2023好萊塢編劇罷工全解析：關乎影視產業未來的一場戰鬥，勞方與資方誰能勝出？
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不要以為遠在好萊塢的編劇罷工與台灣沒關係，事實上，上一次好萊塢編劇罷工回溯到2007年，幾部劇本未完成就硬著頭皮開拍的好萊塢大片《變形金剛：復仇之戰》、《007量子危機》、《X戰警前傳：金鋼狼》的品質有目共睹的低落，而在好萊塢缺席暑假檔期的情境下，2008年一部名為《海角七號》的台灣電影，意外在暑假尾聲竄起並在台灣締造票房奇蹟，開啟了台灣影視產業的新篇章。究竟，今年的好萊塢罷工，又有甚麼細節值得注意呢？
今（2023）年5月1日的傍晚，迪士尼為業內人士、媒體等舉辦星際大戰外傳影集《Andor》的放映活動，為即將到來的艾美獎季造勢，活動邀請函上寫著影集主創Tony Gilroy、卡司Diego Luna與Andy Serkis、以及幾位幕後製作團隊成員，都將出席映後座談活動，可見迪士尼團隊對於《Andor》在接下來獎季表現的決心。
身為《神鬼認證》系列超級粉絲的我，想到能見到Tony Gilroy本人實在興奮，一下班馬上驅車前往迪士尼片廠，希望能提早佔個好位置。
在放映原先預定的集數後，掌聲中演員與製作團隊成員入場，唯獨不見Tony Gilroy的身影，主持人在座談開始前特別跟觀眾們說明：「我知道很多人期待能見到Tony Gilroy，但就在剛剛你們還在看放映時，WGA（Writers Guild of America，美國編劇工會）正式宣布明天開始罷工，Tony被緊急召回去處理一些第二季的作業，不然他明天開始就不能工作了。」Andy Serkis也補充：「Tony真的原本要出席的，我們剛剛過來前還一起吃晚餐。」
雖然未能見到最期待的Tony Gilroy，感到相當惋惜，但至少其餘出席的卡司與製作團隊成員都很熱情地與觀眾互動，《Andor》的活動還算是圓滿成功。
隔天一大早，信箱收到一封來自Netflix獎季團隊的Email，通知原先要在幾天後，為近期大受好評的影集《怒嗆人生》舉辦的活動宣布取消，其中出席的包括影集主創Lee Sung Jin，雖然Netflix並未說明為何活動取消，但如此的時機，想當然絕對跟WGA編劇工會罷工有關係。究竟WGA罷工是怎麼回事？為何讓整個好萊塢頓時聞風色變？
罷工事件的前後背景與訴求
首先來簡單了解事件的背景，好萊塢的各大工會如DGA導演工會、SAG演員工會、WGA編劇工會、IATSA（由剪輯工會、攝影工會、美術設計工會等幕後工會組成的組織），定期會與代表迪士尼、Netflix、華納兄弟探索、NBCUniversal等片廠的Alliance of Motion Picture and Television Producers（簡稱AMPTP）進行合約協商。
合約內容往往包括保障工會成員的工時、最低薪資、工作環境與待遇等等議題，簡單來說便是勞方與資方在雙方訴求之間的協議。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。