TNL+ 2023/05/29,
影劇

2023好萊塢編劇罷工全解析：關乎影視產業未來的一場戰鬥，勞方與資方誰能勝出？

2023好萊塢編劇罷工全解析：關乎影視產業未來的一場戰鬥，勞方與資方誰能勝出？
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我們想讓你知道的是

不要以為遠在好萊塢的編劇罷工與台灣沒關係，事實上，上一次好萊塢編劇罷工回溯到2007年，幾部劇本未完成就硬著頭皮開拍的好萊塢大片《變形金剛：復仇之戰》、《007量子危機》、《X戰警前傳：金鋼狼》的品質有目共睹的低落，而在好萊塢缺席暑假檔期的情境下，2008年一部名為《海角七號》的台灣電影，意外在暑假尾聲竄起並在台灣締造票房奇蹟，開啟了台灣影視產業的新篇章。究竟，今年的好萊塢罷工，又有甚麼細節值得注意呢？

今（2023）年5月1日的傍晚，迪士尼為業內人士、媒體等舉辦星際大戰外傳影集《Andor》的放映活動，為即將到來的艾美獎季造勢，活動邀請函上寫著影集主創Tony Gilroy、卡司Diego Luna與Andy Serkis、以及幾位幕後製作團隊成員，都將出席映後座談活動，可見迪士尼團隊對於《Andor》在接下來獎季表現的決心。

身為《神鬼認證》系列超級粉絲的我，想到能見到Tony Gilroy本人實在興奮，一下班馬上驅車前往迪士尼片廠，希望能提早佔個好位置。

在放映原先預定的集數後，掌聲中演員與製作團隊成員入場，唯獨不見Tony Gilroy的身影，主持人在座談開始前特別跟觀眾們說明：「我知道很多人期待能見到Tony Gilroy，但就在剛剛你們還在看放映時，WGA（Writers Guild of America，美國編劇工會）正式宣布明天開始罷工，Tony被緊急召回去處理一些第二季的作業，不然他明天開始就不能工作了。」Andy Serkis也補充：「Tony真的原本要出席的，我們剛剛過來前還一起吃晚餐。」

雖然未能見到最期待的Tony Gilroy，感到相當惋惜，但至少其餘出席的卡司與製作團隊成員都很熱情地與觀眾互動，《Andor》的活動還算是圓滿成功。

隔天一大早，信箱收到一封來自Netflix獎季團隊的Email，通知原先要在幾天後，為近期大受好評的影集《怒嗆人生》舉辦的活動宣布取消，其中出席的包括影集主創Lee Sung Jin，雖然Netflix並未說明為何活動取消，但如此的時機，想當然絕對跟WGA編劇工會罷工有關係。究竟WGA罷工是怎麼回事？為何讓整個好萊塢頓時聞風色變？

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Photo Credit: GettyImages

罷工事件的前後背景與訴求

首先來簡單了解事件的背景，好萊塢的各大工會如DGA導演工會、SAG演員工會、WGA編劇工會、IATSA（由剪輯工會、攝影工會、美術設計工會等幕後工會組成的組織），定期會與代表迪士尼、Netflix、華納兄弟探索、NBCUniversal等片廠的Alliance of Motion Picture and Television Producers（簡稱AMPTP）進行合約協商。

合約內容往往包括保障工會成員的工時、最低薪資、工作環境與待遇等等議題，簡單來說便是勞方與資方在雙方訴求之間的協議。

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