上發表談話。表示南非將會秉持不結盟的外交政策，並繼續抵制要求其放棄中立的國際聲浪。「南非現在沒有，未來也不會捲入大國間的較量，無論衝突發生在哪裡，我們都將堅持和平解決衝突的立場。」

拉瑪佛沙指出，非洲國家對於國際強權在非洲大陸上進行代理人戰爭一事，有著痛苦的記憶。並表示自己沒有忘記非洲大陸，在經歷了歐洲國家殘忍的殖民與瓜分後，又成為冷戰時期的「棋子」的痛苦，「我們拒絕回到那個時候。」

拉瑪佛沙在上週表示，俄羅斯並不會受益於南非的「不結盟」立場，而南非不會因為國際壓力，而放棄這樣的外交政策，或是被迫在西方與俄羅斯間選邊站。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：翁世航